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НХЛ

Сегодня, 09:50

Первый гол русского дебютанта в НХЛ! Сегодня он затмил самого Капризова

Нападающий «Миннесоты» Хуснутдинов забил дебютный гол в НХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Марат Хуснутдинов (справа) в матче против «Вегаса».
Фото USA Today Sports
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Марат Хуснутдинов отметился первой шайбой за «Миннесоту».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Миннесота» — 7:2 (3:0, 1:1, 3:1)
Голы: Руа — 12 (мен., Айкел), 2:57 — 1:0. Дорофеев — 13 (Теодор, Стивенсон), 6:21 — 2:0. Айкел — 30 (бол., Хэнифин, Стивенсон), 8:35 — 3:0. Хуснутдинов — 1 (бол., Фэйбер, Юханссон), 27:42 — 3:1. Маршессо — 41 (бол., Стивенсон, Хэнифин), 33:12 — 4:1. Гертл — 16 (Уайтклауд, Стивенсон), 42:27 — 5:1. Хартман — 20 (Болди, Бродин), 47:13 — 5:2. Карлссон — 28 (Коттер, Манта), 50:49 — 6:2. Колесар — 8 (Руа, Дорофеев), 53:55 — 7:2.
Вратари: Томпсон — Флери.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 30 (7+5+18) — 27 (11+7+9).
Наши: Барбашев (15.19/2/0), Дорофеев (13.05/2/+2) — Капризов (19.23/5/0), Хуснутдинов (16.47/1/-1).
13 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18415 зрителей.

«Миннесота» досрочно потеряла шансы на плей-офф. Концовка сезона для команды лишена турнирной мотивации и глобальных интриг. Главному тренеру Джону Хайнсу в текущей ситуации больше стоит думать о будущем и прикидывать, в каких сочетаниях использовать игроков в следующем сезоне. Для кого важны последние матчи регулярки, так это для молодежи. Каждая игра — прекрасный шанс показать тренеру, что место в основе заработано не только за высокий пик на драфте. Марат Хуснутдинов перебрался в «Миннесоту» после завершения сезона в «Сочи» и сразу закрепился в НХЛ. 13 игр потребовалось форварду, чтобы забить первый гол в лиге. Случилось это в сегодняшнем матче с «Вегасом».

Кирилл Капризов. Капризов продолжает тащить «Миннесоту», но для плей-офф этого уже не хватит

Результат игры, если говорить о «Миннесоте» и конкретно Хуснутдинове, малоинтересен. Лишенные турнирной мотивации «Уайлд» крупно уступили действующим чемпионам, пропустив семь шайб. Победа позволила «Рыцарям» наконец-то забронировать место в плей-офф и перечеркнуть все старания «Сент-Луиса».

Для «Миннесоты» все началось печально с первого периода. «Вегас» забросил три шайбы, одна из них на счету Павла Дорофеева, и сделал комфортный задел. Именно Хуснутдинов дал надежду на интригу во втором периоде, когда отыграл один гол. Марат реализовал большинство, подставив клюшку под бросок Брока Фэйбера от синей линии.

Джон Хайнс отчасти неожиданно наградил приехавшего из «Сочи» Хуснутдинова постоянным местом в основе, когда «Дикари» еще цеплялись за зону плей-офф. Марат не блистал, не выделялся супермоментами, но стабильно получает игровое время в третьем звене. Значит, доверие связано не только с отсутствием турнирных задач. В «Миннесоте» решили, что адаптироваться к североамериканскому хоккею Хуснутдинову лучше напрямую через НХЛ. Скромные 3 (1+2) очка за 13 игр недвусмысленно намекают, что разрывать лучшую лигу мира Марат еще не готов, но, видимо, тренерский штаб готов закрыть глаза на статистику, жертвуя настоящим в пользу будущего нападающего в клубе.

Зато Кирилл Капризов в матче с «Вегасом» остался без очков. Прервалась результативная серия форварда, которая длилась восемь игр.

Марат Хуснутдинов. Еще один талант уезжает в Америку. Кажется, он поторопился с решением

Забил сегодня Дорофеев. Павел закрепился в основе «Рыцарей» и проводит полноценный сезон в НХЛ без командировок в фарм-клуб. Это большое достижение для форварда укомплектованной команды, которая выиграла Кубок Стэнли год назад. Дорофеев пропустил часть сезона из-за травмы, но тем не менее идет по графику 0,5 очка за матч. Хороший показатель для нападающего, который в среднем играет по 13 минут.

На примерах Дорофеева и Хуснутдинова можно сравнить, как по-разному складываются маршруты в НХЛ для российских молодых игроков. Павел пробивался в элиту через АХЛ, получив полноценное место в основе только на третий сезон за океаном. Хуснутдинов приехал в другом статусе, да и на драфте Марата выбрали выше. В «Миннесоте» посчитали верным сразу завести нападающего в основу. И пускай команда осталась без плей-офф, зато важный новичок прочувствовал скорости и стиль НХЛ, и летом поймет, на каких компонентах сделать акцент на тренировках, чтобы подойти к сезону-2024/25 более подготовленным. Спрашивать с Хуснутдинова будут в следующем чемпионате.

Кирилл Капризов
Павел Дорофеев
Хоккей
КХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Миннесота Уайлд
Марат Хуснутдинов
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