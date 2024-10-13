«Кэпиталз» не смогли одержать домашнюю победу в стартовом матче регулярки.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Голы: Карлсон — 1 (бол., Дюбуа, Строум), 10:48 — 1:0. Кейси — 2 (Братт, Майер), 13:42 — 1:1. Коттер — 3 (Ноесен, Хаула), 16:24 — 1:2. Строум — 1 (Карлсон, Овечкин), 20:32 — 2:2. Татар — 1 (Ноесен, Хаула), 23:56 — 2:3. Коттер — 4 (Ноесен, Хаула), 33:38 — 2:4. Уилсон — 1 (Макмайкл), 41:35 — 3:4. Мерсер — 1 (п.в., Татар, Хишир), 59:52 — 3:5.

Вратари: Линдгрен — Маркстрем.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 32 (12+9+11) — 33 (12+13+8).

Наши: Овечкин (19.44/0/0) — -.

13 октября. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.

Открывать очередной регулярный чемпионат «Вашингтону» на домашнем льду выпало с «Нью-Джерси» — командой, успевшей на прошлой неделе сгонять за океан и сыграть в Праге два вынесенных матча с «Баффало». И если кто-то думал, что «Девилз» за неделю до визита в столицу США не отойдут от трансатлантического перелета, то зря. Вернувшись на родной континент, команда Шелдона Кифа прошла пик «обратной акклиматизации», сыграла в Нью-Арке с «Торонто» и этой ночью уже выглядела достаточно солидно по движению, заставив хозяев дважды фолить в самом начале встречи.

Впрочем, «Кэпиталз» не без помощи Чарли Линдгрена довольно стойко пережили непростое начало и на 11-й минуте реализовали свое первое же большинство после удаления Тимо Майера. И несмотря на то, что режиссер трансляции активно подсвечивал Александра Овечкина в его любимом левом офисе, автором первого гола «Столичных» в новом сезоне стал Джон Карлсон. Первая спецбригада Спенсера Карбери тянуть с розыгрышем не стала и после выигранного вбрасывания оперативно вывела американского защитника на результативный бросок от синей линии.

Однако всего через несколько минут «Дьяволы» сумели не только сравнять, но и тут же выйти вперед. Сначала первое звено гостей здорово подключило к атаке накатившего из глубины новичка Шеймуса Кейси, прошившего с кистей Линдгрена. Причем эта шайба стала для 20-летнего защитника, отыгравшего прошлый сезон в Университете Мичигана, уже второй в регулярке.

А через пару смен свое слово сказала по-настоящему зажигающая на старте чемпионата третья тройка. В одной из контратак Эрик Хаула, Стефан Несен и Пол Коттер здорово использовали всю широту площадки и благодаря не самым удачным действиям белоруса Алексея Протаса на пятачке хозяев вывели парней Кифа вперед.

Александр Овечкин против Натана Бастиана. Фото USA Today Sports

«Вашингтон» смог отыграться сразу же после перерыва. В дебютной смене второго периода первое сочетание «Кэпиталз» с Диланом Строумом, Эндрю Манджапане и Александром Овечкиным задушило гостей у бортов, вновь вывело на бросок все того же Карлсона и удачно сыграло под воротами. И если с добиванием Великой Восьмерки Якоб Маркстрем справился, то Строума остановить был уже не в силах.

Правда, вторая двадцатиминутка стала для «Столичных» по-настоящему провальной. Стоило хозяевам чуть расслабиться, как «Нью-Джерси» моментально наказал их голом Томаша Татара, который дважды расстреливал Линдгрена с пятака в окружении двух игроков в красной форме, а чуть позже — усилиями третьего звена гости казнили их за ужасную игру в средней зоне.

Хендрикс Лапьер и Томас Татар в борьбе за шайбу. Фото USA Today Sports

Не на руку в стрессовый момент команде Карбери сыграло и повреждение Мэтта Роя. В концовке второго периода защитник второй пары получил травму нижней части тела и с концами укатил в раздевалку.

На старте третьего периода «Вашингтон» чуть выправил ситуацию шайбой Тома Уилсона, которого нашел на усах классным пасом из-за ворот Коннор Макмайкл. Однако за оставшиеся 18 минут хозяева так и не смогли заставить шведского голкипера «Дьяволов» дрогнуть в третий раз, получив в концовке контрольный гол в пустые ворота.

Пол Коттер поздравляет Якоба Маркстрома. Фото USA Today Sports

Что до Овечкина, то его Великая Погоня этой ночью спустя несколько месяцев наконец-то возобновилась. Вот только приблизиться к рекордной голевой отметке Гретцки у него сегодня не получилось. Голевая передача, ни одного броска в створ и семь силовых приемов за почти 20 минут игрового времени — таковы итоги первого матча русского снайпера в новом сезоне.