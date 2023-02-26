Испытания русского таланта в НХЛ продолжаются. Теперь его обменяли в клуб-аутсайдер

Виталий Кравцов перешел из «Рейнджерс» в «Ванкувер».

Энхаэловская карьера Виталия Кравцова тянет на сериал, наполненный противоречиями, отчаянием, борьбой самим с собой и внешними обстоятельствами. Напоминать о метаниях последних сезонов, когда нападающий переходил в «Трактор» и возвращался в Нью-Йорк, отдельно не хочется. Отмечу главное: третье пришествие Кравцова в «Рейнджерс» обернулось провалом и вытекающим обменом в «Ванкувер». Руководство устало ждать, когда первораундник раскроется, спрогрессирует и завоюет место в основном составе. Мытарства Виталия призвана покончить сделка с «Кэнакс», которые отдали за россиянина нападающего Уильяма Локвуда и выбор в седьмом раунде драфта-2026.

Детали обмена подчеркивают нынешнюю значимость Кравцова для «Рейнджерс» и ценность игрока на рынке. Локвуд — двусторонний вингер, который к 24 годам отыграл в НХЛ 28 матчей и набрал одно очко. Пик седьмого раунда драфта напоминает завалявшуюся в кармане мелочь, которую ищут на кассе, чтобы, оплачивая наличными, выдать сумму без сдачи. Выборы, которые делаются после четвертого раунда, автоматически несут низкую ценность и выглядят игрой в угадайку. И с понижением номера падают шансы на выбор качественного хоккеиста.

Вернемся к Кравцову. Легко объяснить, почему «Рейнджерс» пошли на невыгодную на бумаге сделку. Остановившийся в развитии проспект стал обузой для главного тренера. Жерар Галлан пробовал Виталия в разных сочетаниях. Повышал в топ-6, выпускал с Артемием Панариным — все мимо. Форвард проиграл конкуренцию за место в составе, и терпение руководства клуба иссякло. «Рейнджерс» искали, куда обменять Кравцова, и договорились с «Ванкувером». Вероятно, сделка с участием Виталия — не последняя для ньюйоркцев. Генменеджер Крис Друри продолжает охоту на Патрика Кейна из «Чикаго». И обмен с «Кэнакс» помог разгрузить активы клуба.

Союз Кравцова и «Ванкувера» по горячим следам не видится благоприятным для игрока. Новый главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет строит игру от обороны и порядка в собственной зоне. Креатив, конечно, приветствуется, но только, если форварды придерживаются строгих схем. Мы помним, как канадский тренер воспитывал Андрея Кузьменко: сократил игровое время, развел с Элиасом Петтерссоном, реже выпускал в большинстве. По последним матчам взаимоотношения Кузьменко с наставником наладились. Токкет вернул Андрею хороший айстайм, и нападающий забивает четыре матча подряд. Однако сам факт пусть и временных разногласий наводит на мысль, что Кравцову придется несладко в системе «Ванкувера».

Виталий точно получит шанс перезапустить карьеру. Состав и задачи «Кэнакс» несопоставимы с «Рейнджерс». Кравцову найдется место даже в топ-6, если нападающий впишется в хоккей Токкета. В «Ванкувере» придется перестроиться на более схематичную игру, чем при Галлане. Готов ли к этому Виталий — покажет время. Которого у форварда не так много. Нынешний контракт истекает после сезона. Сомневаюсь, что «Ванкувер» предложит новое соглашение, если страдания Кравцова продолжатся и после обмена. За 28 матчей в «Рейнджерс» нападающий отметился лишь 6 (3+3) очками.

Кравцову, если не случится чудесного преображения в «Ванкувере», летом стоит задуматься о возвращении в «Трактор». Текущий сезон показывает, что форвард не готов к НХЛ. Виталий наделен большим талантом — в этом нет сомнений. Но чтобы заиграть в сильнейшей лиге мира, недостаточно только техники и светлой головы. Обмен в «Кэнакс» — серьезный тест на прочность для Кравцова. Радует одно: Виталий перешел в команду с русскоговорящей раздевалкой. Кузьменко, Михеев и Подколзин помогут с адаптацией, но на льду все будет зависеть только от Кравцова.