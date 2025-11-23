Кучеров победил Овечкина, сыграв всего пять минут. Форвард «Тампы» забил, набрал три очка, а потом получил травму

Сегодня, 06:45
На старте сезона «Вашингтон» был одной из самых скучных команд лиги. В матчах с его участием голов было крайне мало. Да и сами результаты «столичных» оставляли желать лучшего.
Но потом в команде Спенсера Карбери что-то неожиданно поменялось. К матчу с «Тампой» «Вашингтон» подходил с серией из трех побед. Причем за две последние игры он забросил аж 15 шайб.
Удачно началось для «Кэпиталз» все и сегодня: уже на второй минуте Джастин Сурдифф открыл счет. А затем «Вашингтон» получил возможность удвоить преимущество: защитник «Тампы» Янис Мозер получил две минуты штрафа за удар клюшкой. Однако Брэндон Хэгел забил в меньшинстве, воспользовавшись тем, что защитники «Вашингтона» совершенно не хотели его встречать.
Дальше наступило время Никиты Кучерова. Первое очко россиянин набрал необычным образом: после его броска шайба попала в штангу и отлетела точно на крюк Оливеру Бьоркстранду, который стоял в левом круге вбрасывания. Для датчанина эта шайба стала только второй в сезоне.
Еще один ассист Кучерова тоже получился интересным: форвард начал обыгрывать одновременно двоих хоккеистов «Вашингтона», но вышло не совсем удачно. В итоге шайба отскочила к Хэгелу, который мощным щелчком прошил голкипера хозяев Логана Томпсона.
Удалось Кучерову забить и самому: в концовке первого периода он реализовал выход один в ноль и довел преимущество гостей до трех шайб. Томпсон после этого гола уехал на скамейку. У канадского голкипера совсем ничего не получилось: лишь два сейва после шести бросков.
Кучеров оформил три результативных действия за период уже в 28-й раз за карьеру и сравнялся по этому показателю с Коннором Макдэвидом. Среди действующих хоккеистов больше «трехочковых» двадцатиминуток нет ни у кого.
Однако продолжить штамповать очки Кучерову не удалось. Во втором периоде россиянин провел только одну смену, получив травму после столкновения с Томом Уилсоном.
«Вашингтон» же воспользовался отсутствием лучшего игрока у «Тампы» и максимально приблизился к сопернику: отличились Итен Фрэнк и Джейкоб Чикран.
Не хватило гола Александра Овечкина, хотя он провел на льду более 20 минут и нанес четыре броска в створ. Но результативная серия Ови, которая насчитывала четыре матча, все равно прервалась.
Благодаря этой победе «Тампа» поднялась на четвертое место в Восточной конференции. «Вашингтон» отстает от «Лайтнинг» всего на два очка, но находится на восемь позиций ниже.
