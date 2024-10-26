В победном матче с «Оттавой» Иван оформил дубль — это уже седьмой гол в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Оттава» — 6:4 (2:3, 1:1, 3:0)

Голы: Годетт — 1 (Рейнхардт, Бернард-Доккер), 2:40 — 0:1. Жиру — 3 (Дженсен, Батерсон), 12:15 — 0:2. Руа — 2 (Пирсон, Пьетранджело), 17:23 — 1:2. Хэг — 1 (Хольц), 17:44 — 2:2. Батерсон — 5, 18:34 — 2:3. Барбашев — 6 (Пьетранджело, Хэнифин), 26:40 — 3:3. Годетт — 2 (бол., Жиру, Штюцле), 37:44 — 3:4. Гертл — 4 (бол., Стоун, Айкел), 56:49 — 4:4. Колесар — 2 (Пирсон, Пьетранджело), 57:49 — 5:4. Барбашев — 7 (п.в., Айкел, Стоун), 58:14 — 6:4.

Вратари: Хилл — Ульмарк (57:54 — 58:14).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (11+8+9) — 39 (12+16+11).

Наши: Барбашев (17.51/2/0), Дорофеев (17.23/2/0) — -.

26 октября. Парадайс. T-Mobile Arena. 17564 зрителя.

Пример Ивана Барбашева показывает, как можно перевернуть карьеру и изменить представление о себе уже в статусе состоявшегося хоккеиста. В декабре россиянину исполнится 29 лет — и только в последние годы о нем заговорили, как о форварде топ-6, который оказывает большое влияние на результаты команды.

Барбашев прекрасно начал сезон-2024/25. После восьми матчей уроженец Москвы с семью шайбами возглавляет список снайперов «Вегаса», а по очкам уступает только Марку Стоуну и Джеку Айкелу, партнерам по звену. В лиге больше Ивана забили только Никита Кучеров и Нико Хишир — у них по восемь голов.

В России Барбашев отыграл крайне мало. И только в МХЛ за ХК МВД из Балашихи. Еще по юниорам нападающий отправился в Северную Америку и выбрал для развития лигу Квебека. Три сезона за «Монктон Уайлдкэтс» получились яркими, а результативность росла год за годом. В заключительном чемпионате Иван выбил солидные 95 (45+50) очков за 57 матчей.

Шикарная статистика на юниорском уровне не гарантирует светлого будущего во взрослом хоккее, но время Барбашева в лиге Квебека я вспомнил неспроста. Уже тогда все понимали, что задрафтованный во втором раунде «Сент-Луисом» нападающий наделен большим талантом. Оставалось только раскрыть его на новом — более конкурентном — уровне.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

В годы, когда Барбашев заходил в НХЛ, «Блюз» переживали смутные времена. Увольнения тренеров, не попадание в плей-офф в сезоне-2017/18. Ивана двигали между фарм-клубом и основой. Только на четвертый год в системе, когда «Музыкантов» возглавил Крэйг Беруби, россиянин полноценно закрепился в НХЛ и забыл, что такое поездки с «Чикаго Вулвз» по одноэтажной Америке.

Тернистый путь в основу окупился быстро. В сезоне-2018/19 «Сент-Луис» с Барбашевым выиграл Кубок Стэнли. Повторить успех получится через четыре года с «Вегасом», но совершенно в другой роли.

Перерождение форварда началось еще в последние годы карьеры за «Блюз». Первое время Беруби видел Барбашева чеккером в нижних звеньях, для которого сдерживание лидеров соперника важнее набранных очков. Меньшинство «Сент-Луиса» было невозможно представить без воспитанника московского «Динамо». Не стоит удивляться скромной статистике игрока. Только в сезоне-2021/22, когда возросло тренерское доверие, Иван насобирал 60 (26+34) очков. Вдумайтесь: 26 голов! Для человека, который ранее не набирал больше 26 очков за сезон в НХЛ.

Постепенно к Барбашеву возвращалась роль, к которой он привык и по юниорам, и по молодежной сборной России. Из пахаря боттома нападающий вырос в ключевого форварда «Блюз». А обмен в «Вегас» только повысил акции нападающего. В «Голден Найтс» Иван получил место в топ-6, выиграл второй Кубок Стэнли и подписал первый серьезный контракт в НХЛ. За пять лет россиянин заработает 25 миллионов долларов.

Барбашева ценят в «Вегасе» за универсализм. Нападающий такого плана с легкостью дополнит любую тройку. Показательно, как лестно партнеры высказывались об игре с ним. Отец Барбашева Дмитрий рассказывал, как Айкел лично просил его, чтобы сын остался в клубе после чемпионского сезона. «С Барбашевым легко играть. Он выигрывает массу единоборств и хорош у бортов. Я думаю, что его бросок и снайперские навыки недооценивают», — говорил позднее Джек о таланте партнера по звену.

В последнем матче с «Оттавой» Барбашев подтвердил комплименты американца. Иван оформил дубль, и обе шайбы получились очень важными. В начале второго периоде Иван сравнял счет, а на 59-й минуте успокоил концовку, когда «Сенаторз» пытались спасти матч с пустыми воротами. Если россиянин сохранит нынешний темп результативности, то проведет лучший сезон по очкам в НХЛ.

Впрочем, ценность Барбашева для команды выражается не только в голах и передачах. Игроков такого плана уважают партнеры и тренеры за универсализм, бойцовские качества и характер. Возможно, ему и стоило пройти долгую адаптацию в «Сент-Луисе» и повариться в нижних звеньях, чтобы закрепиться в НХЛ в статусе одного из сильнейших двусторонних форвардов лиги.