Сегодня, 06:45

Кучеров победил Овечкина, сыграв всего пять минут. Форвард «Тампы» забил, набрал три очка, а потом получил травму

«Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Тампе» Кучерова в матче НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
«Тампа-Бэй» победила «Вашингтон» — 5:3.
НХЛ. Регулярный чемпионат
23 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Тампа-Бэй

На старте сезона «Вашингтон» был одной из самых скучных команд лиги. В матчах с его участием голов было крайне мало. Да и сами результаты «столичных» оставляли желать лучшего.

Но потом в команде Спенсера Карбери что-то неожиданно поменялось. К матчу с «Тампой» «Вашингтон» подходил с серией из трех побед. Причем за две последние игры он забросил аж 15 шайб.

Удачно началось для «Кэпиталз» все и сегодня: уже на второй минуте Джастин Сурдифф открыл счет. А затем «Вашингтон» получил возможность удвоить преимущество: защитник «Тампы» Янис Мозер получил две минуты штрафа за удар клюшкой. Однако Брэндон Хэгел забил в меньшинстве, воспользовавшись тем, что защитники «Вашингтона» совершенно не хотели его встречать.

Нападающий &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин.Овечкин снова переписывает историю НХЛ. Впереди погоня еще за одним вечным рекордом Гретцки

Дальше наступило время Никиты Кучерова. Первое очко россиянин набрал необычным образом: после его броска шайба попала в штангу и отлетела точно на крюк Оливеру Бьоркстранду, который стоял в левом круге вбрасывания. Для датчанина эта шайба стала только второй в сезоне.

Еще один ассист Кучерова тоже получился интересным: форвард начал обыгрывать одновременно двоих хоккеистов «Вашингтона», но вышло не совсем удачно. В итоге шайба отскочила к Хэгелу, который мощным щелчком прошил голкипера хозяев Логана Томпсона.

Удалось Кучерову забить и самому: в концовке первого периода он реализовал выход один в ноль и довел преимущество гостей до трех шайб. Томпсон после этого гола уехал на скамейку. У канадского голкипера совсем ничего не получилось: лишь два сейва после шести бросков.

Кучеров оформил три результативных действия за период уже в 28-й раз за карьеру и сравнялся по этому показателю с Коннором Макдэвидом. Среди действующих хоккеистов больше «трехочковых» двадцатиминуток нет ни у кого.

Однако продолжить штамповать очки Кучерову не удалось. Во втором периоде россиянин провел только одну смену, получив травму после столкновения с Томом Уилсоном.

«Вашингтон» же воспользовался отсутствием лучшего игрока у «Тампы» и максимально приблизился к сопернику: отличились Итен Фрэнк и Джейкоб Чикран.

Не хватило гола Александра Овечкина, хотя он провел на льду более 20 минут и нанес четыре броска в створ. Но результативная серия Ови, которая насчитывала четыре матча, все равно прервалась.

Благодаря этой победе «Тампа» поднялась на четвертое место в Восточной конференции. «Вашингтон» отстает от «Лайтнинг» всего на два очка, но находится на восемь позиций ниже.

17

  • Грег Хаус

    По китайскому календарю символ 2026 года — Красная Огненная Лошадь. Следующий 2027 год Овцы - завершит наверное

    23.11.2025

  • Грег Хаус

    Скоро Олимпийский 2026 Новый год - а у вас ни в одном глазу. Детский сад какой-то

    23.11.2025

  • Грег Хаус

    Разбирал комплексный препарат Formadrol Extreme XL, разработанный американской фирмой Legal Gear Sciences. На его компоненты в 2007 году попалась наша Таня Лысенко. В 2009 году в США запретили спортивную добавку Formadrol Extreme XL. Это произошло после того, как в лабораторных тестах обнаружили, что продукт содержит неразрешённые пищевые добавки и новые диетические ингредиенты. В состав Formadrol Extreme XL входили 1,4,6-андростатриен-3,17-дион (ATD) и 3,6,17-андростенетрион (6-OXO). Эти вещества — стероиды. Раньше считал, что Лысенко поймали на специальном кем-то разработанным дизайнерском допинге – оказалось, обычная американская хрень.

    23.11.2025

  • Владимир Горницкий

    Смех без причины...

    23.11.2025

  • ГлавПатриот

    Скиталец, хорошо заглотил и рот теперь болит?))

    23.11.2025

  • Apei

    Вашингтон не в Европе

    23.11.2025

  • Kimi_

    Скорейшего восстановления Кучерову.

    23.11.2025

  • Apei

    Ови не забивает, команда проигрывает. Никита, жалко, только разыгрался. Только бы ничего серьезного. У маков шанс в сезоне

    23.11.2025

  • ГлавПатриот

    Не может быть! Не читал чтоли? Ему пас плохой отдают )))

    23.11.2025

  • ГлавПатриот

    Согласен, 10 матчей может спокойно теперь молчать. Но говорят впереди Коламбус, шансы хорошие))

    23.11.2025

  • ГлавПатриот

    Посмотрите действия овечкина при пятой пропущенной. Это вообще что? Лол с его оборонительных действий. Сектантов-paшистoв в топку :slight_smile:

    23.11.2025

  • adamantane'

    Спасибо тебе за смех до колик! :money_mouth:

    23.11.2025

  • МаратХ

    Не нужно ругать старика, он в прошлой игре по голам план на два месяца выполнил

    23.11.2025

  • ГлавПатриот

    В настоящих ОИ при участии НХЛ (с 1998 по 2014), Россия из топ-клуба сборных занимает последнее место: :one: Канада - :first_place::first_place::first_place: (3-0-0) :two: Швеция - :first_place::second_place: (1-1-0) :three: Чехия - :first_place::third_place: (1-0-1) :four: США - :second_place::second_place: (0-2-0) :five: Финляндия -:second_place::third_place::third_place: (0-1-2) :six: Россия - :second_place::third_place: (0-1-1) Примечательно, что россия взяла медали в те времена, когда в составе не было "великого снайпера всех времен и народов".

    23.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Нулевая реализация большинства связана исключительно , потому , что Карбери ставит на реализацию Овечкина

    23.11.2025

  • ГлавПатриот

    Смотрел третий период. Судьи конечно знатные чудаки. В пользу вашингтона насвистывали только в путь. Другим командам такое и не снилось. Ржачно было смотреть как овечкин истерил в пользу судей когда 5 на 3 не смогли, почему не удаляют за неспортивное?) Всегда говорил что Уилсон самый грязный игрок лиги, но сегодня спецом промолчу, фашня ж его так всегда защищала. Когда там Монреаль?

    23.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Ну вот, жена вернулась и настроение уже не то. Я теперь ещё лучше стал понимать, почему сносят памятники в Европе. Например, идёт папа с сыном по Вашингтону и им навстречу монумент "12 российским голкиперам во главе с Ильёй Сорокиным". - Пап, это что? - Это памятник российским вратарям. Овечкинофилы хотят его уничтожить. - Пап, а кто такие Овечкинофилы? -Это сказочные существа с особым строением мозга. У них считается, что 12 российских вратарей из 104 голкиперов НХЛ - это 34,375 %. И поэтому 27,6 % из 71 пропущенной шайбы - это норма. Там ещё 15 % в пустые ворота. Но это мелочи. И что именно россиянин Илья Сорокин пропустил рекордную шайбу, тоже ничего такого. Условность. - И за это надо разрушить этот памятник благодарности российским вратарям? - А ты как хотел, кому хочется про такое помнить.

    23.11.2025

    Александр Овечкин
    Никита Кучеров
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
    ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
