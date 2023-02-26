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НХЛ

Сегодня, 07:55

Вратарь забил гол в НХЛ! Такого не было три года

Андрей Жданюк
Корреспондент
Линус Улльмарк.
Фото ХК «Бостон»
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Обзор игрового дня НХЛ.

После четырех подряд матчей без набранных очков «Питтсбург» одержал долгожданную победу. «Пингвинз» не без проблем в гостях обыграли «Сент-Луис» и сделали это весьма своевременно. Терпение болельщиков команды стало заканчиваться, а два дня назад во время игры против «Эдмонтона» с трибун доносились свист и призывы уволить генерального менеджера Рона Рона Хекстолла. Сегодня «Питтсбург» был близок к очередному фиаско, но, несмотря на проваленную концовку, сумел собраться.

«Мы должны всегда играть с концентрацией и неважно, какой на табло счет. Надо не ждать, а пытаться победить и постоянно прессинговать. Сейчас мы чувствуем давление, ведь команде нужны очки. Мы начинаем выжидать, и соперник забирает инициативу. Если будем бороться за каждый сантиметр льда и стараться как следует, то победы придут, и мы выйдем в плей-офф. У нас отличная команда. Я верю в каждого. Надо оставаться сосредоточенными и поддерживать друг друга», — говорил на днях Евгений Малкин.

С прессингом на этот раз проблем у «Питтсбурга» не было, чего не скажешь о реализации моментов. Команда нанесла 48 бросков по воротам Джордана Биннингтона, а отличилась лишь дважды. Однако к Малкину претензий быть не может. Опытный форвард во втором матче подряд набрал два очка. В середине матча с передачи Брайана Раста россиянин отличился сам, а уже в овертайме ответил своему партнеру той же любезностью.

На счету Евгения 60 (22+38) очков в 58 играх текущего сезона, и это просто шикарный показатель для 36-летнего нападающего. Малкин продолжил продвижение по списку лучших 50 бомбардиров в истории НХЛ и поднялся на чистое 49-е место, обойдя Венсана Дамфусса. «Питтсбург» мог спокойно победить в основное время, но за две с половиной минуты до финальной сирены с передачи Алексея Торопченко отличился Джастин Фолк. Забил сегодня и Павел Бучневич, но, кажется в «Сент-Луисе» многие уже опустили руки и готовы просто доиграть чемпионат.

Дубль Марченко

«Коламбус» — «Эдмонтон» — 6:5 (1:0, 3:4, 2:1)
Голы: Марченко — 15 (Годро, Дженнер), 1:14 — 1:0. Дженнер — 18 (бол., Лайне, Рословик), 21:33 — 2:0. Марченко — 16 (Годро), 23:24 — 3:0. Лайне — 17 (Боквист, Рословик), 25:56 — 4:0. Фогеле — 11, 26:40 — 4:1. Драйзайтль — 36 (бол., Макдэвид, Бэрри), 29:42 — 4:2. Макдэвид — 47 (мен., Кулак), 32:51 — 4:3. Макдэвид — 48 (Кулак, Бэрри), 34:42 — 4:4. Рословик — 5 (Лайне, Джонсон), 49:01 — 5:4. Рословик — 6 (Байрейтер), 54:56 — 6:4. Хаймэн — 28 (Макдэвид, Нерс), 57:04 — 6:5.
Вратари: Корписало — Кэмпбелл (Скиннер, 25:56, 56:43 — 57:04, 58:29).
Штраф: 20 — 10.
Броски: 26 (9+11+6) — 48 (9+15+24).
Наши: Марченко (20.37/5/+1) — -.
25 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.

