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Сегодня, 10:30

Команде Овечкина нужна свежая голова. Кто станет тренером «Вашингтона» взамен уволенного

Михаил Скрыль
Корреспондент
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Разбираем возможных кандидатов на пост главного тренера «Кэпиталз».

Почему уволили

«Вашингтон» не попал в плей-офф и попрощался с главным тренером Питером Лавиолеттом. Ожидаемая мера после неудачного сезона. Американский специалист не смог замедлить регресс команды, а некоторые хоккеисты, кажется, устали от его игровой философии. «Столичные» завалили решающий этап регулярки, когда определялись места в плей-офф. В 2023 году меньше «Кэпс» набрал очков только кризисный «Сан-Хосе». 13 место в конференции приговорило Лавиолетта. Неизвестно, как «Столичные» прошли бы регулярку, если бы не травмы ключевых игроков: Бэкстрема, Оши, Карлсона. Впрочем, неправильно все списывать только на здоровье хоккеистов.

Лавиолетт осторожно вводил в состав парней из фарм-клуба, особенно молодых. Ростер «Вашингтона» — один из самых возрастных в лиге, но тренер не создал достойной подпитки для ветеранов. Закрепились в основе только Александр Алексеев и 22-летний белорус Алексей Протас. Его ровесника Коннора Макмайкла понизили в «Херши» после полноценного прошлого сезона в «Кэпиталз». В НХЛ центрфорварда, выбранного под 25-м номером драфта-2019, выпустили только на шесть матчей. По трем играм в основе позитивное впечатление произвел 20-летний Винсент Иорио. Странно, почему защитник не получил больше матчей. Консервативные взгляды Лавиолетта только усугубили положение «Вашингтона». Тренер выжимал последние соки из команды, которая в итоге не попала в плей-офф.

Бывший главный тренер &laquo;Вашингтона&raquo; Питер Лавиолетт. У Овечкина будет новый тренер. Почему «Вашингтон» уволил Лавиолетта?

Лавиолетт руководил «Столичными» с 2020 года. С каждым сезоном клуб набирал меньше и меньше очков. Апофеозом работы стал невыход в плей-офф. В течение регулярки заокеанские коллеги писали, что «Вашингтон» вел переговоры с тренером о продлении контракта. Верилось в их положительный исход с большим трудом. Лавиолетт не выиграл ни одной серии плей-офф с «Кэпс», а нынешнюю регулярку команда провела нестабильно. Неправильно списывать все беды на Питера, но руководство «Вашингтона» поступило дальновидно, не продлив контракт с американцем. Раз уж клуб затеял частичную перестройку, команду должен подхватить новый тренер со свежими взглядами на игру и состав.

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис и капитан команды Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Кто придет?

У «Кэпиталз» достаточно времени, чтобы изучить кандидатов. Тренерский рынок НХЛ менее консервативен, чем в России. Не удивлюсь, если клуб сделает ставку на неожиданного кандидата. Например, на 53-летнего рулевого «Херши» Тодда Нельсона. Канадец поработал ассистентом в «Атланте» и «Далласе», а также недолгое время возглавлял «Эдмонтон». Достаточный бэкграунд, чтобы подхватить перестроечный «Вашингтон». Другой кандидат — бывший наставник фарм-клуба «Столичных» Спенсер Карбери, который сейчас помогает Шелдону Кифу в «Торонто». 41-летний канадец признавался тренером года в ECHL (2014) и АХЛ (2021). В «Мэйпл Лифс» Карбери отвечает за большинство — по этому показателю команда заняла второе место в регулярке после «Эдмонтона» с могущественным Коннором Макдэвидом. В пользу Спенсера говорит опыт работы в системе «Кэпиталз».

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Новому тренеру «Вашингтона» придется непросто. Клуб пытается перестроиться. В то же время фронтмен Александр Овечкин мчится за рекордом Уэйна Гретцки. С трудом представляю, какой из свободных тренеров совместит первое со вторым и заложит фундамент нового «Вашингтона». Вероятно, руководству следует положиться на проверенных кандидатов. Уволенный из «Ванкувера» по ходу чемпионата Брюс Будро четыре сезона возглавлял «Кэпиталз» и знаком с возрастными хоккеистами. Канадец не стесняется доверять молодым и неокрепшим в лиге игрокам. Будро приложил руку к прогрессу в «Кэнакс» Андрея Кузьменко, который взорвал НХЛ в дебютном сезоне.

Александр Овечкин. «Тяжело играть за ничего». Овечкин закончил сезон

От выбранного наставника зависит облик будущего «Вашингтона» и покорение Овечкиным снайперского рекорда Гретцки. После Барри Тротца, Тодда Рирдена и Лавиолетта команда заждалась тренера новых взглядов, ставящего современный хоккей, направленный на атаку и созидание. Сейчас не приходится говорить о борьбе за Кубок Стэнли. Основная задача наставника — заложить фундамент будущего. Запущенная перестройка — время экспериментов. Чемпионское окно наглухо заколочено. Это шанс для смелого и перспективного выбора вместо того, чтобы перебирать колоду тренеров старой формации.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Питер Лавиолетт
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