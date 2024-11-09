«Не самый плохой парень». Малкин затмил Овечкина и Кросби

Евгений Малкин забил победный гол в матче «Питтсбурга» с «Вашингтоном».

«Пингвинз» переиграли «Кэпиталз» в Вашингтоне в первом матче противостояния соседей по Столичному дивизиону в этом сезоне (4:2). Команда Александра Овечкина прервала серию из семи домашних побед, а сам капитан — из пяти игр с голами.

«Они по-прежнему на вершине этой лиги»

Александр Овечкин и Сидни Кросби открыли 20-й сезон своего соперничества в НХЛ, которое стартовало после дебюта двух первых номеров драфта осенью 2005 года. Новая встреча стала 70-й в регулярном чемпионате.

У капитана «Вашингтона» в этих матчах — 67 (37+30) очков и 29 побед, у капитана «Питтсбурга» — теперь 91 (31+60) очко и 41 победа. Плюс — 25 игр в плей-офф, все — во втором раунде. В них у Овечкина — 33 (15+18) очка, у Кросби — 30 (13+17). «Пингвинз» забрали три напряженные серии (2009, 2016, 2017), «Кэпиталз» — одну (2018). Победитель этого противостояния потом выигрывал Кубок Стэнли.

«Давайте называть это так, как есть. Эти два парня были важной частью спасения игры после локаута. Они были лицами НХЛ. Это было настоящее соперничество, и Сид всегда имел преимущество, пока мы не выиграли [в 2018-м]. И это соперничество переросло в уважение», — сказал об афише лиги на протяжении двух десятилетий тренер «Вашингтона» в чемпионском сезоне, генменеджер «Нэшвилла» Барри Тротц.

Овечкин и Кросби собрали много личных и командных достижений, разделили немало ярких и скандальных моментов в игре. Среди прочего форварды десятки раз попадали в число звезд недели по версии НХЛ, но впервые вошли в тройку вместе только на прошлой неделе. Александра назвали первым, Сидни — третьим.

«Когда они вошли в звезды недели, я подумал вроде: «Какой сейчас год?» Они все еще на вершине этой лиги. Не думаю, что что-то подобное было раньше — эти двое, соперничество, противостояние в дивизионе, — и не думаю, что такое будет снова. Это просто очень круто, что весь хоккейный мир был вовлечен в подобное приключение в последние 20 лет», — сказал форвард «Кэпиталз» Том Уилсон.

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«Он все еще делает особенные вещи»

Овечкин и Кросби подчеркивают важность командных результатов и рассчитывают пошуметь в Кубке Стэнли в ближайшие пару лет. «Питтсбург» прервал серию из 16 выходов после дебюта в лиге двух суперзвезд клуба Евгения Малкина и Криса Летанга и обидно упускал место в плей-офф два года подряд. «Вашингтон» за всю карьеру своего капитана четыре раза оставался вне кубковой восьмерки Восточной конференции и сенсационно вернулся в нее прошлой весной.

Личная статистика капитанов «Кэпиталз» и «Пингвинз» впечатляет даже их самих. 39-летний Александр гонится за снайперским рекордом Уэйна Гретцки и идет к десятке лучших бомбардиров НХЛ всех времен — 1566 (861+705) очков в 1439 матчах. 37-летний Сидни уже в топ-10 по результативности и в перспективе может подняться в первую пятерку, вскоре должен стать 21-м в истории и вторым действующим хоккеистом после Ови с 600 голами — 1612 (598+1014) очков в 1288 матчах.

«Это просто невероятно, как быстро летит время. Думаю, было здорово, когда в мои первые пару лет в лиге появилось такое противостояние, как Овечкин — Кросби. Все были в восторге — болельщики, вы, ребята [из медиа]. Это давало еще больше мотивации, больше энергии, когда выходил на лед», — сказал Овечкин для материала сайта НХЛ до матча. О Кросби россиянин заметил: «Он невероятен, несмотря на множество травм, он все еще делает такого рода вещи. То, что он делает сейчас, просто изумительно».

«Это нечто особенное. При появлении в лиге только надеешься на то, что подобное будет длиться долго. Мы в одном дивизионе. Добиваться того, что он делает прямо сейчас, гнаться за рекордом всех времен — это невероятно», — сказал Кросби для того же материала сайта НХЛ до игры. О себе и Овечкине канадец добавил: «Оглядываясь назад, я не думаю, что мы когда-то могли себе представить это. Это было слишком далеко. Но тот факт, что мы все еще играем, все еще соперничаем друг с другом, а он делает то, что делает, — это нечто особенное».

