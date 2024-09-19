«Вашингтон» пойдет в новый сезон без еще одного ветерана. Как это скажется на команде Овечкина?

Ти Джей Оши помещен в долгосрочный список травмированных.

Когда Ти Джей Оши после вылета от «Рейнджерс» в конце прошлого апреля последним из игроков «Вашингтона» покидал лед «Кэпитал Уан Арены», болельщикам было крайне тяжело принять эту сцену. Классный хоккеист и семьянин с практически безупречной репутацией перед самым входом в потрибунный тоннель поднял голову, кинул тяжелый взгляд под своды стадиона и словно подвел черту своей славной карьере. Все это выглядело так, будто он окончательно устал бороться с постоянными болями в спине и принял решение уйти.

Официально 77-й номер «Кэпиталз» коньки на гвоздь так и не повесил, продолжая готовиться к последнему сезону по контракту. Однако вчерашний пресс-релиз клуба о помещении его в долгосрочный список травмированных говорит о том, что оно уже совсем близко.

«Прошлый сезон был сложным для меня, моей семьи и моих товарищей по команде, поскольку я боролся с хронической травмой спины, которая не позволяла мне играть. В межсезонье я пытался найти долгосрочные решения для моей травмы. Остаюсь приверженным процессу, работаю и делаю все возможное, чтобы полностью восстановить здоровье. Я продолжу поддерживать моих товарищей по команде и помогать им любым возможным способом», — приводит слова Оши пресс-служба «Столичных» в социальных сетях.

Решение американца, как и в случае с Никласом Бэкстремом, фактически означает конец карьеры. Достаточно обратить внимание на то, что нападающий оставляет открытым вопрос, нашел ли он летом способ избавиться от проблем со спиной. На протяжении прошлого сезона, в котором форвард пропустил три десятка матчей, ему несколько раз приходилось отлучаться к личному мануальному терапевту в родную Миннесоту. А его страшный комментарий после окончания плей-офф говорил прямо — решить вопрос консервативным методом и малоинвазивными процедурами вряд ли получится.

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«Я бы хотел играть в следующем сезоне, но должен вернуться с гарантией того, что со спиной будет все нормально. Хотел бы найти ответ и решение проблемы. Сломанная рука похожа на заусенец по сравнению с тем, что я испытываю со спиной. Если не играю из-за болей в спине, то обычно буквально лежу на полу и писаю в бутылки из-под воды. Это отстой. Я не могу забирать детей или делать что-либо еще, пока не поеду к доктору в Миннесоту и он меня не восстановит», — рассказывал Оши в мае не самые приятные подробности своей жизни.

Еще один год регулярных поездок «по шаманам» не нужен был ни клубу, ни самому игроку. «Вашингтону» с его резко возросшими амбициями в это межсезонье необходим человек, способный на все сто процентов отдаваться команде и делать результат. Кажется, заслуживший огромный авторитет в глазах партнеров и реноме максимально честного хоккеиста Ти Джей это прекрасно понимает. За 16 полных сезонов в НХЛ он сыграл больше 1000 матчей, заработал больше 70 миллионов долларов и осуществил детскую мечту, подняв над головой Кубок Стэнли в 2018-м. Стоит ли сейчас обманывать и себя, и хоккей в целом, жертвуя собственным здоровьем?

Отправка вингера в LTIR образует дыру на правом фланге атаки, но позволяет «Кэпиталз» превысить потолок на 4,6 млн долларов. В июле официальный сайт НХЛ предсказывал, что Оши станет партнером Коннора Макмайкла и Пьера-Люка Дюбуа во второй тройке «Столичных». Теперь в теории его место должен занять выменянный летом у «Калгари» Эндрю Манджапане, который также способен давать команде по 20 шайб за регулярку.

Вопрос в том, смогут ли без проблем подняться выше по цепочке молодой белорус Алексей Протас и заваливший прошлый сезон силовой рабочий форвард Тайлер Рэддиш. Оставшихся денег под потолком с запасом должно хватить на подписание игрока с рынка. Вот только без контрактов нынче сидят только уже списанные ветераны вроде Блэйка Уилера и Кайла Окпосо.