Какие шикарные передачи раздает Капризов в плей-офф! Но и этого не хватило «Миннесоте» для победы

Два очка россиянина не спасли «Уайлд» в первом матче Кубка Стэнли.

Плей-офф НХЛ. 1/4 финала конференции

«Вегас» — «Миннесота» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Гертл — 1 (Пьетранджело, Саад), 15:22 — 1:0. Болди — 1 (Капризов, Хартман), 17:42 — 1:1. Дорофеев — 1 (бол., Теодор, Гертл), 33:33 — 2:1. Хауден — 1 (Руа, Хэнифин), 42:28 — 3:1. Болди — 2 (Капризов), 51:46 — 3:2. Хауден — 2 (бол., п.в.), 59:59 — 4:2.

Вратари: Хилл — Густавссон (58:30 — 58:59, 59:40).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 27 (12+5+10) — 21 (7+7+7).

Наши: Барбашев (15.28/1/-1), Дорофеев (13.23/3/+1) — Капризов (21.57/1/+1), Тренин (10.45/1/0).

21 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18016 зрителей.

Регулярка доказала, что «Миннесота» с Кириллом Капризовым и без него — совершенно две разные команды. Об этом красноречиво говорит тот факт, что без россиянина «Уайлд» набирали менее очка за игру (график совершенно не для плей-офф). Также Капризов стал третьим бомбардиром команды, хоть и пропустил половину сезона.

В первом матче плей-офф с «Вегасом» главный тренер «Уайлд» решил сделать мощную ставку на звено с парнем из Новокузнецка. Так, тройка Капризов — Эрикссон Эк — Болди провела на льду в формате «пять на пять» более 17 минут. У остальных звеньев не набралось и девяти.

Такой подход даже дал свои плоды — обе шайбы «Миннесоты» забросила именно первая тройка. Уже в первом периоде Капризов набрал первое очко в плей-офф: потрясающий пас российского форварда на Мэтта Болди привел к голу последнего.

В третьем периоде, когда «Уайлд» надо было отыгрываться с 1:3, пришла и вторая шайба. И снова ее авторами стала пара Капризов — Болди.

У «Вегаса» был другой подход: практически все четыре звена провели в формате «пять на пять» на льду равное время: 10-11 минут.

Выделялась на фоне остальных тройка Саад — Гертл — Дорофеев. Их звено постоянно создавало опасные моменты у ворот «Уайлд», но в своей зоне ничего подобного не допускало.

Эта тройка и поучаствовала в двух шайбах. Впервые в своей карьере в плей-офф НХЛ отличился Павел Дорофеев: вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон слишком далеко выкатился из ворот, чем и воспользовался россиянин. С учетом регулярного чемпионата Дорофеев в этом сезоне положил уже 36 шайб.

В первом матче не без проблем, но «Вегас» оказался сильнее. А тренерскому штабу «Миннесоты» надо думать, как поменять ситуацию: вскоре может дойти до того, что первая тройка «Уайлд» будет играть все 60 минут.