Перед сезоном Кросби уже говорил, что вместе со всеми следит за гонкой Овечкина за рекордом Гретцки. И при этом надеется, что то самое историческое событие случится не в матче «Питтсбурга» (например, в последней игре этого регулярного чемпионата).

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«Уважаю его как человека и игрока»

Сюжет про Овечкина и Кросби наполнил весь игровой день НХЛ в ночь с пятницы на субботу. Капитан «Вашингтона» снова вернулся к нему в интервью перед матчем.

«Это всегда весело. Определенно, он один из лучших в этой игре. Это вызов для нашей команды. И это большое противостояние. Болельщики любят такое, вы, ребята [из медиа], тоже. Всегда весело играть [такие матчи]», — сказал Овечкин. Александр также оценил долгую историю соперничества: «Да, знаете, уже 20 лет мы говорим и думаем о Сиде. За это время были взлеты и падения. Как сказал, против него всегда приятно играть, как и с Джино».

Россиянин также согласился, что с годами стал лучше понимать канадца. Личное общение привело в том числе к памятному моменту с буллитом двух легенд и старшим сыном Ови на Матче звезд НХЛ-2023.

«Да, конечно. Когда появился в лиге, не так много знал о нем, старался фокусироваться на своей игре. Но за несколько лет, Матчей звезд, Олимпиад у меня было время встретиться, пообщаться, провести время с ним. Как говорил раньше, у нас хорошие отношения с учетом того, через что мы прошли. Это приятно. Я уважаю его как человека и также как игрока», — сказал Овечкин. Александр также видит прежнее напряжение в матчах команд: «Думаю, это все еще так же, это всегда было так. Когда Сид и я появились в лиге, это было как новое шоу. Как говорил, когда выходишь и чувствуешь эту энергию и такую атмосферу, это очень круто».

Капитан «Вашингтона» не стал говорить, почему его команда сейчас выглядит успешнее «Питтсбурга». Если «Кэпиталз» в тяжелом сезоне с тренером-дебютантом Спенсером Карбери все же выбрались в плей-офф и после летней перестройки уверенно поднялись в группу лидеров, то «Пингвинз» с тренером-чемпионом Майком Салливаном третий сезон подряд начали с намеком на проблемы с миссией возвращения в Кубок Стэнли.

«Не знаю даже. В прошлом году мы боролись, не понимали, получится или нет. Сейчас вы можете видеть, что у нас совсем другая команда, другой состав. Думаю, это зависит от того, что именно хочет сделать генменеджер, подписать игроков или обменять», — сказал лучший хоккеист в истории «Кэпиталз».

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«Много смотрю игру Овечкина»

Овечкин с Кросби и Малкиным в соперничестве «Вашингтона» и «Питтсбурга» прошли через вражду к взаимному уважению. Эти игры по-прежнему остаются особенными, что не мешает легендам общаться вне льда. Звезды обмениваются сообщениями и поздравляют друг друга с различными достижениями.

Так было в начале сезона, когда Малкин мощно ворвался в регулярный чемпионат и последовательно поднял планки личных рекордов до красивых отметок — по передачам, очкам и голам (800, 1300 и 500). Лучший ассистент, второй бомбардир и снайпер среди всех россиян в истории НХЛ после этого получил послание от лучшего российского снайпера, бомбардира и второго ассистента.

«Я написал ему: «Поздравляю, добро пожаловать в клуб», — сказал Овечкин. Малкин в то же время в своем интервью выразил надежду пошуметь в лиге вместе с оставшимися ровесниками еще пару лет. Евгений вернулся к обидной теме своего невключения в 100 лучших всех времен в истории НХЛ в начале 2017 года (и иронично предположил, что сейчас бы попал на 99-е место) и оценил изменения в своем хоккее на примере соотечественника.

«Я сейчас много смотрю игру Овечкина. Он больше не разыгрывает один в один, зато чаще действует у ворот, делает подборы. Посмотрите, откуда сейчас забивают голы в лиге — из зоны у ворот. Я хочу больше играть там, забивать больше вот таких грязных голов», — сказал Малкин.

