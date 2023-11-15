Дилемма «Торонто»: что делать со шведской звездой с истекающим контрактом?

Вильям Нюландер летом может выйти на рынок свободных агентов, если не договорится с «Мэйпл Лифс».

Что требуется от хоккеиста, чтобы получить новый контракт? Как гласит старый анекдот, достаточно классно начать сезон, чтобы руководство не расторгло соглашение, и мощно провести последние игры чемпионата, чтобы очаровать боссов перед межсезоньем. Тогда о будущем можно не переживать. Вильям Нюландер контрактный год начал без раскачки. Форвард «Торонто» набирает очки 15 матчей подряд со старта регулярки. Невероятная серия. 27-летний швед стал пятым игроком в XXI веке, который набрал очки в 14 играх (или более) подряд на старте сезона.

Шестилетний контракт Нюландера с «Торонто» истекает следующим летом. Вильям несомненно попросит прибавку к зарплате. Когда нападающий подписывал старое соглашение в 2018 году, клуб получил дисконт от игрока. Изначально агент настаивал на 8 миллионах в год. «Мэйпл Лифс» согласились только на 6,9 миллиона за сезон на пять лет, а в первый неполный чемпионат швед получил 10 миллионов. Переговоры шли горячо, а ударили по рукам стороны перед дедлайном. Контракт подписывал покинувший клуб Кайл Дубас. В наследство Брэду Треливингу перебравшийся в «Питтсбург» генменеджер оставил запутанную ситуацию с будущим Нюландера, который летом станет неограниченно свободным агентом.

Практически любой другой клуб предложил бы игроку уровня Вильяма роскошные условия. «Торонто» попадает под исключение. Платежка «Мэйпл Лифс» разрывается от жирных контрактов Остона Мэттьюса (13,25 миллиона по новому соглашению), Джона Тавареса (11), Митча Марнера (10,9) и Моргана Райлли (7,5). В сезоне-2024/25 четыре хоккеиста отнимут 42,65 миллиона зарплатной ведомости. Почти половину от максимального лимита. «Мэйпл Лифс», как и другие клубы, испытывающие аналогичные проблемы с контрактами, ожидают повышения потолка зарплат, но 4 миллиона, которые заложил Гэри Беттмэн, не сильно помогут «Торонто».

Фото USA Today Sports

По рынку Нюландер заслужил около 9 миллионов долларов в год. Все зависит от клуба и сопутствующих деталей: роль в команде, шансы на Кубок Стэнли, город, главный тренер. Шайба в данной ситуации на стороне шведа. Вильям выходит на рынок и при необходимости рассмотрит предложения других клубов, чья платежка свободнее, чем в «Торонто». В переговорах с «Мэйпл Лифс» уместно включить режим рвача и пытаться выторговать лучшие условия. Статистика агенту в помощь. Два последних сезона Нюландер закончил в топ-3 бомбардиров «Торонто», набирая 80+ очков, а сейчас идет на первом месте, пополняя копилку в каждом матче с начала чемпионата. Опережает и Мэттьюса, и Марнера, и Тавареса.

Ориентироваться швед может на контракт Тимо Майера с «Нью-Джерси» (70,4 млн на 8 лет) или на контракт Бо Хорвата с «Айлендерс» (68 млн на 8 лет). Маневров у «Торонто» не так много. Торговаться с Нюландером — пройденный этап. При желании нападающий сорвет куш на рынке. Остается два пути: разбежаться с Вильямом либо удовлетворить запросы и еще больше утяжелить платежку. Хотя не сказать, что через два года обстановка станет благоприятнее: после сезона-2024/25 истекают контракты Тавареса и Марнера. И если Джона можно смело поблагодарить за вклад в непрохождение первого раунда плей-офф и мирно отпустить (либо договориться на понижение), то Митча стоит однозначно продлевать.

Фото USA Today Sports

Проблемы «Торонто» с платежкой завязаны не только на топ-игроках. Вратарь Илья Самсонов летом заключил с клубом лишь однолетний контракт. В межсезонье «Мэйпл Лифс» надо определиться, с какими голкиперами идти дальше. По старту регулярки россиянин не наиграл на продление контракта даже на действующих условиях, которые получил после арбитража. В долгосрочном списке травмированных спрятан 4,68-миллионный контракт многострадального Мэтта Мюррея. Новому руководству лучше не повторять ошибок предшественников, которые озолотили травматичного вратаря. Ведь после трат на Нюландера у «Торонто» останется минимум свободных денег на основного голкипера. А без надежного и стабильного вратаря о проходе второго раунда плей-офф можно не мечтать.

«Торонто» не один сезон обжигалось на раздутой платежке за счет контрактов лидеров. В комплектовании состава важен баланс. Потратившись на дорогих звезд, клуб может забыть о качественном усилении нижних звеньев и обороны. Другой вариант — попытаться обменять Нюландера до выхода шведа на рынок, чтобы получить хоть какие-то активы. Пазл, который «Мэйпл Лифс» тщетно пытались собрать в прошлые сезоны, ни к чему хорошему не привел. Проход первого раунда — скромное и откровенно смешное достижение для канадского клуба. «Торонто» пора задуматься о смене вектора — и начать ее можно с категоричной позиции по Нюландеру.