Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:30

«Барбашев его просто уничтожил!» В Америке в восторге от мощнейшего хита российского нападающего

Отдел хоккея «СЭ»
Форвард «Вегаса» Иван Барбашев проводит силовой прием на Радко Гудасе.
Telegram Дзен
Форвард «Вегаса» покорил сердца болельщиков.

«Вегас» уверенно начал свой поход за первым Кубком Стэнли в истории клуба, выиграв два домашних матча финальной серии у «Флориды». Вторая победа получилась очень убедительной — «Голден Найтс» забросили семь шайб в ворота соперника, а один из главных героев плей-офф Сергей Бобровский был заменен после четырех пропущенных шайб.

Второй звездой матча был признан российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев, который отметился результативной передачей, а также тремя перехватами и тремя заблокированными бросками. Но самым ярким событием матча стал мощнейший силовой прием, который Барбашев провел в начале встречи против чешского защитника «Флориды» Радко Гудаша. После этого чех больше не появлялся на льду, а хит Барбашева получил мощную оценку в соцсетях от североамериканских болельщиков.

Чешский защитник сам известен подчас чересчур жесткой игрой и провокациями, так что сочувствия он не получил. «Выражаю благодарность Барбашеву от всех болельщиков НХЛ, кроме тех, кто болеет за «Флориду». Спасибо тебе, Иван», — написал Scott Keller. Солидарен с ним и Brad Saunders: «Гудас уже лет так 12 нарывался на подобное. Он понимал, что у него не будет преимущества в этом столкновении с Барбашевым, и замедлился, молясь, что Барби сделает то же самое. Но тот на это не пошел! Великолепный силовой!» «Здесь прикольно то, что изначально Гудас сам искал возможность сделать мощный хит — а в итоге Барбашев его просто уничтожил», — пишет пользователь под ником L D.

Голкипер &laquo;Флориды&raquo; Сергей Бобровский пропускает четвертую шайбу в&nbsp;матче против &laquo;Вегаса&raquo;. Бобровский — не волшебник. «Вегас» уничтожает «Флориду» в финале

Болельщики «Сент-Луиса» же вспоминают любопытные истории нападающего, который в сезоне-2018/19 выигрывал Кубок Стэнли в составе «Блюз». «После того как «Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли, группа игроков пошла отмечать это дело в бар O'Briens. Они находились на втором этаже и были просто угашенные, а мы, болельщики, смотрели за ними снизу. Многие из них были одеты черт знает как, на Барбашеве были какие-то обрезанные треники, кроксы и футболка, которая, как казалось, была вся в чипсах. В общем, на месте Гудаса я бы никогда не стал сталкиваться с русским хоккеистом, которому нечего терять в этой жизни».

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев.
Фото USA Today Sports

Контракт Барбашева истекает после этого сезона, и многие уже переживают о том, что у «Вегаса» не хватит места под потолком, чтобы сохранить российского нападающего. «Барбашев показывает просто нереальный хоккей, я люблю его игру. Чертовски плохо, что сохранить Барби может оказаться слишком дорогим удовольствием для «Вегаса», — пишет пользователь под ником AARROONNNNN. Действительно, спрос на Ивана наверняка будет серьезным, а новый контракт должен стать самым крупным в карьере. Но вряд ли в «Вегасе» захотят расставаться с таким полезным игроком.

Иван Барбашев
Хоккей
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
Обсудить
Читайте также
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2023 «Вегас» — «Флорида»: кто заберет трофей?
Кожевников: «Единственный, кто может вытянуть финальную серию для «Флориды», — это Бобровский»
Барбашев о Маршессо: «Он голоден и считает, что этот год должен быть нашим»
90,6 процента команд выигрывали Кубок Стэнли после того, как вели в серии 2-0
Морис уклончиво ответил на вопрос, кто займет место в воротах в третьей игре финала Кубка Стэнли «Вегас» — «Флорида»
Кэссиди: «Глубина нашего состава — причина, почему мы добрались до финала»
Ткачак: «Вегас» на полпути и надеюсь, понимает это перед поездкой во Флориду»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бобровский — не волшебник. «Вегас» уничтожает «Флориду» в финале