«Барбашев его просто уничтожил!» В Америке в восторге от мощнейшего хита российского нападающего

Форвард «Вегаса» покорил сердца болельщиков.

«Вегас» уверенно начал свой поход за первым Кубком Стэнли в истории клуба, выиграв два домашних матча финальной серии у «Флориды». Вторая победа получилась очень убедительной — «Голден Найтс» забросили семь шайб в ворота соперника, а один из главных героев плей-офф Сергей Бобровский был заменен после четырех пропущенных шайб.

Второй звездой матча был признан российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев, который отметился результативной передачей, а также тремя перехватами и тремя заблокированными бросками. Но самым ярким событием матча стал мощнейший силовой прием, который Барбашев провел в начале встречи против чешского защитника «Флориды» Радко Гудаша. После этого чех больше не появлялся на льду, а хит Барбашева получил мощную оценку в соцсетях от североамериканских болельщиков.

Чешский защитник сам известен подчас чересчур жесткой игрой и провокациями, так что сочувствия он не получил. «Выражаю благодарность Барбашеву от всех болельщиков НХЛ, кроме тех, кто болеет за «Флориду». Спасибо тебе, Иван», — написал Scott Keller. Солидарен с ним и Brad Saunders: «Гудас уже лет так 12 нарывался на подобное. Он понимал, что у него не будет преимущества в этом столкновении с Барбашевым, и замедлился, молясь, что Барби сделает то же самое. Но тот на это не пошел! Великолепный силовой!» «Здесь прикольно то, что изначально Гудас сам искал возможность сделать мощный хит — а в итоге Барбашев его просто уничтожил», — пишет пользователь под ником L D.

Болельщики «Сент-Луиса» же вспоминают любопытные истории нападающего, который в сезоне-2018/19 выигрывал Кубок Стэнли в составе «Блюз». «После того как «Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли, группа игроков пошла отмечать это дело в бар O'Briens. Они находились на втором этаже и были просто угашенные, а мы, болельщики, смотрели за ними снизу. Многие из них были одеты черт знает как, на Барбашеве были какие-то обрезанные треники, кроксы и футболка, которая, как казалось, была вся в чипсах. В общем, на месте Гудаса я бы никогда не стал сталкиваться с русским хоккеистом, которому нечего терять в этой жизни».

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев. Фото USA Today Sports

Контракт Барбашева истекает после этого сезона, и многие уже переживают о том, что у «Вегаса» не хватит места под потолком, чтобы сохранить российского нападающего. «Барбашев показывает просто нереальный хоккей, я люблю его игру. Чертовски плохо, что сохранить Барби может оказаться слишком дорогим удовольствием для «Вегаса», — пишет пользователь под ником AARROONNNNN. Действительно, спрос на Ивана наверняка будет серьезным, а новый контракт должен стать самым крупным в карьере. Но вряд ли в «Вегасе» захотят расставаться с таким полезным игроком.