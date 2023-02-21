Феерия в Питтсбурге: массовая драка с хуками Малкина, невероятный сэйв Сорокина!

«Айлендерс» выиграли важнейший матч.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Айлендерс» — 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Голы: Гюнцель — 24 (Кросби, Ракелль), 6:12 — 1:0. Нельсон — 25 (Паризе), 25:19 — 1:1. Зукер — 15 (бол., Питри, Капанен), 32:26 — 2:1. Хорват — 33 (Фэшинг), 48:34 — 2:2. Ли — 22 (Мартин, Хорват), 50:15 — 2:3. Нельсон — 26 (п.в., Паризе), 59:35 — 2:4.

Вратари: Джерри (58:06 — 59:35) — Сорокин.

Штраф: 30 — 32.

Броски: 46 (19+18+9) — 32 (7+17+8).

Наши: Малкин (20.35/6/-2) — Романов (16.10/1/0).

21 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18094 зрителя.

Сдавший после трагедии в семье Александра Овечкина «Вашингтон» сильно рискует не попасть в плей-офф. Набирает ход буксовавшая на старте «Флорида», уверенно идет «Питтсбург», а «Айлендерс» сегодня вырвали победу в гостях у прямого конкурента. Матч против «Пингвинз» получился очень горячим и богатым на яркие моменты.

Совершенно проходной первый период остался полностью за «Пингвинз»: они почти втрое перебросали соперника (19-7) и повели благодаря голу Гюнцеля. Илья Сорокин тащил все, что мог, а во втором периоде ему еще и начали помогать партнеры. Просто посмотрите, как Александр Романов вытащил шайбу с ленточки ворот!

Сам Сорокин также отметился шедевральным сэйвом, который Крис Летанг будет вспоминать еще долго. Когда легендарный защитник «Питтсбурга» бросал с неудобной, он наверняка видел шайбу уже в сетке, но российский вратарь выставил клюшку и не дал голу состояться.

Сразу после этого момента у ворот «Айлендерс» вспыхнула массовая драка. Вратари, как в недавнем матче «Анахайма» и «Лос-Анджелеса», драться не хотели, но все равно было горячо. Евгений Малкин, например, показал свои боксерские навыки.

Яркая концовка второго периода явно взбодрила гостей. Под впечатлением от игры Сорокина, видимо, остался и вратарь «Питтсбурга» Тристан Джарри. Бросок Бо Хорвата был не самым опасным, но шайба все-таки оказалась в воротах. Бывший капитан «Ванкувера» удачно вошел в новую команду: на счету Хорвата уже четыре шайбы в восьми матчах.

Победу же «Айлендерс» принес Андерс Ли, и в этой комбинации без участия Хорвата не обошлось. Генменеджер клуба Лу Ламорелло все-таки смог добавить то, чего так не хватало «Островитянам» для цельной игры.

Сорокин в итоге отразил 44 броска из 46 и по-прежнему остается одним из главных претендентов на «Везина Трофи». Помешать ему может только швед Линус Улльмарк из «Бостона», показывающий просто невероятную статистику.