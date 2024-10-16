Овечкин набрал очки и отметил юбилей! Но с голами пока негусто

Гола не получилось, но Великий вновь вошел в историю.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Вегас» — 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)

Голы: Врана — 1 (Манджапане), 6:02 — 1:0. Олофссон — 3 (бол., Гертл, Стоун), 17:49 — 1:1. Уилсон — 2 (бол., Строум, Овечкин), 23:06 — 2:1. Протас — 1 (Овечкин), 25:16 — 3:1. Чикран — 1 (Дауд, Карлсон), 26:13 — 4:1. Айкел — 2 (Стоун, Барбашев), 27:17 — 4:2.

Вратари: Томпсон — Хилл (57:26).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (7+12+3) — 26 (7+7+12).

Наши: Овечкин (16.54/6/+1) — Барбашев (14.46/2/0), Дорофеев (13.51/2/0).

16 октября. Вашингтон. Capital One Arena.

Между командами довольно сильный разрыв — для «Вегаса» это четвертый матч, для «Вашингтона» — лишь второй. У гостей календарь по канонам КХЛ: встречи через день. Календарь «Кэпс» расслабленный: пока играют раз в неделю, но скоро графики команд будут схожи по напряженности.

Перед матчем сообщалось, что после поражения от «Дэвилз» Овечкин впервые за много лет переедет в новый офис и сыграет на правом фланге. Так и вышло — в заявке он действительно был указан, как правый нападающий. Правда, самому Овечкину особо нет разницы, где стоять: он готов, если придется, занять и вратарскую позицию. Это все, конечно, шутки, да и ситуация оказалась не более, чем кликбейтным заголовком. Александр сыграл на привычном месте с Алексеем Протасом и Диланом Строумом, а правым был разве что на вбрасываниях и бумажной версии состава. И в большинстве, и в равных составах все броски — из привычного левого круга вбрасывания. С редкими перемещениями под ворота. Больше вопросов вызвало повышение Алексея Протаса из третьего звена. В прошлой встрече его не лучшие действия привели к трем голам, а в этом он уже заменяет Манджапане в первой тройке. Эти изменения должны были добавить сочетанию скорости и форчекинга.

У восьмого номера «Кэпиталз» все в порядке с нацеленностью на ворота, да и с настроем: бросил шесть раз по воротам, столько же раз хитанул. Огорчает только, что несмотря на всю активность, его xG за игру — 0,05. Но давайте порадуемся и этому, ведь в прошлой встрече Александр не бросил ни разу. Пока дела с передачами идут лучше, чем с голами. У него уже была результативная передача в матче с «Дэвилз», а против «рыцарей» лишь продолжил по нарастающей.

После скромного по голам первого периода счет остановился на отметке 1:1. Бойня же началась во втором. На четвертой минуте в большинстве, после удачно отобранной шайбы Александром Овечкиным и передачи из-за ворот от Дилана Строума забросил Том Уилсон.

И уже через пару минут случился гол имени Овечкина. Поборолся за шайбу в углу, выиграл, развернулся, словно не исполняется ему 40 лет через год — и отдал Алексею Протасу. Именно так красиво должна выглядеть юбилейная 700-ая передача. Овечкин — 60-ый в истории НХЛ, достигший такой отметки, шестой, забивший не менее 700 голов и отдавший не менее 700 передач.

В целом к восьмой минуте второго периода «Вашингтон» вел 4:1, а Эдина Хилла чудом не поменяли на Самсонова.

У первой тройки «Вегаса» ударное начало сезона. За три матча у Айкела, Барбашева и Стоуна набралось 19 очков. Не сказать своего слова, когда команда так в нем нуждается, они не могли. С передач Барбашева и Стоуна второй гол в сезоне забил Джейк Айкел, немного сократив неприятное отставание в счете. Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон полностью упустил правую часть ворот, так что соперник просто расстреливал его. Что, к слову, не помешало вратарю великолепно провести встречу.

Третий период для «Вашингтона» вышел тяжелым. Предсказуемо «Вегас» начал давить, в плюс хозяевам не пошли и удаления. За 10 минут третьего отрезка «Кэпс» ни разу не бросили по воротам, выйдя из беспросветной обороны только во второй части двадцатиминутки. Незадолго до конца встречи после неудачного форчека и падения вместе с Диланом Макилратом получил травму нападающий второго звена и важная деталь большинства «Вегаса» Виктор Олофссон, забивший в этом матче и трижды в сезоне. Потому не удивляет, что заключительный штурм гостей оказался слабым. Классный момент был у Барбашева, но хорошо сыграл вратарь.

Овечкину не удалось продолжить Великую погоню, но уже послезавтра календарь «Кэпиталз» приобретет нормальные очертания, и команда сыграет с «Далласом».