«Вашингтон» может гордиться сезоном, несмотря на 0-4 в плей-офф. Но светлого будущего у команды пока не видно

Обозреватель «СЭ» подводит итоги чемпионата для «Кэпиталз».

«Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли пулей, всухую проиграв лучшей команде регулярного чемпионата. Относиться к такому результату с пренебрежением и жалеть о том, что более звездные по составу «Детройт» и «Питтсбург» остались за бортом плей-офф, было бы верхом цинизма.

Выступление «Кэпиталз» в нынешнем сезоне — это скромная, локальная и мимолетная, но одновременно симпатичная и поучительная история, которой можно гордиться.

Счет в серии не до конца отражает всей картины. «Вашингтон» упирался как мог, цеплялся и боролся в каждом моменте. За исключением первой игры он смотрелся очень достойно. У «Кэпиталз» были ощутимые потери в составе, что для команды с не самым мощным подбором игроков стало ощутимой проблемой. Ключевые защитники Расмус Сандин и Ник Дженсен пропустили первые три матча. Тот факт, что лучшим в составе победителей стал вратарь Игорь Шестеркин, тоже говорит о многом.

Свое право сыграть в кубковых матчах, а не смотреть за происходящим с пляжей и полей для гольфа, хоккеисты столичной команды заслужили потом и кровью. В ней полно еще совсем молодых игроков. Для них любой матч плей-офф — колоссальный опыт на будущее. То же самое можно сказать и про главного тренера Спенсера Карбери. Он блестяще проявил себя в первый же сезон, добившись того, о чем в прошлом сентябре приходилось лишь мечтать.

Видеть летящего на крыльях, как в молодости, Александра Овечкина, который поведет команду к большим победам, объективно невозможно. Молодость бывает бесконечной только в сказках. У каждого клуба есть свой цикл с подъемами и падениями. Реально на титул претендуют от силы треть команд. Остальные зализывают раны или еще готовятся к прыжку. «Кэпиталз» пик прошли несколько лет назад. Это не означает, что теперь нужно наплевать на текущие результаты. Но к ним надо относиться спокойно и не устраивать из них трагедии.

Мечтателей, верящих, что можно переформатировать команду за два-три года, рухнув на дно таблицы в надежде на высокие выборы на драфтах, должны вернуть к реальности примеры из жизни. «Детройт», «Оттава», «Баффало», «Коламбус», «Сан-Хосе» и другие никак не могут выбраться из турнирного болота, теряя год за годом впустую время и опуская собственную репутацию ниже плинтуса. Сомнительно, что пребывание в такой компании вдохновило бы владельца, менеджмент и большинство болельщиков «Вашингтона».

Домашние матчи плей-офф — это еще и хорошие деньги, и сохранение лояльности фанатской базы. Команда, которая побеждает, всегда вызывает больше уважения, чем наличие звезд в расцвете — они ничего еще не гарантируют. Достаточно посмотреть на проклятый всеми богами «Торонто». Ему не помогает ничто и никто. Большего позора, чем выдала эта команда за долгие годы, нет ни у кого в НХЛ.

Назвать будущее «Вашингтона» однозначно светлым сложно. Впереди его ждут непростые времена. Но нынешний сезон убедил в том, что у клуба есть фундамент, который поможет избежать затяжного кризиса. Наконец, Овечкин настойчиво приближается к покорению вечного рекорда Уэйна Гретцки. Это тоже интригующий сюжет, который будет создавать ажиотаж вокруг команды в течение двух ближайших лет. Какой бы ни была печаль от нынешнего поражения, «Вашингтон» провел хороший сезон и опроверг многих скептиков.