Чешский вратарь найден мертвым дома. Чемпион мира не нашел себя после окончания карьеры

Роман Чехманек ушел из жизни в 52 года.

Известный в прошлом вратарь сборной Чехии Роман Чехманек в воскресенье был найден мертвым у себя дома неподалеку от своего родного города Злин. В марте ему исполнилось всего 52 года. Первым печальную новость сообщил его старший сын Роман, обнаруживший тело отца. О причинах смерти пока не сообщалось, но версии с криминальным следом и самоубийством были сразу отвергнуты.

Сборная Чехии на стыке двух тысячелетий была лучшей в мире, выиграв Олимпиаду (1998) и три чемпионата мира (1999, 2000, 2001). В этом плане Чехманеку повезло, хотя ему чаще приходилось сидеть за спинами великого Домника Гашека и Милана Гнилички. Но на ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге он был первым номером. Тогда помимо золотой медали он удостоился звания лучшего вратаря турнира и вошел в символическую сборную. Видимо, только тогда его уверенная игра окончательно покорила скаутов «Филадельфии». Чехманек ранее не один сезон здорово выступал в чемпионате Чехии за «Всетин», завоевывая с ним титулы, и пять лет подряд признавался лучшим вратарем лиги.

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«Флайерс» задрафтовали Чехманека, когда ему уже исполнилось 29 лет, и вскоре подписали с ним контракт. Чех с ходу ворвался в основной состав, вытеснив на вторую роль Брайана Буше. Манера игры Чехманека для того времени не была удивительной. Его стиль чем-то напоминал выкрутасы, которые творил Гашек, — надо спасти ворота, и не важно, как это сделано. В НХЛ запоминающимся приемом в исполнении Чехманека стала игра шлемом, которым он иногда отбивал летящие верхом шайбы, словно ленился поднять ловушку и блин.

В первый же сезон Чехманек был выбран для участия в Матче звезд НХЛ и попал в список номинантов на приз лучшему вратарю, став вторым в голосовании и уступив только знаменитому Мартину Бродеру. Однако в плей-офф чех пропускал слишком много своих шайб и задержался в «Филадельфии» на три сезона. Он тем не менее оставил о себе хорошую память. Потом его обменяли в «Лос-Анджелес», где дела у него сразу пошли не очень, и после сезона в Калифорнии голкипер решил вернуться домой. Чехманек также поиграл в Швеции и Германии, а завязал с карьерой в 2009 году.

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По ее окончании он пытался попробовать свои силы в разных сферах, но и близко не добился того успеха, которого достиг в качестве профессионального спортсмена. Чехманек не нашел себя ни как тренер, ни как бизнесмен. В хоккее все ограничилось несколькими сезонами работы в малоизвестных командах низших лиг. Его другие проекты закончились крахом, а он сам, попадая в неприятные истории, стал фигурантом уголовного дела. Эта история тянулась долго, пока в апреле 2022 года Чехманек не получил условное наказание сроком на три года по делу о мошенничестве с пятилетним испытательным периодом. Суть обвинения — невыплата зарплаты сотрудникам своих компаний, включая пивной завод. Проще говоря, он их кинул на деньги, причем изначально зная, что у него недостаточно средств для завершения работ. От более серьезного наказания его спасло решение судьи, определившего, что закон Чехманеком был нарушен не сознательно, а из-за неумения вести дела. После оглашения приговора бывший вратарь расплакался от чувств прямо в суде.

На личном фронте у него тоже наступил кризис — в 2018-м он развелся со своей женой Дагмарой, с которой встречался с 17 лет. У четы родились трое детей. В последнее время Чехманек уделял основное внимание делам младшего сына Якуба — тот пытался пробиться в основной состав «Злине», выступающего во второй чешской лиге, и общался с бывшими партнерами по сборной.