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«Весьма клево — впервые сыграл против великого»

«Питтсбург» в мини-турне провел два матча за два дня — встретился с «Вашингтоном» после поражения от «Каролины» (1:5). «Кэпиталз» имели на сутки больше после того, как заиграли поражение от «Харрикейнз» в Роли (2:4) тяжелой победой на своем льду над «Нэшвиллом» (3:2).

Малкин снова появился в одном звене с Кросби, в стартовой расстановке оказался рядом с Овечкиным и перед вбрасыванием приветственно стукнул его клюшкой в районе коньков. «Пингвинз» открыли счет именно в противостоянии ведущих звеньев. В очередной смене Евгений после передачи капитана сделал вираж за воротами, стянул на себя партнеров капитана «Кэпиталз» Дилана Строума и Алексея Протаса и вывел незакрытого Эрика Карлссона на завершение из слота.

«Питтсбург» резво убежал вперед на два гола, «Вашингтон» включился в догонялки и провел мощный второй период. Хозяева оперативно сократили отставание, когда Уилсон при отборе в защите сломал клюшку Малкина и организовал выпад с численным преимуществом. Вторые шайбы соперники проводили в быстрых выпадах, а дальше вратари сделали несколько впечатляющих спасений.

Во второй половине игры Чарли Линдгрен не смог остановить только Малкина, Йоэль Блумквист выдал серию хайлайтов против Уилсона, Овечкина и Строума. Александр при пяти бросках не пробил голкипера «Пингвинз» ни в большинстве из «офиса» и других точек, ни когда выкатился под передачу Строума к воротам, ни с близкого расстояния из правого круга, ни в финальном штурме. Дилан так и не обвел щиток вратаря после паса Ови, а также промахнулся мимо створа при выходе один на один. Оба лидера «Кэпиталз» были на льду при голе в пустые ворота (капитан отработал назад и не смог накрыть Ноэля Аччиари), закончили вечер с «минус два» и прервали результативные серии из пяти матчей — 6+5 у россиянина, 1+9 у канадца.

«Это весьма клево. Да, впервые сыграл [против него]. Это просто великий игрок. Так что очень круто», — сказал Блумквист об Овечкине после матча.

«Мы не были хороши в начале матча. Я могу сказать, что мы несколько недооценили, насколько конкурентной будет игра в первые 20 минут, а потом догнали во втором периоде. Это мы исправили», — сказал Карбери.

«Думаю, [третий период] стал одним из самых совершенных в плане командной игры. Очень горжусь парнями за матч с командой, которая сейчас играет очень здорово. Это жесткая проверка, они выиграли много матчей», — сказал Салливан.

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«Украл шоу»

Малкин и Кросби нанесли по три броска по воротам Линдгрена. Сидни ограничился одной результативной передачей в начале матча, Евгений в середине третьего периода добавил победный гол. Джино в третьем периоде переместился из звена капитана и завершил выпад два в четыре с проходом Брайана Раста по левому флангу против Коннора Макмайкла и прострелом на пятачок.

«Я знал, что иду на форварда, так что просто постарался обойти его по флангу. Я увидел через плечо, что кто-то идет на ворота, поэтому просто попытался сделать отскок от щитков [вратаря], вызвать небольшой хаос — и смог найти Джино», — сказал Раст.

«Не самый плохой парень для передачи, если вы не знали, кто же там», — предположил один из журналистов в раздевалке «Питтсбурга». «Да, это довольно хороший парень, которого мог найти там», — улыбнулся форвард.

Раст вернулся в состав после пропуска пяти матчей из-за травмы «верхней части тела» и оценил реакцию команды на упущенное преимущество в два гола.

«Наверное, нам такое было нужно. Считаю, в раздевалке мы были не слишком довольны тем, как прошел второй период. Мы вроде понимали, что нам просто нужно выскочить на площадку и как бы нажать на перезагрузку. Игра была равной, мы вышли и выиграли период. Это было важно. Мы рано повели, нужно отдать должное сопернику, они действовали здорово и вернулись в игру. Они многое вынесли из второго периода, но мы вроде как перегруппировались, здорово действовали в третьем и смогли забить», — сказал американец.

Сайт НХЛ вынес на обложку заголовок «Затмил всех», в дословном переводе — «Украл шоу». Победный гол и передача Малкина снова показали, что в противостоянии Овечкина и Кросби всегда был и есть еще один выдающийся российский игрок.