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«Менеджер сказал: «Извини, мы тебя обменяли». Подколзин — об уходе из «Ванкувера»

Подколзин прокомментировал свой обмен из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Василий Подколзин.
Фото Global Look Press
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Интервью новичка «Эдмонтона».

Новость об обмене российского нападающего Василия Подколзина из «Ванкувера» в «Эдмонтон» стала сенсацией: в апреле игрок подписал с «Кэнакс» новый контракт на два года с зарплатой 1 миллион долларов за сезон. В интервью «СЭ» Подколзин рассказал о своей реакции на обмен и вспомнил карьеру в «Ванкувере».

— Новость об обмене была для вас шоком?

— Да, конечно. Разговоров об этом не было, узнал об этом постфактум. Ехали с женой в магазин, и, когда генеральный менеджер «Ванкувера» позвонил, я уже начал догадываться. Он сказал: «Извини, мы тебя обменяли». Удачи пожелал.

— А через какое время позвонили представители «Эдмонтона»?

— Через пять минут позвонил генменеджер «Эдмонтона», сказал: «Добро пожаловать».

— Пишут, что, возможно, вас и дальше обменяют. Слышали что-то?

— Нет, не слышал об этом. Если бы был дальнейший обмен, наверное, кто-то бы сказал об этом или намекнул хотя бы.

Василий Подколзин. Переоценили. «Ванкувер» обменял российского форварда, выбранного в первом десятке драфта

— Почему «Ванкувер» так резко отказался от всех российских хоккеистов?

— Один защитник, который тренируется с нами, неделю назад сказал мне в шутку: «Ты следующий русский на обмен». И вот так вышло. Я думаю, что они хотели сохранить, например, Задорова, но не договорились. Не думаю, что дело в национальности, просто так получилось.

— Закончилась история в клубе, который выбрал вас в первом раунде драфта. Больше всего доверяли в первый год, потом доверие ушло.

— Наверное, так и было. Я попал в момент перестройки команды, поменяли трех тренеров, двух генеральных менеджеров. В первый сезон работал генменеджер, который меня драфтовал. Все равно за эти три года я сделал первые шаги в НХЛ, сейчас время демонстрировать свой хоккей. Жизнь показывает, что надо быть готовым ко всему. Хорошо, что такие шансы выпадают. Новый клуб — новые эмоции. Отнестись к обмену надо правильно, никаких обид нет.

Василий Подколзин (в синем).
Фото Global Look Press

— Вы в Ванкувере тренировались?

— Да.

— Как сейчас будете переезжать?

— Занимаемся этими вопросами, будет много бытовухи. Одно дело — когда ты один, другое — когда есть жена, ребенок. Сборы начинаются 18 сентября, за неделю-две все упакуем, решим вопросы с жильем и переедем туда.

Василий Подколзин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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