В Коламбусе местные «Блю Джекетс» принимали «Эдмонтон» и устроили на двоих целую перестрелку. Хозяева показали мощную реализацию, а в начале второго периода счет на табло был 4:0. Двумя голами отметился Кирилл Марченко, в активе которого теперь 16 заброшенных шайб и одна передача. Удивительная статистика для дебютанта НХЛ. Форвард уже зарекомендовал в лиге свой лазерный бросок и любезно помог Джеку Кемпбеллу отправиться на лавку. Голкипер «Ойлерз» провалил матч, а из 14 бросков справился лишь с 10.

Появление на льду вратаря Стюарта Скиннера придало игре гостей импульс. «Эдмонтон» выдал сумасшедший отрезок и за семь минут забросил четыре шайбы. Главным героем камбэка стал Коннор Макдэвид, который отличился в меньшинстве, забил в равных составах и помог реализовать большинство Леону Драйзайтлю. Очередной космический матч для Макдэвида и 4 (2+2) набранных очка за игру. Просто страшно представить, сколько рекордов он еще побьет и как вообще на сегодняшний день его можно хоть немного притормозить.

Правда, судя по всему, проходной двор в обороне «Ойлерз» не закончится никогда. Пропустить шесть голов от нынешнего «Коламбуса», мягко говоря, перебор. В третьем периоде Джек Рословик оформил дубль и пустил все усилия «Эдмонтона» под откос. В концовке встречи гости устроили навал и могли даже перевести игру в овертайм, но «Блю Джекетс» выстояли. Йонас Корписало отразил за матч 42 броска и не без его помощи команда сумела добиться успеха.

Вратари снова забивают!

«Ванкувер» — «Бостон» — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Голы: Линдхольм — 7 (бол., Крейчи, Холл), 17:08 — 0:1. Маршан — 19 (Дебраск, Бержерон), 19:25 — 0:2. Бесер — 11 (Гарлэнд), 47:24 — 1:2. Ульмарк — 1 (п.в.), 59:12 — 1:3.
Вратари: Силов — Ульмарк.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 27 (7+10+10) — 35 (20+8+7).
Наши: Кузьменко (19.39/2/-2), Подколзин (9.30/0/0) — Орлов (20.04/1/-1).
26 февраля. Ванкувер. Rogers Arena. 18722 зрителя

«Бостон» в гостях разобрался с «Ванкувером», а в составе «мишек» дебютировал Дмитрий Орлов. Российский защитник провел на льду 20 минут. Он вышел в третьей паре с Дереком Форбортом, остался без очков и заработал минус. Однако главным в этом матче было совершенно другое.

Вратарь «Бостона» Линус Улльмарк не просто идет за «Везиной», но еще и голы забивает. Шведский голкипер установил окончательный счет в матче, поразив пустые ворота «Кэнакс». Гол вратаря в НХЛ зафиксирован впервые с января 2020 года, когда Пекка Ринне поразил пустые ворота «Чикаго».

Василевский — стена

«Детройт» — «Тампа-Бэй» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Пойнт — 35 (Кучеров, Киллорн), 9:04 — 0:1. Кучеров — 22 (Пойнт, Пол), 39:53 — 0:2. Киллорн — 15 (п.в., Хагель), 57:47 — 0:3.
Вратари: Хуссо (56:43 — 57:47) — Василевский.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 45 (12+20+13) — 18 (9+3+6).
Наши: — - Кучеров (17.11/1/+2), Наместников (11.16/1/0), Сергачев (23.56/1/+3).
26 февраля. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.

Андрею Василевскому тоже есть, что сказать. Голкипер «Тампы» в матче с «Детройтом» отразил 45 бросков и оформил 30-й «сухарь» в своей карьере. Для Андрея «Ред Уингз» — один из самых любимых соперников в лиге и в очередной раз он доказал, что это не случайность. «Лайтнинг» одержали издевательскую победу и всего за 18 бросков, трижды поразили ворота «Детройта». Никита Кучеров в привычном для себя графике отметился голом и результативной передачей.

Алексей Марченко
Андрей Василевский (хоккей)
Евгений Малкин
Линус Улльмарк
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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