«Один из самых недооцененных хоккеистов НХЛ». В Америке в восторге от игры Барбашева

Российский нападающий выиграл второй Кубок за карьеру.

Финал Кубка Стэнли завершился убедительной победой «Вегаса»: команда Брюса Кэссиди проиграла «Флориде» лишь один матч в серии, а в заключительной игре забросила аж девять шайб в ворота соперника. Одним из героев плей-офф в составе «Голден Найтс» стал российский нападающий Иван Барбашев, набравший 18 (7+11) очков в 22 матчах.

Болельщики «Вегаса» в соцсетях не устают восторгаться нападающим, которого клуб выменял перед дедлайном у «Сент-Луиса». «Барбашев стал главным приобретением всех команд НХЛ перед дедлайном по трейдам. Не Кейн, не Тарасенко, не Майер, не Бертуцци — а именно Барбашев», — chiefs12playa. «Я серьезно не знаю, было ли в истории хоккея такое хорошее приобретение перед дедлайном, каким оказался Барбашев», — вторит ему JGreenberg11.

«На мой скромный взгляд, Барби — один из самых недооцененных игроков НХЛ», — уверен Ffcmac. AbsoluteScott не сдерживает эмоций: «Бог ты мой, как же я рад, что в этом плей-офф у нас была возможность рассчитывать на Барбашева!»

Фото USA Today Sports

При этом попадаются в ветках и болельщики «Сент-Луиса», в составе которого до дедлайна Барбашев провел всю карьеру в НХЛ и выиграл Кубок Стэнли четыре года назад. Разумеется, их грусти нет предела. «Я болельщик «Блюз». Сижу один в баре в Сент-Луисе, и на глаза наворачиваются слезы радости за Барби и за Пьетранджело. Молодцы, парни! Мне правда очень хотелось еще раз увидеть, как они поднимают над головой Кубок Стэнли, и они меня не подвели. Собираюсь купить чемпионские джерси «Вегаса» с их фамилиями и повесить в своей комнате рядом со свитерами «Блюз», — пишет Spcone23.

«По поводу Пьетранжело у меня, честно говоря, присутствуют смешанные чувства. В конце концов, он мог бы продлить контракт с «Сент-Луисом». А вот за Барбашева я правда искренне счастлив. То, что в свои 27 он уже двукратный чемпион НХЛ — очень круто. Настоящий красавец, ничего не скажешь», — считает Bhach0141.

Контракт Барбашева истекает по окончании сезона, и до открытия рынка свободных агентов нет понимания, где он продолжит свою карьеру. Но в «Вегасе» наверняка предпримут все возможное, чтобы сохранить Ивана у себя.