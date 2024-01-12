«Кэпиталз» потерпели седьмое поражение в 10 матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Сиэтл» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Картье — 7 (Маккэн, Ларссон), 8:50 — 0:1. Веннберг — 7 (Танев), 18:12 — 0:2. Пачиоретти — 1 (Овечкин, ван Римсдайк), 25:47 — 1:2. Шульц — 4 (Толванен, Бьоркстранд), 38:20 — 1:3. Ларссон — 3 (Танев, Шварц), 52:02 — 1:4.

Вратари: Кемпер — Даккорд.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 26 (11+10+5) — 23 (6+9+8).

Наши: Кузнецов (14.25/1/-2), Овечкин (16.40/5/0) — -.

12 января. Вашингтон. Capital One Arena. 17935 зрителей.

Игнорировать восьмую подряд победу «Сиэтла», вернувшую его в борьбу за плей-офф на Западе, совершенно невозможно. В настоящий момент это самая горячая команда лиги, которая пропустила всего 9 шайб в последних 8 играх! «Вашингтон» бодро начал матч, но стал очередной жертвой «Кракена» и постепенно падает на дно Восточной конференции. Не помог команде даже разыгравшийся Александр Овечкин. Его результативная серия достигла шести встреч.

Решение об участии лидера «Кэпиталз» было принято в последний момент. Еще в субботу в матче против «Каролины» Овечкин получил болезненное повреждение в столкновении с Джорданом Стаалом и пропустил несколько тренировок. Сломавший нос в игре с «Лос-Анджелесом» Том Уилсон занимался в маске, но ему еще дали возможность оклематься и оставили в запасе.

Одной из важных причин взлета «Сиэтла» стал 27-летний вратарь Джоуи Даккорд. Он блестяще воспользовался своим шансом и вышел на первые роли после травмы Филиппа Грубауэра. Немец может лечиться еще долго — он играл посредственно и тянул «Кракен» на дно. Тогда как канадец, никогда ранее в карьере не блиставший на высоком уровне, сейчас выглядит как звезда. Даккорд, также имеющий швейцарские корни по материнской линии, выиграл 7 из 8 последних матчей «Сиэтла». Против «Вашингтона» он выручил в самый нужный момент при счете 0:0, красиво, в стиле Андрея Василевского, отбив шайбу ногой после броска Коннора Макмайкла.

Дарси Кемпер в отличие от своего коллеги должен забыть матч как страшный сон. Голкипер «Вашингтона» дважды не выручил в первом периоде, сведя на нет усилия товарищей. Даккорд же играл отменно, как минимум трижды круто выручив свою команду в стартовые 20 минут. Единственный раз в матче ему забили в ходе быстрой атаки, которая завершилась пасом Овечкина под бросок Максу Пачиоретти. Американец, много времени пропустивший в последние годы из-за травм, забросил свою первую шайбу за «Вашингтон». Их тройка, где роль центрфорварда отдана Дилану Строуму, в атаке смотрелась симпатично. Но этого оказалось мало. Овечкин чуть-чуть не успел накрыть у своих ворот при третьем голе защитника Джастина Шульца. После этого гости уверенно довели игру до победы, напомнив себя самих образца прошлого сезона, когда стали главной сенсацией в лиге.