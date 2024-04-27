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Сегодня, 05:20

Три матча Овечкина — все без голов и очков. Похоже, «Вашингтон» скоро вылетит из плей-офф

«Рейнджерс» переиграли «Вашингтон» в третьем матче
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Кэпиталз» проиграли третий матч серии с «Рейнджерс» и находятся в одном поражении от вылета из Кубка Стэнли.

После двух поражений подряд в серии с «Рейнджерс» главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери решился на изменения в составе и заявил в четвертую тройку Ивана Мирошниченко. При этом коуч призвал не завышать ожидания от первой игры россиянина в плей-офф.

«Он не обязан спасать мир, ему необязательно выходить и быть лучшим хоккеистом на льду или делать что-то впечатляющее», — сказал Карбери перед третьим матчем серии.

Матч для «Кэпиталз» начался как нельзя лучше. Уже на шестой минуте Джон Карлсон открыл счет обычным набросом с синей линии. Плохо, мягко говоря, в этом моменте сыграл Игорь Шестеркин. Однако по ходу матча он больше не дал ни единого повода усомниться в себе и оправдался за неудачу.

Ответ «Рейнджерс» не заставил себя долго ждать. Всего через 30 секунд после гола Карлсона счет на табло вновь стал равным: Крис Крайдер здорово сыграл на пятаке после наброса Мики Зибанежада. Это произошло настолько быстро, что у «Вашингтона» даже не успело поменяться звено, забросившее первую шайбу.

Еще через две минуты «Рейнджерс» вышли вперед — причем второй гол они забили в меньшинстве. Гудро и Трочек оказались вдвоем против Александра Овечкина, а форвард «Вашингтона» сыграл не лучшим образом в обороне, позволив противнику расстреливать своего вратаря.

В концовке первого периода вновь заставил говорить о себе 21-летний Мэтт Ремпе. Форвард мощно врезался в Тревора Ван Римсдайка. После этого защитник «Вашингтона» на льду не появлялся. Серьезная потеря для «Кэпиталз», у которых и так недоступны четыре игрока обороны.

Уже во втором периоде Том Уилсон пытался вернуть должок Ремпе, но форвард «Рейнджерс» от поединка отказался. Интересно, увидел ли Уилсон в оппоненте молодую версию самого себя?

Во втором периоде «Вашингтон» активно шел в атаку, пытаясь сравнять счет. Но лимит критических ошибок Игорь Шестеркин исчерпал еще на первых минутах встречи.

«Рейнджерс» спокойно ждали своего шанса, и они его получили. Александр Алексеев схватил необязательное удаление за подножку, которое гости реализовали всего за 30 секунд: Трочек с передач Зибанежада и Фокса удвоил преимущество своей команды.

В концовке периода у «Рейнджерс» было еще несколько моментов, но здорово сыграл уже Чарли Линдгрен. В третьем игровом отрезке голкипер «Кэпиталз» уже не мог сильно повлиять на исход матча: соперник почти не угрожал чужим воротам.

Создать что-то очень опасное у ворот Шестеркина в конце матча хоккеистам «Вашингтона» не удавалось, поэтому Игорь решил действовать сам и бросил в пустые ворота «Кэпиталз». Но шайбу поймал Овечкин. В трех матчах плей-офф на его счету 0 очков при среднем времени около 20 минут. Александру нужно срочно преобразиться, иначе следующий матч может стать последним в этом плей-офф для него и «Вашингтона».

Александр Овечкин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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