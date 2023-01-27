«Всегда весело играть такие матчи». Эмоции Овечкина и Кросби после новой серии «Вашингтон» — «Питтсбург»

«Кэпиталз» одержали важную победу над «Пингвинз» на своем льду (3:2 Б).

Игра-обложка НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» снова вышла яркой и напряженной. Соседи по Столичному дивизиону после середины регулярного чемпионата идут на границе зоны плей-офф и могут до последнего конкурировать за место в кубковой восьмерке Восточной конференции.

«Ищем способ довести шайбу до ворот»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин из-за незначительного повреждения брал паузу во время западного мини-турне. Форвард после матча с «Аризоной» (почти в очередную дату после того самого гола в ворота «Финикса» тренера Уэйна Гретцки) не сыграл с «Вегасом» (в особенном городе после победы в Кубке Стэнли). За 18 сезонов из-за травм он пропустил всего 28 встреч, а с учетом дисквалификаций, попадания в ковид-протокол и других причин — 48. Ови вернулся в игре с «Колорадо» и против чемпиона прервал свою трехматчевую серию без голов. «Не могу сказать, что на 100 процентов, но был способен играть», — сказал тогда россиянин.

На раскатке перед игрой с «Питтсбургом» Овечкин поприветствовал защитника Криса Летанга. Один из трех суперветеранов «Пингвинз» переживает непростой период: в ноябре канадец перенес второй инсульт, в конце декабря потерял отца. Летанг пропустил почти месяц и вернулся только в предыдущем матче — эмоциональной игре с «Флоридой» (7:6), в которой набрал 2+2 и с помощью Евгения Малкина и Сидни Кросби забил победный гол в овертайме (у всей тройки — 10 очков).

Ови активно начал матч с принципиальным соперником парой силовых приемов и открыл счет в большинстве броском из своего офиса. Ассистенты — Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Это 32-й гол форварда в сезоне (10-й при реализации численного преимущества), 812-й за карьеру в НХЛ. В день рождения Уэйна Гретцки российский снайпер сократил дистанцию до рекорда великого канадца по голам до 82 шайб.

«Важная игра, важные два очка. Думаю, мы все знали, что нужно сильно начать, постараться повести в счете. Как только вы выходите вперед, это совсем другое дело, чувствуете себя намного лучше», — сказал Овечкин.

Об упущенных моментах, инициативе соперника и промахах в своем большинстве форвард заметил: «Да, порой такая ерунда случается. Нужно постараться создать и использовать другие шансы. Думаю, в первую очередь важно, что мы прибавляем физически и чувствуем себя хорошо. Мы создаем классные голевые моменты. Это хороший знак. Но нужно забивать. В большинстве мы также попали в перекладину, имели моменты в овертайме. Мы просто ищем способ довести шайбу до ворот, завершить атаку и забить».

Александр Овечкин (№8) и Сидни Кросби (№87). Фото USA Today Sports

«У «Вашингтона» с «Питтсбургом» всегда так»

«Кэпиталз» сыграли с «Пингвинз» без выбывшего из-за травмы Тома Уилсона, зато в состав вернулись пропустившие матч с «Колорадо» Оши и Бэкстрем. Ти Джей досрочно завершил выезд из-за рождения четвертого ребенка, а Никлас пропустил встречу с «Эвеланш» из-за недомогания.

В серии буллитов Кейси Десмит не дал забить Оши, после чего вратаря «Питтсбурга» переиграли Кузнецов и Бэкстрем. Евгений сделал это в привычной и несколько издевательской манере при движении на невысокой скорости. Дарси Кемпер пропустил от Рикарда Ракелля, но затем остановил Кросби и Малкина.

«Для нас это важные два очка. Это на самом деле не секрет. Мы знали, насколько важна эта игра. Она забрала у нас много сил, но после таких матчей чувствуешь себя здорово, когда хорошо выполняешь свою работу. Мы играли очень старательно и усердно, так что заслужили победу», — сказал Кемпер.

Оши еще до выхода на лед заметил: «Многие парни здесь не пропускают плей-офф уже довольно долго. И это не тот тренд, который мы бы хотели запустить. Все начинается с ответственности друг перед другом, игры в нашем стиле, правильным образом».

Бэкстрем после матча сказал: «У нас с «Питтсбургом» всегда такие игры. И всегда весело играть такие матчи, в них много эмоций. В целом это была отличная игра. Мы очень хорошо начали матч, а они вернулись во втором периоде. Это была напряженная игра».

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт о решающем буллите шведского центрфорварда заметил: «Думаю, что его выход в серии — большая вещь для нашей команды, было важно, чтобы он вышел и забил такой гол».

В то же время Овечкин о Бэкстреме, вместе с Уилсоном пропустившем почти половину сезона, заметил: «Рад за него. Все выглядит так, что с каждым матчем он играет все лучше и лучше. Надеюсь, он продолжит прибавлять. Всегда говорил, что он — настоящий про. Он знает, что делает, он ведет игру».

Капитан также ответил на вопрос о другом многолетнем партнере. Вип-гостем игры был экс-форвард «Кэпиталз», президент красноярского «Сокола» Александр Семин. Ови затруднился сказать, понравится ли игра его старому другу, и пошутил: «Спросите его. Я не могу сказать. Может, он собирается найти работу здесь?»

Дарси Кемпер отражает попытку Сидни Кросби в серии буллитов. Фото USA Today Sports

«Это требуется каждый вечер»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби до и после матча оценил его значимость с учетом турнирного положения. После серии буллитов центрфорвард отправился к одному из судей. Пока «Вашингтон» праздновал, канадец рядом что-то выговаривал арбитру по эпизодам матча.

«Вы всегда понимаете, что в таких играх выше интенсивность, больше эмоций. При таком турнирном положении, насколько все близко, все это только возрастает», — сказал Кросби до игры. И после нее резко отреагировал на вопрос о понимании ее значимости обеими командами: «Думаю, судьи тоже понимали, верно? Значимость, эмоции, напряжение — все это было. И думаю, это было ожидаемо».

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан подвел итог матча так: «Каждый раз, когда вы зарабатываете очко, это хорошо. И это мы заработали в тяжелой борьбе, скажу я вам».

А Кросби также заметил: «Мы проделали очень хорошую работу, бились и боролись. Это требуется каждый вечер. Мы должны действовать последовательно, отдаем игре все силы и пытаемся прибавлять, мы постарались выйти на другой уровень».

После передачи в этот вечер Кросби догнал Стэна Микиту на 15-й строчке топ-бомбардиров в истории НХЛ. У Сидни — 1467 (540+927) очков в 1156 матчах. У Овечкина, недавно снова пропустившего канадца вперед, — 1464 (812+652) в 1324 играх.

«Вашингтон» сравнял счет матчей с «Питтсбургом» в этом сезоне (после 1:4 на своем льду в ноябре), соперники еще раз сыграют на площадке «Пингвинз» в конце марта. До паузы на Матч звезд команда Кросби примет «Сан-Хосе», а команда Овечкина едет в гости к «Торонто» и «Коламбусу».