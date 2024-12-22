Провал «Миннесоты»: проиграли четвертый матч подряд, Капризов только толкался

Неудачная неделя «Уайлд».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Миннесота» — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Голы: Элерс — 10 (бол., Коннор, Моррисси), 6:51 — 1:0. Бэррон — 3 (Иафалло, Лаури), 17:54 — 2:0. Пионк — 5 (бол., Перфетти, Нидеррайтер), 25:19 — 3:0. Перфетти — 7, 42:07 — 4:0. Наместников — 9 (Пионк, Перфетти), 47:36 — 5:0.

Вратари: Хеллибак — Валльстедт.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 24 (10+7+7) — 19 (6+6+7).

Наши: Наместников (15.21/1/+2) — Капризов (19.56/3/-1), Хуснутдинов (14.20/1/0).

22 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 15225 зрителей

Нынешний сезон может стать самым успешным для «Миннесоты» за всю историю. Команда Кирилла Капризова удачно стартовала в регулярном чемпионате и приятно удивила своей уверенной игрой, которая строится не только на российском даровании. Да, Капризов — безусловно с большим запасом главная звезда «Уайлд», но без надежной обороны, классной игры шведского вратаря Густавссона и глубины в атаке команда бы не поднялась так высоко.

Но без провалов и неудач сложно пройти весь сезон, и нынешняя неделя стала ужасной для «Миннесоты». «Дикари» проиграли все четыре матча в основное время с общим счетом 4:16, а квинтэссенцией этого провала стала сегодняшняя игра с «Виннипегом» (0:5). «Миннесота» выглядела на удивление инертной в атаке и нанесла всего 19 бросков по воротам Коннора Хеллибака.

Бледно выглядел и Капризов, запомнившийся лишь моментом, когда он вступился за Марко Росси и сцепился с защитником «Виннипега» Диланом Демело. Когда в созидании не получается, можно попробовать и так завести свою команду, так что за характер и боевитость российской звезде тут только плюс.

«Виннипег» же выглядел очень уверенно и своей игрой не оставлял сомнений, что на лед вышли лидеры Западной конференции. «Джетс» планомерно использовали свои моменты, а довершил разгром соперника в третьем периоде Владислав Наместников, забросивший уже девятую шайбу в сезоне. В «Виннипеге» российский центрфорвард явно на своем месте и может добиться многого в этом сезоне.

Проблемы «Миннесоты» же отчасти можно списать на травмы: сегодня ворота защищал Уоллстедт из фарм-клуба (Густавссон травмирован), приходится обходиться без ключевого защитника Мидлтона и двух основных центров Эрикссона Эка и Тренина. Возможно, когда они вернутся в строй, команда снова начнет подъем.