Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НХЛ. Статьи

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:00

«Вашингтон» пойдет в новый сезон без еще одного ветерана. Как это скажется на команде Овечкина?

«Вашингтон» отправил Ти Джея Оши в долгосрочный список травмированных
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Хоккеист «Вашингтона» Ти Джей Оши
Ти Джей Оши.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Ти Джей Оши помещен в долгосрочный список травмированных.

Когда Ти Джей Оши после вылета от «Рейнджерс» в конце прошлого апреля последним из игроков «Вашингтона» покидал лед «Кэпитал Уан Арены», болельщикам было крайне тяжело принять эту сцену. Классный хоккеист и семьянин с практически безупречной репутацией перед самым входом в потрибунный тоннель поднял голову, кинул тяжелый взгляд под своды стадиона и словно подвел черту своей славной карьере. Все это выглядело так, будто он окончательно устал бороться с постоянными болями в спине и принял решение уйти.

Официально 77-й номер «Кэпиталз» коньки на гвоздь так и не повесил, продолжая готовиться к последнему сезону по контракту. Однако вчерашний пресс-релиз клуба о помещении его в долгосрочный список травмированных говорит о том, что оно уже совсем близко.

«Прошлый сезон был сложным для меня, моей семьи и моих товарищей по команде, поскольку я боролся с хронической травмой спины, которая не позволяла мне играть. В межсезонье я пытался найти долгосрочные решения для моей травмы. Остаюсь приверженным процессу, работаю и делаю все возможное, чтобы полностью восстановить здоровье. Я продолжу поддерживать моих товарищей по команде и помогать им любым возможным способом», — приводит слова Оши пресс-служба «Столичных» в социальных сетях.

Пьер-Люк Дюбуа, Александр Овечкин и&nbsp;Эндрю Манджипани. Большая перестройка «Вашингтона»: кто поможет Овечкину идти за рекордом?

Решение американца, как и в случае с Никласом Бэкстремом, фактически означает конец карьеры. Достаточно обратить внимание на то, что нападающий оставляет открытым вопрос, нашел ли он летом способ избавиться от проблем со спиной. На протяжении прошлого сезона, в котором форвард пропустил три десятка матчей, ему несколько раз приходилось отлучаться к личному мануальному терапевту в родную Миннесоту. А его страшный комментарий после окончания плей-офф говорил прямо — решить вопрос консервативным методом и малоинвазивными процедурами вряд ли получится.

Хоккеист «Вашингтона» Ти Джей Оши
Фото Global Look Press

«Я бы хотел играть в следующем сезоне, но должен вернуться с гарантией того, что со спиной будет все нормально. Хотел бы найти ответ и решение проблемы. Сломанная рука похожа на заусенец по сравнению с тем, что я испытываю со спиной. Если не играю из-за болей в спине, то обычно буквально лежу на полу и писаю в бутылки из-под воды. Это отстой. Я не могу забирать детей или делать что-либо еще, пока не поеду к доктору в Миннесоту и он меня не восстановит», — рассказывал Оши в мае не самые приятные подробности своей жизни.

Еще один год регулярных поездок «по шаманам» не нужен был ни клубу, ни самому игроку. «Вашингтону» с его резко возросшими амбициями в это межсезонье необходим человек, способный на все сто процентов отдаваться команде и делать результат. Кажется, заслуживший огромный авторитет в глазах партнеров и реноме максимально честного хоккеиста Ти Джей это прекрасно понимает. За 16 полных сезонов в НХЛ он сыграл больше 1000 матчей, заработал больше 70 миллионов долларов и осуществил детскую мечту, подняв над головой Кубок Стэнли в 2018-м. Стоит ли сейчас обманывать и себя, и хоккей в целом, жертвуя собственным здоровьем?

Александр Овечкин. Овечкин способен повторить рекорд Гретцки за сезон? В «Вашингтоне» ждут исторического момента

Отправка вингера в LTIR образует дыру на правом фланге атаки, но позволяет «Кэпиталз» превысить потолок на 4,6 млн долларов. В июле официальный сайт НХЛ предсказывал, что Оши станет партнером Коннора Макмайкла и Пьера-Люка Дюбуа во второй тройке «Столичных». Теперь в теории его место должен занять выменянный летом у «Калгари» Эндрю Манджапане, который также способен давать команде по 20 шайб за регулярку.

Вопрос в том, смогут ли без проблем подняться выше по цепочке молодой белорус Алексей Протас и заваливший прошлый сезон силовой рабочий форвард Тайлер Рэддиш. Оставшихся денег под потолком с запасом должно хватить на подписание игрока с рынка. Вот только без контрактов нынче сидят только уже списанные ветераны вроде Блэйка Уилера и Кайла Окпосо.

Ти Джей Оши
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Алена Апина снялась в сериале «Комбинация»
Глушенков заявил, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют
После стрельбы в Тутаеве задержали больше 20 человек и изъяли семь единиц оружия
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Влетевшего головой в борт хоккеиста Кузьмина отправили на лечение в Москву
В отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области начали проверку
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Материалы сюжета Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Агент Овечкина сообщил, что у хоккеиста нет проблем со здоровьем
Овечкин присутствовал на тренировке «Вашингтона» после досрочного ухода с предыдущей
Терещенко: «Овечкин — профессионал. Желаю ему здоровья и достойного завершения сезона»
Овечкин покинул тренировку «Вашингтона» спустя несколько минут после начала из-за дискомфорта
Овечкин будет атаковать рекорд Гретцки весной? Кросби и боссы НХЛ ждут момента в истории
Карлсон: «Раньше казалось, что Овечкин никогда не приблизится к рекорду Гретцки»
Сегодня
Вчера
Неделя