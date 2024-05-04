Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:15

Чемпион спасся на грани. Самая напряженная серия плей-офф дошла до седьмой игры

«Вегас» обыграл «Даллас», «Ванкувер» победил «Нэшвилл»
Михаил Зислис
Обозреватель
«Вегас» обыграл «Даллас» в шестом матче серии первого раунда — 2:0.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
«Даллас» и «Вегас» бьются насмерть.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
«Вегас» — «Даллас» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Хэнифин — 2, 49:54 — 1:0. Стоун — 3 (п.в., Карлссон, Пьетранджело), 59:41 — 2:0.
Вратари: Хилл — Эттингер (57:32 — 57:51, 58:44 — 59:41).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 30 (10+8+12) — 23 (6+12+5).
Наши: Барбашев (14.19/2/0) — Дадонов (12.44/1/0).
4 мая. Парадайс. T-Mobile Arena. 18432 зрителя.
Счет в серии: 3-3.

Действующий обладатель Кубка Стэнли пока и близко не дотягивает до самого себя образца прошлого года. Но в ситуации, когда не осталось права на ошибку, «Вегас» выдал почти идеальный матч.

С первых минут хозяева завладели инициативой, заставляя соперника больше думать об обороне. «Даллас» с давлением в целом справлялся и периодически отвечал острыми атаками. Нули на табло не соответствовали тому, что происходило на площадке. Моменты были у обеих команд. Вратари Эйдин Хилл и Джейк Эттинжер долгое время действовали здорово.

«Вегас» не отнесешь к зрелищным командам, которые легко забивают по заказу. Но проиграть четыре раза подряд стало бы перебором для чемпиона. Все решил в третьем периоде приобретенный в дедлайн защитник Ноа Хэнифин. Гол Марка Стоуна в пустые ворота лишь напомнил о том, что ожидает капитана «Вегаса» в следующем матче. На American Airlines Center его будут освистывать при любом касании шайбы. Семь игр в серии — в любом случае классный сюжет.

Латвийский вратарь тащит «Ванкувер»

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Сутер — 2 (Босер, Петтерссон), 58:21 — 0:1.
Вратари: Сарос (58:54) — Силов.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 28 (6+13+9) — 29 (5+12+12).
Наши: — - Задоров (20.27/1/+1), Михеев (10.17/2/0).
4 мая. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17682 зрителя.
Счет в серии: 2-4

Многие жаловались на то, что финал Кубка Гагарина вышел скудным на голы и скучноватым. В НХЛ некоторые команды выбрали унылый стиль уже в первом раунде. Серия «Ванкувера» и «Нэшвилла» за исключением четвертого матча вышла тусклой.

После сегодняшней победы «Кэнакс» в шестой игре с минимальным счетом (1:0) могло сложиться впечатление, что недавно будущий главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин приезжал в «Ванкувер» не на стажировку, а сам проводил там мастер-класс. За действия в обороне канадская команда, оставшаяся по ходу серии с третьим номинальным вратарем Артуром Шиловым, заслуживает слов благодарности. Латвиец сыграл отлично, заставив забыть о потере Тэтчера Демко и Кейси Десмита из-за травм.

Плей-офф часто открывает новых героев, которые заслуживают своей минуты славы. Единственный гол в конце третьего периода забил швейцарец Пиус Сутер. Этот форвард уже пару недель вынужден питаться через соломинку картофельным пюре и рыбой. Он получил сильное повреждение после того, как ему попала шайба в челюсть после броска партнера по команде Карсона Суси.

Теперь во втором раунде «Кэнакс» ждет соперник куда сложнее в лице «Эдмонтон». В регулярном чемпионате все четыре матча остались за «Ванкувером».

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
ХК Нэшвилл Предаторз
0
Читайте также
«Боруссия» объявила об уходе Ройса по окончании сезона
В ночь на 5 мая пройдет турнир UFC 301 в Рио-де-Жанейро
Минобороны сообщило об уничтожении четырех ракет ATACMS над Крымом
Репрессии против легенды «Спартака». Андрея Тихонова отстранили до конца сезона за оскорбление женщины-судьи, он не признал вину
В Южном военном округе сообщили о продолжении поисков срочников в Черном море
Шурыгина прокомментировала сообщения о ее задержании в Москве
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ
«Вегас» сравнял счет в серии с «Далласом», команды ждет седьмой матч
Голкипер «Ванкувера» Шилов повторил достижение Брызгалова в плей-офф НХЛ
«Нэшвилл» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ
«Ванкувер» сыграет с «Эдмонтоном» во втором раунде плей-офф НХЛ
Гол Сутера принес «Ванкуверу» победу над «Нэшвиллом», «Кэнакс» вышли во второй раунд плей-офф
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Худший сезон Сорокина в НХЛ. Спад топ-вратаря — следствие проблем «Айлендерс»