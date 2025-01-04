Овечкин точен в сумасшедшей перестрелке с «Рейнджерс». Капитан «Вашингтона» уверенно мчит к рекорду

«Кэпиталз» обыграли ньюйоркцев, которые по-прежнему не входят в зону плей-офф. У Ови — четыре гола в пяти матчах после выздоровления.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 7:4 (1:1, 3:1, 3:2)

Голы: Крайдер — 13, 7:00 — 0:1. Строум — 12 (бол., Чикран, Уилсон), 18:46 — 1:1. Эллер — 7 (Фехервари, ван Римсдайк), 22:29 — 2:1. Манджапане — 9 (Дауд, Сандин), 30:08 — 3:1. Кэррик — 2 (Эдстрем), 36:26 — 3:2. Макмайкл — 17 (бол., Строум, Манджапане), 38:13 — 4:2. Хытил — 8 (Вааканайнен, Шнайдер), 48:32 — 4:3. Овечкин — 19 (Строум), 50:50 — 5:3. Зибанежад — 8 (Смит), 53:04 — 5:4. Протас — 17 (Дюбуа, Чикран), 54:00 — 6:4. Уилсон — 16 (п.в., Овечкин, Фехервари), 59:22 — 7:4.

Вратари: Томпсон — Куик (57:11 — 59:22).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 28 (10+8+10) — 32 (11+8+13).

Наши: Овечкин (17.44/7/-1) — Панарин (22.02/3/-1).

4 января. Вашингтон. Capital One Arena.

«Рейнджерс» прервали серию поражений, обыграв «Бостон», но тревожное положение это не исправило. Затянувшийся кризис откинул ньюйоркцев на 14-е место «Востока». Матч с «Вашингтоном», лидером конференции, изначально не сулил больших перспектив. «Кэпиталз» очень редко в нынешнем сезоне проигрывают подряд. Поэтому после поражения «Миннесоте» в серии буллитов в матче с «Рейнджерс» от команды Александра Овечкина ждали продолжения сложившейся тенденции.

Травмы никогда не получают вовремя, но сейчас, когда в лазарет попал Игорь Шестеркин, невольно начинаешь думать, что клуб из Нью-Йорка сглазили. Без россиянина вся нагрузка выпала на ветерана Джонатана Куика. Американский вратарь стоял на ушах в победном матче с «Бостоном» и на некоторое время сохранил кураж против «Вашингтона». Игра началась с дикого привоза его визави — Логана Томпсона. Канадец, судя по всему, хорошо провел праздники и подарил гол Крису Крайдеру. Впрочем, до конца периода Томпсон исправился и несколько раз выручил команду.

Вернувшийся после травмы Александр Овечкин занялся любимым делом без раскачки. В четырех прошлых матчах россиянин отметился тремя голами. Матч с «Рейнджерс» для нападающего начался менее оптимистично. Овечкин попал в протокол за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Ньюйоркцы большинство не реализовали. Александру с партнерами стоит поблагодарить вратаря Томпсона, который собрался после курьезной шайбы. Зато своим шансом в большинстве «Кэпиталз» воспользовались. Дилан Строум выиграл борьбу на пятаке и добил шайбу в ворота. Куик был в бешенстве, сетуя на помеху, но судьи засчитали гол.

В начале второго периода «Вашингтон» вышел вперед. Постарался Ларс Эллер. Традиционно активно выглядел Овечкин. К середине матча Александр сделал пять бросков в створ — больше, чем кто-либо из двух команд. Но голы приберег на третий период, а во втором нашлись свои герои. Эндрю Манджапане упрочил перевес хозяев, удачно подключившись к атаке.

«Рейнджерс» сократили отставание еще до перерыва. Но сначала удачный запрос штаба Спенсера Карбери отменил гол Уилла Куилля. Зато к шайбе Сэма Кэррика никаких вопросов не возникло. А привела к голу неудачная передача Овечкина в своей зоне.

За сорок минут Александр заработал «минус 1», но дважды находился на льду, когда «Кэпиталз» забивали в большинстве. Минимальная разница в счете держалась недолго. Коннор Макмайкл вернул комфортный перевес. «Рейнджерс» в третьем периоде бросились в погоню. Активность гостей привела к третьей шайбе от Филипа Хытила, который подловил оборону на ошибке и вырвался «один на один» с Томпсоном.

В третьем периоде команды устроили перестрелку в духе Дикого Запада. За пять с половиной минут зрители увидели четыре гола. Овечкина все-таки прорвало. Александр забросил 19-ю шайбу в сезоне, разобравшись с Куиком на пятаке. До обновления рекорда Гретцки остается 23 гола. Очередная шайба Александра состоялась на глазах Лавиолетта — бывшего тренера «Кэпиталз». Положение американца становится менее прочным с каждым проигрышем.