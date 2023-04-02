Овечкин вышел из себя в проигранном матче. Ударил соперника, удалился и похлопал арбитрам

«Вашингтон» продолжает свободное падение.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Голы: Миллер — 9 (Трочек, Панарин), 13:17 — 0:1. Лафренье — 16 (Хытил), 15:19 — 0:2. Какко — 15 (Миллер, Труба), 21:00 — 0:3. Строум — 19 (Овечкин, Карлсон), 33:23 — 1:3. Тарасенко — 17 (Трочек, Панарин), 45:53 — 1:4. Протас — 4 (Карлсон, Бэкстрем), 51:44 — 2:4. Зибанежад — 39 (бол., Кейн, Панарин), 54:14 — 2:5.

Вратари: Кемпер — Шестеркин.

Штраф: 33 — 19.

Броски: 28 (6+8+14) — 34 (9+8+17).

Наши: Алексеев (18.58/0/-1), Кузнецов (16.23/1/0), Овечкин (18.27/1/+1) — Панарин (16.12/3/+2), Тарасенко (12.38/4/+2).

2 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.

«Вашингтон» продолжил свободное падение в турнирной таблице Восточной конференции. После седьмого поражения в последних восьми матчах даже самым фанатичным поклонникам команды стало очевидно, что надежда побороться за попадание в плей-офф была иллюзорной еще месяц назад. Хоккеисты «Кэпиталз» откровенно опустили руки и доигрывают регулярный чемпионат без особой мотивации. На этот раз их запала хватило только на половину стартового периода, когда пару раз вратарю «Рейнджерс» Шестеркину пришлось серьезно вступить в дело.

Дальше гости без проблем подстроились под несколько суетливую манеру игры «Вашингтона» и стали последовательно реализовывать свое превосходство в движении, организации и в индивидуальном мастерстве. Особенно эффектным получился гол молодого нападающего Лафреньера. Игрок очень здорово выглядит в последних матчах, напоминая о том, что его в 2020-м выбрали на драфте под первым номером. Он издевательски обыграл защитника «Вашингтона» Сандина и броском с неудобной руки сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

Нью-йоркским звездам не пришлось включаться на максимальные обороты. В составе «Рейнджерс» своей активностью и остротой выделялась третья тройка: Лафреньер — Хытил — Какко. В приблизительном переводе название этого сочетания, составленного из молодых игроков, можно перевести на русский язык как «Пацанское звено». Эти ребята нарисовали во втором периоде еще один гол с завидной легкостью.

При счете 3:0 «Рейнджерс» предсказуемо отпустили ногу с педали газа и сбавили обороты. Зачем выкладываться на максимум, если и так все складывается замечательно? Единственная ошибка Шестеркина в матче привела к ответному голу «Вашингтона». Форвард Строум хитрым броском из-за ворот с помощью рикошета от российского голкипера сократил разрыв в счете.

«Кэпиталз», поймав эмоционально позитивную волну, попытались продолжить сопротивление. Но эти старания ни к чему хорошему не привели. У этой команды уже наполовину курортное настроение. Стоило гостям собраться с мыслями и вернуться в прежнюю колею, как «Вашингтон» рассыпался на части. Тарасенко в отличной контратаке идеальным по точности броском в дальнюю девятку ворот Дарси Кемпера восстановил преимущество «Рейнджерс» в три шайбы. Этот гол стал для него седьмым в составе нью-йоркцев после обмена из «Сент-Луиса».

Хозяева еще раз встрепенулись и даже смогли снова пробить Шестеркина. Белорусский нападающий «Вашингтона» Протас не забивал 36 игр. Долгожданный гол в его исполнении после серии добиваний и активной работы на чужом пятачке получился максимально заслуженным.

«Рейнджерс» в ответ провели мощное большинство, создав массу моментов и реализовав его за одну секунду до возвращения на лед удаленного Шири. Нервы у разочарованных до невозможности игроков «Вашингтона» окончательно сдали уже в следующей смене. Овечкин вышел из себя, как следует у борта окучил клюшкой нападающего соперника Гудроу, спровоцировал массовую потасовку и за свои художества получил малый и дисциплинарный штрафы, не доиграв третий период до конца. Капитан «Кэпиталз» саркастическими аплодисментами встретил решение арбитров, за что и получил свою «десятку».