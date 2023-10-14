Первый матч Овечкина испортил Малкин. Евгений и его «Питтсбург» переехали «Вашингтон»

«Пингвины» не оставили шансы «Столичным» (4:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Голы: Малкин — 1 (Ракелль, Карлссон), 24:07 — 0:1. Кросби — 2 (бол., Гюнцель, Малкин), 25:51 — 0:2. Кросби — 3 (бол., Малкин, Гюнцель), 31:46 — 0:3. Рил. Смит — 1 (Малкин), 56:57 — 0:4.

Вратари: Линдгрен — Джерри.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 19 (8+7+4) — 35 (10+13+12).

Наши: Кузнецов (19.56/2/0), Овечкин (18.42/4/-1) — Малкин (16.36/4/+2).

14 октября. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Этот сезон станет для Овечкина 19-м в Национальной хоккейной лиге. Последние пару лет матчи «Вашингтона» и фанаты, и нейтральные зрители включают ради того, чтобы посмотреть, как Ови приближается к рекорду Гретцки.

О том, что «Кэпиталс» могут втиснуться в число претендентов на Кубок Стэнли речи уже не идет. Однако менеджмент клуба пытается сохранить команду на плаву и не подвергать команда тотальной перестройке. Никто не хочет, чтобы Овечкин потратил последние годы в лиге на погоню за Гретцки и борьбу за первые пики драфта.

Первый матч в новом сезоне «Вашингтон» в который раз проводил против «Питтсбурга». Разумеется, сделано это было не случайно. «Пингвины» открывали свой сезон встречей с «Чикаго», и буквально весь хоккейный мир следил за противостоянием Сидни Кросби и Коннора Бедарда — вероятно, самого талантливого первого номера драфта после Макдэвида.

Сразу после матча с «Чикаго» «Питтсбург» поехал в столицу США. И уже во второй игре подряд случилась очередная порция интриг и противостояний.

Во-первых, это традиционное Кросби и Малкин против Овечкина. Во-вторых, дерби трио. Кросби, Малкин и Летанг из «Питтсбурга» побили все рекорды в Северной Америке, начав вместе 18-й сезон в НХЛ. Есть чем ответить на это «Вашингтону», где Овечкин, Бэкстрем и Джон Карлсон начали вместе 15-й.

И, безусловно, главная интрига — погоня за Гретцки. Перед началом сезона Овечкину оставалось 72 гола.

Игру с «Питтсбургом» Александр начал в тройке с Никласом Бэкстремом и Ти-Джеем Оши. Кузнецова определили центром во второе звено к Тому Уилсону и Коннору Макмайклу. Причем по игровому времени номинальная вторая тройка опередила первую (12 минут против 10).

Остался в запасе защитник Александр Алексеев, над которым Кузнецов шутил перед сезоном. И, кажется, оказался прав:

«Саня Алексеев после сезона такой довольный: «У меня контракт еще на два года». Я говорю: «Вот ты дурак. Сейчас кого-нибудь подпишут и будешь седьмым защитником ездить два года». В итоге взяли Эдмундсона, остались Сандин и Фехервары — вот 3 левых защитника», — говорил Евгений в интервью программе «Скользкий Лед».

Малкин в составе «Питтсбурга» вышел во втором звене в тройке с Ракеллем и Смитом. В таком же сочетании «Пингвины» провели и игру с «Чикаго».

Первый период не выдался богатым на события. Первый по-настоящему опасный момент возник у Евгения Малкина на 13-й минуте игры. Россиянин получил шайбу после ошибки Расмуса Сандина и попытался забросить из-под ноги, но не смог поднять шайбу.

Под конец периода право на большинство получил «Вашингтон». Однако за эти две минуты запомнился только один бросок Овечкина — шайба после мощного щелчка прошла в нескольких сантиметрах от ворот.

Все главные события матча произошли во втором периоде. С первых секунд «Питтсбург» буквально задавил «Вашингтон», не выпуская «Кэпиталс» из зоны. Закономерным итогом активной игры «Пингвинов» стал гол Евгения Малкина. Свой момент Евгений получил после ошибки Овечкина.

Очень быстро «Питтсбург» смог увеличить преимущество. Удаление Ван Римсдайка реализовал Сидни Кросби. Ассистом в этом голе отметился Малкин, который отличным пасом нашел Джейка Гюнцеля на дальней штанге.

В середине матча «Питтсбург» снова реализовал численное преимущество. Автором гола опять стал Кросби, а ассистировали ему так же Малкин и Гюнцель.

Овечкин, как и весь «Вашингтон», не особо был заметен в зоне атаки. Однако попасть в хайлайты игры Александру точно удалось — он провел мощный силовой прием против Эрика Карлссона.

Самым явным голевым шансом у Овечкина был выход один на один против Тристана Джарри. Однако российскому форварду не удалось приблизиться к рекорду Гретцки.

После третьего гола «Питтсбурга» игра успокоилась. У «Вашингтона» совершенно не клеилась игра в атаке, да и «Пингвины» были скорее ближе к четвертом голу, чем «Кэпиталс» к первому. Именно так и получилось: свою первую шайбу за «Питтсбург» забросил действующий обладатель Кубка Стэнли Райлли Смит, а ассистировал ему вновь Малкин.

За 60 минут игры «Вашингтон» нанес лишь 19 бросков в створ (причем четыре из них в третьем периоде, когда «Кэпиталс» нужно было отыгрываться). По ожидаемым голам команда Овечкина набрала лишь 1,73 xG (против 4,66 у «Питтсбурга»).

У обеих команд следующий матч запланирован с «Калгари». «Пингвины» сыграют с «Флеймс» уже завтра, а «Вашингтон» — через три дня.