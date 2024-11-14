Овечкин не забил, и «Вашингтон» проиграл: вели в две шайбы, но упустили победу

У Алексея Протаса — два очка, а Овечкин ограничился передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Торонто» — 3:4 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Рэддиш — 3 (Макмайкл, Дюбуа), 11:12 — 1:0. Макманн — 4 (Таварес, Хольмберг), 12:11 — 1:1. Строум — 5 (Протас, Рой), 18:33 — 2:1. Протас — 6 (Сандин, Овечкин), 37:48 — 3:1. Нюландер — 12 (Найз), 55:51 — 3:2. Марнер — 5 (бол., Райлли, Нюландер), 59:12 — 3:3. Таварес — 9 (Марнер), 64:13 — 3:4.

Вратари: Томпсон — Уолл.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 27 (11+6+7+3) — 35 (5+9+18+3).

Наши: Овечкин (16.16/4/0) — -.

14 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.

Основная проблема «Торонто» — отсутствие Остона Мэттьюса. Может, он не в прежних кондициях и провалил старт, но без него «Лифс» чувствуют себя хуже — прошлые два матча так совсем вышли из категории «приличные» по рисунку игры. Нападающий выбыл после матча с «Миннесотой» и вот пропустил уже пятую игру из-за травмы верхней части тела — рецидив повреждения из тренировочного лагеря. И пока нет приблизительных сроков возвращения, а последние дни он даже не катался. Тренерский штаб боится выпускать Остона раньше — все из-за опасности очередного рецидива, возможного ухудшения состояния и действительно долгосрочной потери нападающего.

У «Вашингтона» проблем нет — отличная связка Дилана Строума и Овечкина, на подхвате у которых Алексей Протас плюс сильный голкипер. Логан Томпсон, несмотря на весьма среднюю вратарскую статистику в 91 процент отраженных бросков, не проиграл ни одной из семи — без учета этой — доверенных игр. В противостоянии в целом равных соперников «Кэпс» при детальном разборе выглядели фаворитом.

Сильный первый период от «Вашингтона» обернулся их небольшим преимуществом по итогам отрезка. Для начала команды отгрузили друг другу по голу: на 12-й минуте счет открыл игрок «Вашингтона» Тэйлор Рэддиш, а через 59 секунд сравнял Бобби Макманн. И уже в конце двадцатиминутки отличился Дилан Строум — оруженосец Овечкина, традиционно по сезону отдающий ему передачи на голы. Канадец за 14 игр чемпионата с отрывом стал лучшим бомбардиром «Кэпс» (уже 23 очка), но вот с голами пока некрепко дружит — это всего лишь его пятая шайба в сезоне. Но как же сыграл в моменте Овечкин! За пару секунд до гола именно россиянин вместе с Протасом поборолись у борта и отдали передачу на другой фланг, где после позиционной ошибки игроков «Торонто» забросил Строум. Овечкину передача не досталась, а вот Протас получил результативный балл.

На передаче Протас не остановился и на 18-й минуте забил свой шестой гол в сезоне, сделав счет 3:1. Белорус искренне пытался дать Овечкину возможность еще приблизиться к рекорду Гретцки, до которого пока остается 31 шайба. Но на россиянина стянулись четыре игрока соперника, а Протас оказался в гордом одиночестве. Так что Ови пришлось довольствоваться в этом матче только передачей.

«Лифс» в третьем периоде вышли биться за себя и Мэттьюса. За матч две шайбы у них отменили. И вторая отмененная случилась сразу же после второй официально заброшенной. Момент, кстати, пограничный: немаленький Мэттью Книс на пятаке закрывал Томпсона и, по мнению судей, сыграл по шайбе высоко поднятой клюшкой. Все это не сбило их настрой, и «Лифс» таки довели счет до равного: сначала сократил разрыв до минимального Уилльям Нюландер, затем в большинстве отличился Митч Марнер, реализовав неравенство за пять секунд. В овертайме «Торонто» почти ничего не дал сделать «Вашингтону»: нагло и на кураже возил соперника по их же зоне, создал три очень опасных момента. И все же добил медленно угасающие усилия хозяев на последней минуте дополнительного времени.

Старт матча для Овечкина получился блеклым, но уже ко второму периоду он разогнался и был заметен на льду. Всего у него четыре броска в створ, два — опасные. Следующий матч «Вашингтон» проведет через день — соперником станет «Колорадо», прогревающее публику на возвращение Валерия Ничушкина. Как бы то ни было, «Эвс» пока слабы, в том числе во вратарском вопросе. Потому ждем возвращения Великой погони уже в следующем матче.