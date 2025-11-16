Овечкин забил 902-й гол в НХЛ! Но у «Вашингтона» опять поражение и последнее место в дивизионе

Сегодня, 07:30
«Нью-Джерси» перед игрой с «Вашингтоном» внезапно остался без своего лучшего бомбардира: сплочение команды закончилось серьезным порезом у Джека Хьюза. Сообщается, что американец из-за глупой травмы пропустит до двух месяцев.
Но и без него в составе «Нью-Джерси» есть кому забивать. Арсений Грицюк исполнил что-то из репертуара Овечкина: получил шайбу в правом круге вбрасывания и в касание мощно отправил ее в ворота «Вашингтона». Для россиянина эта шайба стала четвертой в сезоне, а всего у него 9 (4+5) результативных действий в 18 матчах.
Не обошлось и без гола Хьюза. В концовке периода Люк, брат травмированного Джека, удвоил преимущество «Нью-Джерси». Для него эта шайба стала первой в сезоне — крайне удачно подменил старшего брата.
В момент гола Люка Хьюза за воротами «Вашингтона» лежал травмированный Йеспер Братт. Швед не выдержал мощный силовой прием Александра Овечкина. Но Ови сегодня отметился не только жесткой игрой в отношении хоккеистов «Нью-Джерси», но и отличными действиями в атаке.
Результаты «Вашингтона» на старте сезона не впечатляют. Больше всего вопросов к игре в зоне противника — по заброшенным шайбам «столичные» в числе худших на Востоке. Поэтому Спенсеру Карбери приходится срочно перебирать новые сочетания в атаке. Вдруг что-нибудь сработает.
И в третьем периоде действительно сработало. К привычной паре Овечкин — Строум третьим добавился Коннор Макмайкл. Канадец, в прошлом сезоне набравший более 60 очков, в этом сезоне погас: один гол и три ассиста в 17 матчах. Однако в новой тройке у него стало получаться.
Макмайкл забил на первой минуте третьего периода. Большая заслуга в этой шайбе Овечкина, который вывел своего партнера на пустые ворота.
Вскоре отличился и сам россиянин: Ови получил шайбу на пятаке и быстрым движением клюшки отправил ее под щиток Джейку Аллену, который и не понял, что произошло. Обновляем счетчик голов Овечкина: 5-й в сезоне и 902-й в карьере.
Благодаря усилиям первой тройки «Вашингтон» смог перевести игру в овертайм, а затем и в серию буллитов. Ни Овечкин, ни Грицюк броски не реализовали. Победный же на счету защитника «Нью-Джерси» Симона Немеца.
У «Вашингтона» уже четыре поражения в последних пяти матчах и последнее место в Столичном дивизионе.
Muslim Galeev
16.11.2025
16.11.2025
16.11.2025
Alexander Loginov
Почему у Овечкина кэф 0? Вроде должно быть +1. За смену одна пропущенная, две заброшенные. Все в полных составах.
16.11.2025
_Металлург_
"Мертвый" Овечкин при втором голе успел вернуться из круга вбрасывания в зоне соперника и убрать из игры двух соперников. Не глядя отдал передачу Макмайклу и также не глядя отправил шайбу в домик Аллену. И все это на прямых ногах и с лишним весом из-за пива, как утверждает очкочист! А если этот хоккеист будет соблюдать режим и наконец-то начнет играть в хоккей, а не стоять на одном месте?
16.11.2025
Max Zherbunov
Михалыч - молодчик. З.Ы. А у некоторых ( ну вы понимаете), от его успехов продолжается зуд и боль в одном месте...)
16.11.2025
