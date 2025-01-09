Овечкин второй матч подряд без очков и голов. А «Вашингтон» снова тащит белорус Протас

«Кэпс» обыграли «Ванкувер» в овертайме.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Ванкувер» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Дюбуа — 6 (Рой, Макмайкл), 19:27 — 1:0. Гарлэнд — 11 (бол., Шервуд, Хьюз), 39:23 — 1:1. Дюбуа — 7 (Протас), 64:19 — 2:1.

Вратари: Томпсон — Ланкинен.

Штраф: 14 — 10.

Броски: 18 (6+5+2+5) — 31 (3+21+6+1).

Наши: Мирошниченко (8.05/0/0), Овечкин (17.55/3/0) — -.

9 января. Вашингтон. Capital One Arena.

Перед игрой с «Ванкувером» главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери закончил ставить эксперименты над сочетаниями и вернул в первое звено к Александру Овечкину и Дилану Строуму Алексея Протаса. Последние два матча белоруса заменял Тэйлор Рэддиш, что совершенно не пошло на пользу Овечкину и команде в целом. Но после двух слабых игр от первого звена Карбери вернул заводские настройки, которые приносили «Кэпс» победы в прошлом месяце и в начале года.

Эксперимент, кстати, мог бы продолжаться и дольше, но у Карбери, по его собственному заявлению, лопнуло терпение. Главным образом тренер связывает как разделение тройки Овечкина, так и ее нынешнее воссоединение с желанием повысить результативность при игре в равных составах.

Важным дополнением стало и появление в составе Ивана Мирошниченко. Он сыграл в третьем звене с Рэддишем и Ларсом Эллером. Молодой россиянин очками не отметился, да и матч закончил без бросков. На льду провел меньше всех времени в команде (8.05), в третьем периоде вышел всего на две смены и не появился в овертайме.

Матч получился небогатым на моменты: к середине второго периода «Вашингтон» не вышел за предел восьми бросков в створ, недалеко от этого ушел и «Ванкувер». Правда, «Кэнакс» во второй половине второго отрезка разогнались и, если бы не спасения вратаря «Кэпс» Логана Томпсона, даже об овертайме не могло бы быть и речи. А вот по поводу эмоционального накала претензий нет: много стычек, силовых и даже яркая драка в первом периоде. Однако основное время закончилось со счетом 1:1.

Вторая подряд игра «Вашингтона» заканчивается за пределами трех периодов. Правда, на этот раз до буллитов дело не дошло: Протас закончил матч на последней минуте овертайма своим проходом по зоне «Кэнакс». Белорус продавил соперника, стянул на себя всех троих игроков гостей и не без труда отдал пас на Пьер-Люка Дюбуа, который до этого уже забил один гол в матче. Канадец, оказавшись в полном одиночестве перед вратарем, не ошибся и во второй раз, принеся «Кэпс» победу. Для Протаса эта передача стала 18-й в сезоне, а в последних 16 матчах у него 15 (10+5) очков.

А вот у Овечкина вторая игра подряд без голов и очков (до Уэйна Гретцки по-прежнему 22 шайбы). Так что поставленных целей Карбери пока не добился. Не только не улучшил игру в равных составах, но и растворил «химию» (в том числе — в большинстве) между Строумом и Овечкиным. За игру у россиянина всего три броска, одна смена в овертайме и парочка опасных моментов.

В утешение всем болельщикам «Кэпс» можно только рассказать о предстоящих соперниках команды, из которых нет представителей зоны плей-офф: в ближайшее время «Вашингтон» сыграет с «Монреалем», «Нэшвиллом», «Анахаймом», «Оттавой» и «Питтсбургом». Так что у Овечкина хорошая перспектива забросить несколько шайб.