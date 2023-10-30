Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:50

Овечкин набирает очки уже шесть матчей подряд! А его «Вашингтон» вновь побеждает

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
Правда, капитан снова без голов.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Сан-Хосе» — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
Голы: Канин — 1 (Эмберсон, Ферраро), 11:40 — 0:1. Строум — 6 (Дженсен, Актелл), 42:18 — 1:1. Уилсон — 2 (Овечкин, Карлсон), 55:15 — 2:1. Кузнецов — 1 (п.в., Овечкин, Карлсон), 59:02 — 3:1.
Вратари: Кемпер — Блэквуд (58:32 — 59:02).
Штраф: 0 — 6.
Броски: 42 (12+13+17) — 31 (10+11+10).
Наши: Кузнецов (25.05/4/0), Овечкин (22.20/7/+2) — -.
29 октября. Вашингтон. Capital One Arena. 15856 зрителей.

После неожиданных побед над «Нью-Джерси» и «Миннесотой» болельщики «Вашингтона» ждали продолжения результативной серии в домашнем матче с «Сан-Хосе» — единственной командой лиги, которая еще ни разу не сумела выиграть в этой регулярке. Но легкой прогулкой для «Кэпиталз» визит перестроечных парней Дэвида Куинна точно не стал.

Матч с главным аутсайдером сезона, претендующим сейчас исключительно на первый пик предстоящего драфта, начался для хозяев неважно. Команда Спенсера Карбери достаточно вяло входила в игру и умудрилась быстро пропустить гол. На 12-й минуте защитник гостей Тай Эмберсон во время позиционной атаки гостей воспользовался тем, что Александр Овечкин остался без клюшки и удачно набросил в сторону ворот Дарси Кемпера, где после отскока от лицевого борта расторопнее всех оказался нападающий «Шаркс» Люк Канин.

Капитан «Столичных» вполне мог исправиться за минус в статистике еще в первом периоде. Однако через несколько смен он так сильно хотел забросить свою 825-ю шайбу в НХЛ, что во время выхода «2 в 1» залез в офсайд и лишил себя с Диланом Строумом великолепной возможности быстро сравнять счет. В итоге парни из столицы США больше 40 минут не могли взломать абсолютно худшую оборону лиги, долгое время испытывая проблемы в завершении.

Вполне заслуженная шайба, положившая конец голевым мучения «Вашингтона», пришла к хозяевам только на старте заключительной двадцатиминутки. На 43-й минуте «Кэпс» все-таки пробили Маккензи Блэквуда усилиями все того же Строума, который воспользовался трафиком перед голкипера «Акул» и поставил его в тупик не самым сильным кистевым от синей линии.

Ну а дальше настало время Овечкина. Вот только в очередной раз он выступил не в роли снайпера, а в качестве ассистента. Сначала он помог отличиться и отпраздновать 300-е очко в НХЛ Тому Уилсону, который здорово подставил клюшку на пятачке под бросок Джона Карлсона. Таким образом, Овечкин продлил свою результативную серию до шести матчей подряд.

А меньше чем за минуту до финальной сирены 8-й номер отдал пас под бросок по пустым воротам Евгению Кузнецову, забросившему свою дебютную шайбу в этом сезоне. И ассистентский дубль помог Ови не только одержать «Кэпиталз» третью побед подряд, но и в 419-й раз в карьере набрать больше очка за игру. Теперь по этому показателю среди действующих игроков россиянин уступает лишь своему вечному сопернику из Пенсильвании Сидни Кросби (449).

Трехматчевая победная серия позволила «Вашингтону» с девятью набранными очками вплотную приблизиться в таблице Столичного дивизиона к идущей третьей «Каролине», которая сыграла на один матч больше. Впрочем, сейчас в спину «Харрикейнз» дышат еще и «Филадельфия» с «Айлендерс». Так что погоня растерявших свои баллы на старте «Кэпс» за попадание в кубковую восьмерку Востока еще продолжается.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сан-Хосе Шаркс
3
13
Читайте также
Соловьев: «Если есть возможность договариваться с УЕФА, надо по этому пути идти. Нет — ищем другие форматы»
«Есть одна фишка: никак не могу взять титул там, где уже побеждал». Медведев остается с уникальной серией
Шойгу назвал бесперспективными планы НАТО подорвать безопасность РФ
Израильские СМИ сообщили о взрыве в небе над Хайфой
Толпа устроила беспорядки в аэропорту Махачкалы. Главное
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
У Овечкина отняли гол! Он компенсировал это шикарным пасом, а «Вашингтон» забрал важную победу
«Вашингтон» по буллитам обыграл «Миннесоту». Овечкин и Кузнецов набрали по одному очку
Судьи отменили гол Овечкина в ворота «Миннесоты»
Экс-форвард СКА Рыбин не понимает ажиотажа вокруг сухой серии Овечкина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сезон имени Панарина: звезда «Рейнджерс» набирает очки в каждом матче!