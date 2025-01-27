Врач-онколог, организатор свадеб или хоккеист-любитель — кто увидит рекорд Ови своими глазами? Финал проекта!

Рекорд Гретцки будет побит — в этом уже не сомневаются даже самые яростные скептики (такие еще остались?) величия Овечкина. С самого старта регулярки НХЛ Ови задал такую планку результативности, что соревноваться с ней может только сам Ови, когда ему было чуть больше 20 лет. По подсчетам специалистов, Великая погоня может завершиться уже этой весной. К одному из главных событий мирового хоккея FONBET подготовил уникальный проект под названием «Рекорд своими глазами».

Уже догадываетесь? Да-да, на матч «Вашингтон Кэпиталз» может поехать абсолютно любой болельщик. Позади первый этап конкурса, фанаты Ови со всей России отправляли свои истории на почту, а среди них были выбраны три самые яркие. Тут все честно — счастливый обладатель поездки определяется голосованием на сайте Великой погони!

Разумеется, все затраты на получение визы, проживание и перелет в США будут также еще одним подарком победителю проекта. Кто же эти три счастливчика? Они из разных городов, здесь разные судьбы, профессии, но есть одна общая черта — любовь к хоккею и Ови.

FONBET подготовил небольшие фильмы о жизни каждого из финалистов.

Марина из Прокопьевска. Болеет за Ови больше 15 лет

Вся семейная история финалистки связана с хоккеем. Дедушка играл за команду местного предприятия, а после был тренером. Мама также выступала в соревнованиях по городу. Марина пошла своим путем, работает в сфере организации свадеб. Но хоккей в сердце девушки уже давно. Более 15 лет Марина является преданной поклонницей легендарного Александра Овечкина. Возможно, именно она воочию увидит новый рекорд на матче 14 апреля, когда команда Ови сыграет с «Коламбусом». На эту игру будет организована поездка для победителя.

Владимир из Балашихи. Врач-онколог, мечтающий увидеть рекорд Ови

Житель Подмосковья Владимир следит за карьерой Ови буквально с самого первого дня. А 2018-й год стал одним из самых ярких в жизни нашего героя. Владимир стал отцом, а Александр Овечкин выиграл долгожданный Кубок Стэнли. Но одна мечта пока осталась нереализованной — попасть на трибуны «Кэпитал Уан-арены» в Вашингтоне, чтобы вживую увидеть легендарный рекорд Ови. Владимир работает врачом-онкологом в местной больнице, а дома у него настоящий музей Великой Восьмерки.

Тимур из Уфы. Хоккеист-любитель, который фанатеет от Овечкина

Тимур — хоккеист-любитель, который всю свою сознательную жизнь фанатеет от Александра Овечкина: играет в его форме, собирает артефакты, связанные с легендой. Партнеры по команде даже в шутку называют его Тимуром Овечкиным. Наш герой дважды видел игру Ови вживую: на чемпионате мира в 2019-м году в составе сборной России, а также прошлым летом на благотворительном матче в Москве. Остался последний гештальт — увидеть своими глазами момент, когда будет побит один из главных рекордов в истории хоккея!

Если вы прониклись историей одного из финалистов - переходите по ссылке и оставляйте свой голос. Итоги будут подведены 2 февраля!