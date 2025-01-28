Клуб Овечкина сохранил талантливого вратаря. С ним «Вашингтон» может со временем замахнуться на Кубок

Логан Томпсон подписал новый контракт с «Кэпиталз» на шесть лет.

Вратари «Вашингтона» не выигрывали «Везину Трофи» с 2016 года. Награду по итогам сезона-2015/16 получил канадец Брэйден Холтби. А через два года «Кэпиталз» завоюют с голкипером Кубок Стэнли. Холтби доиграет в «Вашингтоне» до сезона-2019/20, пока руководство не сделает выбор в пользу молодых и перспективных (на тот момент) Витека Ванечека и Ильи Самсонова.

С тех пор «Кэпиталз» чередуют вратарей каждые пару сезонов. Ни чех, ни россиянин не задержались в клубе на ведущих ролях. В результате генменеджеру Брайану Маклеллану пришлось искать кандидатов на рынке. Не сработал вариант с приглашением Хенрика Лундквиста. Легендарный швед так и не сыграл с Александром Овечкиным из-за проблем с сердцем. В сезоне-2021/22 «Кэпиталз» доверились тандему Самсонов — Ванечек, но уже на следующий год пересобрали бригаду голкиперов.

Логан Томпсон и Александр Овечкин. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Отказавшись от Ильи и Витека, «Столичные» пригласили Чарли Линдгрена и Дарси Кемпера из чемпионского «Колорадо». Последний не задержался в клубе дольше чем на два сезона. И летом 2024 года Маклеллан осуществил сделку, которая, кажется, обезопасит «Вашингтон» от вратарских тягот на сезоны вперед: выменял из «Вегаса» Логана Томпсона.

Канадец провел 27 матчей за клуб и заработал новый контракт. «Кэпиталз» продлили перспективного вратаря на шесть лет с кэпхитом 5,85 миллиона долларов. За первую половину сезона Томпсон убедил «Вашингтон», что с ним можно связать будущее. Нынешний чемпионат для Логана складывается сверхуспешно. Он одержал 22 победы, оформил два «сухаря» и отражает в среднем 92,5% бросков. Томпсон входит в число номинантов на «Везина Трофи» вместе с Коннором Хеллибаком. И если удержит свой уровень до конца сезона, престижная награда вернется в «Вашингтон» спустя девять лет.

Большие перспективы Томпсона проглядывались еще в прошлых сезонах, когда голкипер играл за «Вегас». Для дебютанта Логан показал солидную статистику и одно время входил в число фаворитов на «Колдер Трофи». Однако «Голден Найтс» сделали ставку на других голкиперов, и прошлым летом Логан сам запросил обмен. «Рыцари» отпустили канадца без сожаления. «Вашингтон» отдал взамен два драфт-пика третьего раунда. Смешная компенсация за голкипера, который может выиграть «Везина Трофи», получая по контракту скромные 766 тысяч долларов.

Вратарский тандем «Столичных» — самый экономный в НХЛ. Чарли Линдгрен, который скорее считается дублером, зарабатывает больше Томпсона — 1,1 млн. Вот и получается, что голкиперы команды, которая пропускает меньше всех в лиге, обходятся Макклеллану в скромные 1,866 миллиона. Для понимания: зарплата Хеллибака, который, как и Томпсон, претендует на «Везину», — 8,5 миллиона.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

1 июля прогрессирующий канадец вышел бы на рынок свободных агентов. Даже если Логан завалит вторую часть сезона, спрос от других клубов на него был бы велик. «Вашингтон» не стал затягивать переговоры и договорился с голкипером сейчас. На ближайшие годы «Кэпиталз» определились с основным вратарем. Летом также истекает контракт Линдгрена, и, очевидно, Чарли запросит повышение зарплаты, если захочет остаться в команде.

Сейчас Томпсон — один из самых талантливых канадских вратарей. Странно, что Логана не включили в состав сборной на Турнир четырех наций. В «Вашингтоне», который при Спенсере Карбери не только помогает Овечкину покорить рекорд Гретцки, но и лидирует на «Востоке», голкипер может выйти на новый уровень. Сейчас, когда Томпсон подписал контракт жизни, с удивлением можно вспомнить, что вратаря не выбрали на драфте, а еще пять лет назад он играл в Ист-косте.