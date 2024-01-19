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НХЛ

Сегодня, 07:00

Овечкин вернулся после травмы! Не забил, но помог «Вашингтону» победить

Овечкин помог «Вашингтону» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
19 января. «Вашингтон» — «Сент-Луис» — 5:2. Александр Овечкин празднует гол с одноклубниками.
Фото USA Today Sports
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«Кэпиталз» обыграли «Сент-Луис» и набрали важные два очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Сент-Луис» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Голы: Оши — 5 (бол., Пачиоретти), 10:24 — 1:0. Уокер — 2 (Ледди, Парэйко), 17:54 — 1:1. Обе-Кубель — 5 (Лапьер, Карлсон), 23:32 — 2:1. Оши — 6 (бол., Строум, Пачиоретти), 30:27 — 3:1. Строум — 16 (Овечкин, Карлсон), 40:34 — 4:1. Уокер — 3 (Фолк, Александров), 44:01 — 4:2. Оши — 7 (п.в., Фехервари), 59:40 — 5:2.
Вратари: Линдгрен — Биннингтон (57:24 — 59:40).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 26 (8+10+8) — 20 (8+7+5).
Наши: Алексеев (15.51/1/-2), Кузнецов (16.29/1/0), Овечкин (15.25/3/+1) — Александров (7.29/0/0), Бучневич (23.47/3/-1), Торопченко (8.49/1/0).
19 января. Вашингтон. Capital One Arena. 17909 зрителей.

«Вашингтон» словно не заметил травму Александра Овечкина и выиграл два из трех последних матчей. Еще пару сезонов назад представить, что «Кэпиталз» так спокойно отреагируют на потерю главной звезды, было почти невозможно. Без россиянина команда Спенсера Карбери справилась не только с кризисным «Анахаймом», но и с лидером «Востока» — «Рейнджерс». Возвращение Овечкина случилось в домашней игре с «Сент-Луисом». Александра заявили во втором звене с Томом Уилсоном и Евгением Кузнецовым в центре.

Положения «Вашингтона» и «Сент-Луиса» похожи. Славные годы обладателей Кубка Стэнли 2018 и 2019 годов позади. «Блюз» с прошлого сезона вступили в перестройку, а в декабре поменяли главного тренера, уволив чемпиона Крэйга Беруби. Сейчас удел команды Дрю Баннистера — борьба за плей-офф на «Западе». Равно как и у «Кэпиталз» на «Востоке». Матч соперники начали без раскачки. Высокими скоростями не баловали, зато уже в первом периоде обменялись голами. На шайбу «Вашингтона» в большинстве от Ти Джея Оши «Сент-Луис» ответил классным подставлением Натана Уокера.

Александр Овечкин. Овечкин сыграет против «Сент-Луиса» во втором звене «Вашингтона»

Второй период для «Блюз» начался с курьеза. Защитник Джастин Фолк растерялся в безобидной ситуации и срезал шайбу в свои ворота после прострела форварда хозяев Николя Обе-Кубеля. В первой половине сезона на большинство «Вашингтона» невозможно смотреть без слез. Пользу от удалений соперников «Столичные» извлекают крайне редко и входят в число худших команд лиги по этому показателю. С «Сент-Луисом» Спенсер Карбери явно остался доволен игрой спецбригад. Оши во втором периоде оформил дубль, реализовав большинство во второй раз. «Вашингтон» перестроил розыгрыш и отошел от нескончаемых попыток вывести на бросок Овечкина. Как только комбинации стали разнообразнее, так и у соперников возникло больше проблем.

У «Сент-Луиса» были шикарные шансы ответить на каждую шайбу «Кэпиталз», ведь хозяева вредили сами себе удалениями. Стоило «Вашингтону» забить, как через несколько смен команда получала меньшинство. Не самая лучшая реакция на голы. Однако «Блюз» ничем не удивили в большинстве. Напротив, один из самых опасных моментов второго периода организовали в формате «4х5», когда Павел Бучневич прорвался к чужим воротам, но не переиграл Чарли Линдгрена в ближнем бою.

Овечкин пополнил статистику в первом же матче после возвращения. Карбери нагрузил ветерана по полной программе. Александр традиционно много выходил в большинстве и поучаствовал в четвертом голе «Вашингтона», когда удаленный Джейк Нейберс только-только появился на льду. Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон справился с могучим щелчком Овечкина из «офиса Великой Восьмерки», но не среагировал на добивание Дилана Строума. Партнеры проиграли пятак и позволили настырному форварду забрать отскок.

Абсолютный герой матча в составе «Блюз» — Джастин Фолк. Защитник забил и в свои ворота (во втором периоде), и в чужие (уже в третьем). Ассистировал американцу Никита Александров, которого недавно повысили из фарм-клуба. Большой интриги концовке вторая шайба «Сент-Луиса» не добавила. «Вашингтон» без нервотрепки довел матч до победы и набрал важные два очка. Оши на последних секундах успех оформить хет-трик, отобрав хлеб Овечкина, когда поразил пустые ворота. Лед Capital One Arena болельщики моментально засыпали кепками и другими головными уборами.

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