«Вегас» и «Колорадо» устроили матч-концерт, а российский нападающий стал его главной звездой

Иван Барбашев набрал четыре очка в стартовой игре сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Колорадо» — 8:4 (3:1, 2:2, 3:1)

Голы: Рантанен — 1 (Маккиннон, Тэйвз), 10:48 — 0:1. Олофссон — 1 (Пьетранджело, Теодор), 11:15 — 1:1. Барбашев — 1 (Хэнифин, Айкел), 18:32 — 2:1. Стоун — 1 (Айкел, Барбашев), 18:57 — 3:1. Рантанен — 2 (бол., Макар, Маккиннон), 24:15 — 3:2. Уайтклауд — 1 (Барбашев, Айкел), 25:49 — 4:2. Миттельштадт — 1 (Жирар, Мэнсон), 37:32 — 4:3. Олофссон — 2 (бол., Теодор, Гертл), 39:46 — 5:3. Рантанен — 3 (Макар, Жирар), 46:59 — 5:4. Стоун — 2 (бол., Айкел, Теодор), 48:29 — 6:4. Барбашев — 2 (Макнэбб), 53:54 — 7:4. Хауден — 1 (п.в., Пирсон, Стоун), 59:24 — 8:4.

Вратари: Хилл — Георгиев (Аннунен, 40:00, 54:40 — 59:24).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (11+5+6) — 31 (14+8+9).

Наши: Барбашев (16.26/2/+3), Дорофеев (13.22/0/-1) — Коваленко (14.57/2/-1).

10 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.

«Вегас» заканчивал серию предсезонных игр матчем-концертом с «Сан-Хосе». Тогда «Голден Найтс» уступили со счетом 5:6, а форвард Павел Дорофеев набрал четыре очка. Первый матч регулярки для «Вегаса» получился таким же огненным.

Интересное началось уже в середине первого периода, когда команды обменялись голами в течение 32 секунд: у «Колорадо» отличился Рантанен, у «Вегаса» — Олофссон. На первый перерыв Иван Барбашев ушел с двумя результативными действиями в активе. Сначала защитники «Колорадо» забыли россиянина прямо перед своими воротами, и он в упор расстрелял Георгиева, а спустя всего 25 секунд Барбашев сделал ассист на Марка Стоуна.

Голевая феерия форварда «Вегаса» продолжилась во втором периоде: он ассистировал защитнику Заку Уайтклауду. В заключительном игровом отрезке Барбашев красиво поставил точку в матче: он с легкостью обыграл защитника «Колорадо» Жирара и с неудобной стороны клюшки закинул шайбу точно в ворота — 7:4.

Только в воротах «Эвеланш» находился уже не Александр Георгиев: его поменяли во втором перерыве. Сезон для российского голкипера начался ужасно: пять пропущенных шайб после 16 бросков и 68 процентов отраженных бросков. У его сменщика Юстуса Аннунена, правда, получилось не лучше: две пропущенные шайбы после четырех бросков.

Не самым удачным матч получился для Николая Коваленко из «Колорадо» и Павла Дорофеева из «Вегаса». Несмотря на обилие голов сегодня, результативными действиями они не отметились. Причем оба завершили встречу с показателем полезности «-1».

Всю игру со скамейки просмотрел Илья Самсонов. Голкипер присел за Эдином Хиллом и, видимо, будет доказывать свою состоятельность, когда основному потребуется отдых.