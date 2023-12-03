Худший матч «Вашингтона» в сезоне: «Вегас» не дал шансов команде Овечкина

Уверенная победа действующих чемпионов.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Вашингтон» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Маршессо — 10 (бол., Айкел, Томпсон), 8:53 — 1:0. Айкел — 10 (Хаттон), 27:56 — 2:0. Стоун — 7 (Айкел, Барбашев), 40:49 — 3:0. Уилсон — 8 (Строум, Карлсон), 56:46 — 3:1. Маршессо — 11 (п.в., Коттер, Карлссон), 58:03 — 4:1.

Вратари: Томпсон — Кемпер (56:32 — 56:46, 57:43).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 36 (10+18+8) — 21 (5+4+12).

Наши: Барбашев (14.58/0/+2) — Кузнецов (15.20/0/0), Овечкин (15.32/1/-1).

3 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 18140 зрителей.

После побед над «Лос-Анджелесом» и «Анахаймом» «Вашингтон» вернулся в кубковую восьмерку, но на матч в Лас-Вегасе сил у возрастной команды объективно не хватило. Действующие обладатели Кубка Стэнли захватили лидерство в Западной конференции и сегодня в очередной показали свой высокий уровень.

Том Уилсон известен своим умением спровоцировать соперника и после того, как арбитр зафиксировал его нарушение на Иване Барбашеве, он попытался забрать нападающего «Вегаса» с собой. но провокация не удалась — российский нападающий просто не обратил внимания на Уилсона.

И это большинство было реализовано. Айкел спокойно вошел в чужую зону и сделал передачу на Маршессо, который шикарно бросил с кистей.

Если бы не тотальное преимущество хозяев, их второй гол можно было бы назвать случайным. Хаттон просто выбросил шайбу по борту и организовал выход «один в ноль» для Айкела.

Звезд «Вашингтона» просто не было видно на льду. «Вегас» настолько перекрывал кислород сопернику в атаке, что бросать по чужим воротам получалось только у защитников «Кэпиталз»: семь из девяти бросков ха первые два периода нанесли именно игроки обороны. Овечкин был незаметен, а Кузнецов запомнился только борцовским приемом в конце второй двадцатиминутки.

Когда-то Джека Айкела сравнивали с Коннором Макдэвидом, и когда он не показывал таких впечатляющих цифр, ставили на нем крест. Но Айкел уже добился большего, чем Макдэвид в командном плане, выиграв в прошлом сезоне Кубок Стэнли. И пусть он не набирает по 100 с лишним очков, Джек остается важнейшим игроком «Вегаса». Только посмотрите, как он исполнил красивый пас за спину — именно такими обычно славился Кузнецов.

В третьем периоде гости были в разы активнее, чем в первые два, но этого хватило только на один гол. Когда Кемпер уступил место шестому полевому игроку, Строум нашел передачей на пятаке Уилсона. В целом же, матч можно назвать для «Вашингтона» одним из худших, если не худшим в сезоне. С самого начала шансов выиграть у «Кэпиталз» просто не было.