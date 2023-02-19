«Вашингтон» рассыпался без Овечкина. Потеряв капитана, команда вылетела из восьмерки

Проиграли «Каролине» под открытым небом.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Вашингтон» — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Голы: Котканиеми — 10 (Терявяйнен, Нечас), 2:11 — 1:0. Штястны — 7 (Чатфилд, Мартинук), 25:47 — 2:0. Нечас — 22 (бол., Бернс, Котканиеми), 28:48 — 3:0. Терявяйнен — 7 (Нечас, Андерсен), 31:17 — 4:0. Уилсон — 3 (Милано), 50:32 — 4:1.

Вратари: Андерсен — Кемпер.

Штраф: 9 — 13.

Броски: 35 (10+12+13) — 25 (7+8+10).

Наши: Свечников (21.25/2/0) — Кузнецов (16.00/1/0), Орлов (23.10/1/-2).

19 февраля. Роли. PNC Arena.

Сегодня на футбольном стадионе «Картер-Финли» вместимостью 57 тысяч состоялся матч между «Каролиной» и «Вашингтоном». «Ураганы» впервые приняли участие в стадионной серии и стали 28-й командой в НХЛ, которая сыграла под открытым небом. Матч вызвал огромный ажиотаж в Северной Каролине, а все билеты на игру ожидаемо были проданы. «Харрикейнз» не остались в стороне и подарили своим болельщикам настоящий праздник, уверенно расправившись с «Вашингтоном».

Для «Кэпиталз» игры на воздухе — дело привычное. В 2011-м они обыграли «Питтсбург» (3:1), в 2015-м победили «Чикаго» (3:2), а в 2018-м разобрались с «Торонто» (5:2). На этот раз приятная серия прервалась, хотя гости были очень мотивированы перед матчем. «Мы просто обязаны победить ради Овечкина и его семьи. Это важная причина. Мы не можем играть так, как в предыдущих двух матчах. Это никуда не годится. Пора уже выложить все, что у нас есть и заработать два очка», — говорил Дмитрий Орлов.

Однако слова российского защитника «Вашингтона» остались для многих не услышанными. Команда по-прежнему не может нащупать свою игру, а после победы в Бостоне проиграла уже четыре матча подряд в основное время. В состав «столичных» вернулся Том Уилсон, но и это не помогло гостям дать достойное сопротивление. В нынешнем сезоне «Кэпиталз» проиграли все три матча «Каролине», а сегодня интрига держалась разве что в первом периоде. Гости пропустили уже на третьей минуте встречи, а автором первого гола стал Йеспери Котканиеми.

У Дарси Кемпера было немало работы, но игроки «Вашингтона» не особо стремились помогать своему голкиперу. В эпизоде с голом Пола Штясны гости спокойно отдали пятак соперникам и просто наблюдали за очередной шайбой в свои ворота. Обвинять Кемпера в пропущенных голах точно не стоит, потому что действия «столичных» в обороне чаще вызывают лишь недоумение. Атака команды в последнее время тоже совсем не блещет, а большинство без Александра Овечкина окончательно потеряло остроту. «Кэпиталз» предстоит решить множество проблем, но сделать это непросто.

Сегодня нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер сыграл свой 926-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и это новый рекорд для игроков из Дании. Тем не менее, вряд ли ему будет приятно вспоминать матч против «Каролины». Ларс иронично остался без набранных очков, зато его соотечественник Фредерик Андерсен отметился голевой передачей. Голкипер «Каролины» заработал свой первый балл в сезоне и помог отличиться Теуво Терявяйнену. Атака получилась на загляденье. Мартин Нечас и Терявяйнен организовали классную комбинацию и у Кемпера не было никаких шансов.

Вся интрига в третьем периоде свелась к тому, позволят ли «Кэпиталз» оформить сухарь Андерсену и прервет ли Андрей Свечников 18-матчевую серию без голов. Ничего из этого не случилось. Том Уилсон не дал голкиперу «ураганов» остаться сухим, а Свечников продлил снайперское молчание. Нельзя сказать, что российский форвард так плох и незаметен, но сегодня он остался без очков. Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор хочет помочь Андрею наконец-то забить, ставя его в первое звено к Себастиану Ахо, но пока все тщетно. В любом случае «ураганы» уверенно продолжают свое шествие в плей-офф, а вот у «Вашингтона» пока все беспросветно.