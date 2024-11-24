«Вашингтон» расклеился без Овечкина. Впервые в сезоне проиграли два раза подряд и начали мучиться в атаке

Без капитана «Кэпиталз» непросто.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Рой — 1 (Сандин, Лапьер), 13:52 — 1:0. Татар — 3 (бол., Хаула, Л. Хьюз), 16:31 — 1:1. Диллон — 1 (Татар), 27:08 — 1:2. Хэмилтон — 3 (бол., Братт, Хишир), 35:42 — 1:3. Макмайкл — 13 (бол.), 44:54 — 2:3.

Вратари: Линдгрен (58:31) — Аллен.

Штраф: 17 — 11.

Броски: 25 (3+12+10) — 33 (13+11+9).

Наши: Мирошниченко (8.56/0/0) — -.

24 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.

Пока Александр Овечкин только начинает непростой процесс восстановления после перелома ноги и отдыхает с пивом на баскетболе, его «Вашингтон», пожалуй, впервые в этой регулярке проходит через что-то похожее на кризис. В первом матче без своего капитана «Кэпиталз» уступили измученному повреждениями «Колорадо», а сегодня вновь ощутили всю важность для себя русского снайпера, проиграв «Нью-Джерси» и потерпев второе поражение подряд на родном льду.

Причем встречу с «Девилз» хозяева провели достаточно беззубо у чужих ворот. Проблемы команды этой ночью оказались такими большими, что знаменитому блогу Russian Machine Never Breaks («Российская машина никогда не ломается» — в переводе с англ.) пришлось озаглавить свой отчет фразой «Нет Овечкина — нет атаки».

Особенно нападение хозяев мучилось в стартовой двадцатиминутке, в которой шайба дошла до створа Джейка Аллена всего три раза. «Дьяволы» же с первых смен сумели серьезно нагрузить Чарли Линдгрена, перебросав соперника к первому перерыву больше чем в четыре раза.

Тем удивительнее, что «Столичные» забросили первыми. Открыть счет на 14-й минуте им помогла позиционная атака, закончившаяся дальним выстрелом от Мэтта Роя. Впрочем, куда более активным гостям не составило большого труда оперативно заработать себе большинство, измотать Линдгрена и на исходе удаления Ника Дауда сравнять счет усилиями Томаша Татара, удачно сыгравшего на добивании.

При этом нельзя сказать, что «Вашингтон» мало владел шайбой и большую часть матча действовал вторым номером. Проблема «Кэпиталз» сегодня крылась в невозможности извлечь из этого самого владения что-то по-настоящему опасное.

Не добавил нацеленности на ворота соперника команде Спенсера Карбери и сыгравший свой дебютный матч за «Кэпс» в этом сезоне Иван Мирошниченко, который заменил Овечкина в звене с Диланом Строумом и Алексеем Протасом. От молодого лидера «Херши», сыгравшего всего одну смену в третьем периоде, результативных действий тренеры не дождались. Хотя ради него им пришлось усадить в запас чеха Якуба Врану, оказавшегося вне состава из-за проблем в обороне.

Ключевым же стал второй период, в котором хозяева пропустили дважды и позволили парням из Ньюарка создать более-менее комфортный задел на третью двадцатиминутку. На 28-й минуте «Столичные» получили обидную шайбу, которая залетела от клюшки Джона Карлсона, попытавшегося не дать дойти до ворот Линдгрена набросу Брендена Дилона. А за несколько смен до второго перерыва «Дьяволы» вновь наказали их за проблемы с дисциплиной, моментально реализовав удаление Расмуса Сандина — с лидерами Шелдона Кифа спецбригады меньшинства Карбери попросту не справились.

В начале заключительной двадцатиминутки «Вашингтон» сумел вернуть интригу благодаря 13-му голу в сезоне Коннора Макмайкла, на которого в отсутствие Овечкина ложится повышенная ответственность в завершении. Сегодня второй снайпер «Кэпиталз» сумел прервать свою трехматчевую сухую серию и замкнуть в большинстве прекрасную поперечную передачу Карлсона на пустой угол. Только его команде этого оказалось недостаточно, чтобы в концовке зацепиться за очки и обыграть прямого конкурента по Столичному дивизиону.

Впрочем, пока Карбери не видит серьезных проблем у команды: «Мне очень понравилась наша игра. Думаю, в равных составах мы вели игру и имели достаточно много хороших смен в атаке. Нужно просто снять шляпу перед вратарем соперника, который отыграл просто фантастически, особенно в концовке. Мы могли бы сыграть удачнее, если бы чуть лучше находили линии для броска и действовали бы агрессивнее на добиваниях. Но большая часть увиденного сегодня мне понравилась», — сказал главный тренер «Кэпс» после матча.