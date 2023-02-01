Овечкин — без гола в матче с аутсайдером, Кузнецов спас команду

«Вашингтон» обыграл «Коламбус».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Вашингтон» — 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Хэтэуэй — 8 (Эллер, Дженсен), 5:06 — 0:1. ван Римсдайк — 5 (Обе-Кубель), 14:28 — 0:2. Пик — 5 (Лайне), 14:40 — 1:2. ван Римсдайк — 6 (Кузнецов, Густафссон), 28:26 — 1:3. Робинсон — 4 (Оливье), 31:03 — 2:3. Годро — 14 (Байрейтер), 52:44 — 3:3. Кузнецов — 7 (Юханссон, Густафссон), 60:26 — 3:4.

Вратари: Корписало — Линдгрен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 34 (9+12+13+0) — 34 (11+9+13+1).

Наши: Гавриков (23.49/1/0), Марченко (16.30/2/-1) — Кузнецов (16.05/1/+1), Овечкин (16.30/3/-1), Орлов (25.36/0/0).

1 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.

«Вашингтон» в текущем сезоне дважды обыгрывал «Коламбус» в основное время, но сегодня «столичные» испытали серьезные проблемы в гостях у «Блю Джекетс». «Мундиры», расположившиеся на дне турнирной таблицы, могут уже без лишнего давления играть в свое удовольствие, чем спокойно занимаются. Несмотря на большие кадровые вопросы, «Коламбус» оказал мощное сопротивление, а порой даже полностью превосходил соперника.

С первых минут дела у «Кэпиталз» стали складываться не лучшим образом, а Маркус Юханссон уже на старте периода получил удаление. К счастью для гостей, «Блю Джекетс» не сумели реализовать численный перевес, зато «Вашингтон» к своим моментам отнесся более бережно. Сперва дальний бросок Ларса Эллера подправил Гарнет Хатауэй, а затем от синей линии точно выстрелил Тревор ван Римсдайк.

По такому сценарию могло показаться, что шансов на интригу в матче будет не очень много, но уже через десять секунд игроки «Коламбуса» пробили Чарли Линдгрена. Защитник хозяев Эндрю Пик бросил с дальней дистанции, а шайба символичным рикошетом от ван Римсдайка залетела в ворота. Тревор часто оказывался в центре внимания и уже в середине второго периода он отметился первым в карьере дублем. Голевую атаку организовал Евгений Кузнецов, записавший на свой счет шикарную передачу.

Для российского нападающего это 36-й пас в сезоне и примечательно, что 22 из них стали первыми (61,1%). Для защитников «Вашингтона» этот гол оказался уже 28-м в текущем чемпионате и по этому показателю команда входит в пятерку лучших в лиге. Тем не менее, даже увеличив отрыв, «столичные» не могли расслабиться. Форвард «Коламбуса» Шон Курали мощнейшим силовым приемом встретил Ника Дженсена, после чего на льду началась массовая потасовка.

Судя по всему, «Блю Джекетс» зарядились эмоциями от этого эпизода и усилиями Эрика Робинсона сократили отставание. В зоне атаки ошибку совершил Ти Джей Оши и интрига вновь вернулась в матч в полном объеме. В третьем периоде удача несколько раз оказалась на стороне «Коламбуса». Гости не сумели воспользоваться удалением Кирилла Марченко, а затем Александр Овечкин получил возможность поставить точку в матче, но Йонас Корписало не позволил шайбе зайти в ворота.

Вскоре сам Марченко мог реабилитироваться за свое удаление и попасть в пустой угол, но Никлас Бэкстрем здорово сыграл в защите и спас команду. Правда, «Кэпиталз» все равно не сумели удержать преимущество. Джонни Гудро забросил 14-ю шайбу в сезоне и восстановил равновесие. Хозяева выдали мощную концовку и вообще могли вырвать победу, но Линдгрен действовал в эпизодах уверенно. Справедливым сценарием матча должен был стать овертайм и «Блю Джекетс» заслужили как минимум набранный балл.

Однако в овертайме «Вашингтон» очень быстро потушил сопернику свет. Кузнецов вспомнил, что в нынешнем сезоне может забивать не только канадским командам. Евгений получил передачу от грамотно стянувшего на себя игроков «Коламбуса» Юханссона и классным броском переиграл Корписало. После разгромного поражения от «Торонто» эта победа была крайне важна для «Кэпиталз» и команда в хорошем настроении уходит на паузу. Следующий матч «столичные» проведут только 11 февраля, так что времени для перезагрузки у «Вашингтона» достаточно.