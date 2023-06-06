В юности Бобровский не считался талантом. Проиграл конкуренцию «канадцу из Эфиопии» и поплыл после МЧМ

Рассказываем про первый полноценный сезон Сергея в родной «Кузне».

Взлету помогло пике «Кузни»

Сейчас в это трудно поверить, но по юниорам Сергей Бобровский не считался исключительным талантом. И это в те времена, когда наша вратарская школа еще не начала вставать с колен, а последний рубеж традиционно считался ахиллесовой пятой российских сборных.

По-настоящему хорошо парня из Новокузнецка знали лишь в пределах Сибири. Его регулярно привлекали в сборную СФО на первенство округов, периодически звали в соседний Новосибирск усилить местную команду 1988 года рождения на отдельных турнирах. Однако скауты и тренеры из ФХР до МЧМ-2008 практически не обращали на сибиряка внимания и небезосновательно обласкивали вниманием голкипера «Локомотива» Семена Варламова. Да что Варламов! Долгое время талантливее и перспективнее воспитанника «Кузни» считались челябинец Станислав Галимов и даже уфимец Никита Давыдов, закончивший карьеру пять лет назад.

Правда, и на бронзовое мировое первенство в Чехию Бобровский, по легенде, поехал в статусе первого номера благодаря звонку президента «Локомотива» Юрия Яковлева, который попросил главного тренера молодежки Сергея Немчинова не вызывать в молодежку Варламова, ставшего в 19 лет основным голкипером ярославцев. Люди из федерации тогда этот фортель решительно отвергали, аргументируя решение не вызывать Семена исключительно по игровым причинам. Но, учитывая былое влияние босса железнодорожников на подводные процессы во всем российском хоккее, в эту историю вполне можно поверить. По крайней мере, Немчинову было бы глупо по своей воле отказаться от человека, который дотащил команду Кари Хейкиля до финала суперлиги.

Фото Олег Ермолов, архив «СЭ»

Взлет же Бобровского удивительным образом совпал с началом крутого пике «Кузни», которая из-за появившихся вскоре перманентных проблем с финансированием так и не вырулила из него.

Впервые он появился в воротах родного «Металлурга» в сезоне-2006/07 — том самом последнем, когда Новокузнецк видел плей-офф на высшем уровне. Первым бросить под танки 18-летнего юниора не побоялся Александр Китов. 17 ноября в Череповце еще совсем зеленый пацан экстренно заменил по ходу третьего периода чеха Владимира Гудачека, пропустившего три шайбы «Северстали», и чуть было не помог сибирякам отыграться, оставив свои ворота в неприкосновенности за 15 минут игрового времени. Только свой следующий матч в суперлиге он сыграл только через месяц и уже при Сергее Николаеве.

Во многом быстро дебютировать за «Кузню» Бобровского помогло то, что за сезон через вратарскую бригаду команды прошло сразу три легионера. По ходу чемпионата на смену Гудачеку в Новокузнецке тогда высадился эпатажный латыш Петерис Скудра, выброшенный ЦСКА. Иностранцем считался и опытный белорус Сергей Шабанов. Все это привело к тому, что неокрепшего воспитанника частенько приходилось «раздевать» бэкапом на матчи основной команды, чтобы соблюсти лимит.

Следующий сезон, оказавшийся последним в истории суперлиги, для Бобровского стал первым полноценным за основу. Легедарный Сеич не спешил делать на него ставку. Но сперва на предсезонке ему из-за травм пришлось лишиться того же Скудры, решившего не мучиться и завершить карьеру. А уже на старте регулярки опытнейшего тренера подвела вера в еще более юного Сергея Гайдученко. В итоге начинать сезон новокузнечанам пришлось с тандемом голкиперов, которым на двоих было всего 38 лет, и откровенно слабым ветераном Сергеем Николаевым.

Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Дублер Соколова

Спасти чемпионат и усилить чересчур молодую вратарскую линию должны были Максим Соколов и подписанный в середине ноября канадец Скотт Лэнгкоу, довольно высоко выбранный в свое время на драфте НХЛ (2-й раунд, 31-й номер). Родной брат экс-звезды «Финикса» и «Калгари» Дэймонда Лэнгкоу приехал на Кузбасс после провального сезона в Швеции и Швейцарии. К его счастью, спортивного директора «Металлурга» Александра Китова не отпугнула ни его отвратительная статистика, ни необходимость заплатить девятимиллионный «налог Третьяка» на иностранного голкипера, который президент ФХР отчего-то считает первопричиной взлета звезды «Флориды». А зря — дебют североамериканца за «Кузню» должен сниться селекционеру в страшных снах, либо вызывать истерический хохот в самый неожиданный момент.

Сыграть первый матч за новую команду импортному спасителю пришлось 20 ноября в Челябинске, когда «Металлург» с Бобровским в рамке после второго периода летел 0:3 «Трактору». Только Лэнгкоу не просто не помог новокузнечанам, а окончательно потопил их, пропустив еще три шайбы за 10 минут, и быстро вернулся на лавку. После такого «шоу» привычно острый на язык Николаев за словом в карман не полез:

«Я думал, выйдет опытный канадский голкипер. Но оказалось, что он только по паспорту канадец, а на самом деле, наверное, из Эфиопии. Слабо сыграл этот наш новый вратарь», — выдал главный тренер гостей на пресс-конференции.

Фото USA Today Sports

Смешнее всего, что уже в следующем матче Лэнгкоу вышел в старте и обыграл со счетом 2:1 в овертайме «Магнитку», а хранитель неприличных баек Сеич резко дал заднюю:

«Появился вратарь, готовый без грубых ошибок отработать от начала до конца, а это не может не вселить уверенность в команду».

Если до подписания канадца Бобровский сыграл сразу 18 матчей, то после его прихода появился на льду всего 6 раз. Молодой россиянин не был принципиально хуже «голкипера из Эфиопии». Однако в Новокузнецке все в один голос говорили, что ему не хватает банальной стабильности. Подкосила Сергея и поездка на МЧМ, из которой он вернулся выхолощенным и не способным навязать реальную конкуренцию Лэнгкоу. В дебютную для новообразованной КХЛ регулярку он пойдет на паритетных началах с Максимом Соколовым, где первым из НХЛ его разглядит русскоговорящий скаут «Филадельфии» Кен Худикофф, который сумеет вырвать вратаря из рук у СКА и увезти за океан. Впрочем, это уже совершенно другая история.