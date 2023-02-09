Российский нападающий перезапустил карьеру после месяцев в АХЛ. Его больше не уберут из основы?

Василий Подколзин забил «Рейнджерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Ванкувер» — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Голы: Крайдер — 21 (Трочек, Миллер), 6:53 — 1:0. Хытил — 19 (Какко, Миллер), 8:31 — 2:0. Гарлэнд — 10 (Хьюз), 17:36 — 2:1. Лафренье — 8 (Труба, Миллер), 26:23 — 3:1. Подколзин — 1 (Миллер), 36:06 — 3:2. Зибанежад — 25 (Труба, Панарин), 56:05 — 4:2. Петтерссон — 23 (Бовилье, Хьюз), 56:16 — 4:3.

Вратари: Шестеркин — Мартин (58:21 — 59:21, 59:42).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 21 (7+7+7) — 25 (5+8+12).

Наши: Панарин (21.02/1/0) — Кузьменко (12.00/1/0), Подколзин (15.30/3/+1).

9 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Первые матчи после паузы в чемпионате даются нелегко любой команде. Даже всего нескольких дней отдыха на океанских пляжах под теплым солнцем выбивают игроков из рабочего состояния. В этом плане больше всех в худшую сторону отличилась «Тампа», потерпевшая два поражения после перерыва и пропустившая при этом 11 шайб от далеко не самых сильных соперников. Турнирному положению «Болтс» эти неудачи не угрожают.

То же самое можно сказать и про «Ванкувер» с той лишь разницей, что его шансы на плей-офф уже давно оцениваются как призрачные. В первоочередные задачи недавно назначенного главного тренера Рика Токкета входит перестройка игрового стиля команды от остроатакующего на более сбалансированный.

Однако избавиться от тяжелого наследия прежнего режима Брюса Будро «Кэнакс» пока не удается. Завязать быстро со старыми привычками всегда сложно.

Гости начали встречу в Нью-Йорке активно, но быстро пропустили две шайбы, показав текущую хрупкость команды. Попытки плотно сыграть в нейтральной зоне пока не всегда эффективны. Шикарная контратака «Рейнджерс» тому подтверждение. Нападающий Крис Крайдер забросил свою 250-ю шайбу в составе нью-йоркской команды и догнал по этому показателю в клубной истории великого Марка Мессье.

«Ванкувер», уступая со счетом 0:2, не сломался и сумел вернуться в дело. Но пока заметно, что Токкет не может достучаться до всех игроков. Однако его приход точно должен пойти на пользу Василию Подколзину. Россиянин во втором матче после возвращения из АХЛ забросил свою первую шайбу в нынешнем чемпионате НХЛ. В системном хоккее, который ставит «Кэнакс» Токкет, лучшие качества российского форварда должны быть востребованы в обязательном порядке. Неслучайно, что он получил место во втором звене с Джей Ти Миллером и Конором Гарландом. За такой шанс надо цепляться всеми зубами. Нет уверенности, что Василия оставят надолго в топ-6, но закрепиться в основном составе он обязан.

Без надежного первого номера «Ванкуверу» не помогут даже самые правильные действия в обороне. При всем уважении к Спенсеру Мартину и Коллину Делиа даже вдвоем они не стоят одного Тэтчера Демко. Последний еще первого декабря в матче с «Флоридой» повредил правое бедро и только на днях приступил к тренировкам.

В ситуации, когда у голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина, оказалось маловато серьезной работы, сложно сохранять максимальную концентрацию. Победа — всегда важна, но в целом это был не лучший матч для русского вратаря. Запомнился в позитивном ключе один забавный эпизод с его участием. Второй номер команды Ярослав Галак не потерял концентрации даже на скамейке запасных и уверенно поймал прилетевшую шайбу после выброса Шестеркина.

«Рейнджерс» — не та команда, которая сбережет нервы своих болельщиков. Хозяевам пришлось пережить нервную концовку, а чуть ранее они едва не лишились Крайдера. Его партнер Винс Трочек так увлекся происходящим на льду, что нечаянно снес своего товарища по команде. Крайдеру было больно и появились опасения, что у него могут проблемы с коленом. К счастью, для форварда все обошлось, также как и для нью-йоркцев, которые удержали свое преимущество и одержали третью победу подряд.