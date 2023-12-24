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НХЛ

Сегодня, 08:15

Овечкин не забил с игры и смазал буллит. Победную серию «Вашингтона» прервал блистательный Василевский

Василевский не дал Овечкину забить в матче «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»
Михаил Скрыль
Корреспондент
Вратарь Андрей Василевский и Александр Овечкин (справа).
Фото USA Today Sports
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Российский вратарь «Тампы» отразил 33 броска и три буллита из четырех, пропустив только от Евгения Кузнецова.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй» — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Гленденинг — 5 (Хедман), 7:29 — 0:1. Манта — 10 (Дженсен, Протас), 22:01 — 1:1.
Победный буллит: Хедман.
Вратари: Линдгрен — Василевский.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 33 (13+10+6+4) — 20 (11+5+2+2).
Наши: Кузнецов (13.53/0/0), Мирошниченко (8.48/1/0), Овечкин (19.43/3/-1) — Кучеров (24.17/2/0).
Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя

«Вашингтон» получил напряженный график перед рождественской паузой. Матч с традиционно опасной «Тампой» — пятый для «Кэпиталз» за семь дней. Что удивительно, к игре с «Лайтнинг» команда Спенсера Карбери подошла с тремя победами подряд, добытыми за пределами основного времени. Успешная серия не значит, что «Столичные» решили главную проблему. Команда по-прежнему мало забивает. 77 голов за 31 матч — третий результат антирейтинга лиги. Хуже дела только у «Чикаго» и «Сан-Хосе».

При такой игре, когда матчи нередко заканчиваются с минимальной разницей в счете, большая нагрузка выпадает на вратарей. Дарси Кемпер присел в запас после двух побед над «Каролиной» и «Айлендерс». Второй матч подряд Карбери доверился Чарли Линдгрену. С ошибки американца начался первый гол «Тампы». Голкипер неверно распорядился шайбой за воротами, а затем не справился с подставлением Люка Гленденинга. После пропущенного гола Линдгрен действовал безупречно до буллитной серии.

«Лайтнинг» не могут похвастаться стабильными результатами в последние недели. Возвращение Андрея Василевского после операции добавило обороне спокойствия и порядка, но «Тампа» все еще играет неровно. Стабильно опасен только Никита Кучеров. Правда, с «Вашингтоном» прервалась очковая серия россиянина из четырех матчей — «Столичные» прикрыли неугомонного бомбардира. Хотя два удаления в первом периоде заставили Линдгрена понервничать. В большинстве от «Молний» всегда стоит ждать сюрпризов. «Вашингтон» отбился, а после перерывы быстро сравнял счет. Постарался Энтони Манта, который удачно подставился под дальний бросок, пока Василевский потерял шайбу из-за трафика.

Александр Овечкин (№8) с&nbsp;Джоном Карлсоном празднует гол в&nbsp;овертайме матча &laquo;Коламбус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (2:3 ОТ) 21&nbsp;декабря в&nbsp;Коламбусе. «Великое ожидание окончено». Овечкин прервал антирекордную засуху в фирменном стиле

Вторая тройка «Кэпиталз» (Протас — Макмайкл — Манта) доставила «Лайтнинг» немало хлопот. От гола Ника Дженсена главный тренер «Тампы Джон Купер спасся запросом на положение вне игры. Арбитры подтвердили, что «Вашингтон» ошибся при входе в зону. Близок к голу во втором периоде был Александр Овечкин. Форвард «Столичных» накатывал на добивание после броска Тома Уилсона, но не попал в приоткрытый угол. После чего перебросился парой фраз с Василевским, который записал в актив эффектный сэйв. Бросал Овечкин сегодня не так много — лишь три попадания в створ.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон», несмотря на плотный график, не уступил «Тампе» по скорости и отрезками завышал темп. В затяжных позиционных атаках «Кэпиталз» первыми успевали на подборы, а входить в зону получалось за счет индивидуальных действий. Капканы «Лайтнинг» в средней зоне не работали. Во втором периоде «Столичные» в два раза перебросали соперника (10-5), но шайба Манты так и осталась единственной.

Матч в Вашингтоне не очаровал закрученным сюжетом и обилием голов. «Кэпиталз» затянули «Тампу» в низовую игру, которая плавна перетекла в дуэль вратарей. «Молнии» включились в концовке и попытались обойтись без овертайма. Сольный проход канадского богатыря Ника Пола едва не завершил матч в основное время — Линдгрен выручил команду. «Вашингтон» четвертую игру подряд не укладывается в 60 минут. Победная серия прервалась против «Лайтнинг». На буллитах в традиционно издевательском стиле отличился Евгений Кузнецов, а Овечкин и Кучеров не использовали свои попытки. Не справился Линдгрен с решающим броском Виктора Хедмана, а Василевский, попавшись на уловку Кузнецова, больше не пропустил.

Александр Овечкин
Андрей Василевский (хоккей)
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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