Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:00

«Патрик Руа может взбодрить одним взглядом». Русский защитник выиграл главный юниорский кубок Канады

Михаил Скрыль
Корреспондент
Всеволод Комаров (в центре).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Интервью проспекта «Баффало» Всеволода Комарова, который выиграл с «Квебеком» Мемориальный кубок.

Два последних сезона Всеволод Комаров провел в юниорской Лиге Квебека. Российский защитник выступал за команду «Квебек Рэмпартс» и в июне выиграл Мемориальный кубок — приз, вручаемый победителю Канадской хоккейной лиги (CHL). Комаров родился в Челябинске, но в 15 лет переехал в Магнитогорск, а уже оттуда перебрался в Северную Америку. В интервью «СЭ» Всеволод рассказал о жизни в Канаде, победе в Мемориальном кубке и выборе «Баффало» на драфте-2022.

Победа в Мемориальном кубке, парад чемпионов

— Что почувствовали после выигрыша Мемориального кубка?

— Я, как и все парни, был безумно счастлив! Мы прошли нереально сложный путь к кубку. Под конец накопилась усталость. Когда выиграли, наступило опустошение от того, что все закончилось победой.

— По последним матчам не скажешь, что усталость проявлялась у игроков.

— Это да. До финала Мемориального кубка мы отдыхали четыре дня. Выиграли пару матчей, подошли спокойно к финалу и победили «Сиэтл».

— Чувствовалась принципиальность доказать, что ваша лига — сильнейшая из канадских юниорок?

— Я впервые играл в таком формате. Сначала мы выиграли свою лигу, потом поехали на мини-турнир для всех сильнейших. Как суперкубок. Пацанам, как и мне, конечно, хотелось доказать, что мы — лучшие среди команд, побеждавших в CHL.

— То, что четвертый Мемориальный кубок выигрывают команды из Лиги Квебека, о чем-то говорит?

— Даже не знаю. Не сказал бы, что уровень трех команд, с которыми мы встречались, сильно отличается. У каждой есть сильные игроки, все играют в быстрый хоккей. Больших различий я не заметил за три матча.

— Как праздновали победу с партнерами?

— Сначала нас встречали болельщики в аэропорту. Как после победы в Лиге Квебека, так и после Мемориального кубка. Было интересно. В городе для нас организовали небольшой парад. Нас всех представили на сцене, мы сказали пару слов, прошлись с болельщиками.

Фото ХК «Квебек Рэмпартс»

— Ничего себе, вас даже в аэропорту встречали?

— Да. Было необычно. Не сказал бы, что пришло много болельщиков, но человек 200 точно встретили нас. У пацанов приехали семьи.

— Как проходил парад?

— Как такового парада по городу не получилось из-за погоды. Она начала портиться. Сначала запланировали на один день, но потом из-за погоды перенесли на день раньше. Мы вышли из стадиона, болельщики встретили нас. Потом поднялись на сцену. На экранах показали видео пройденного пути в плей-офф. Все посмотрели, нас представили. Потом мы разошлись на автограф-сессии.

— Отличился ли кто-то из партнеров, как форвард «Вегаса» Вильям Карлссон, у которого на сцене даже пришлось микрофон забрать?

— Такого не было. Сильно мы не исполняли. Могли только немного завести болельщиков. Никто не напивался.

— Встреча чемпионов в Квебеке вас шокировала?

— Конечно. Я впервые побывал на таком мероприятии. Наши болельщики — лучшие в лиге. На финал приходило 17-18 тысяч человек. Полный дворец! Играть при полных трибунах — кайф. Приятно играть, когда тебя поддерживают при каждом броске или успешном силовом приеме.

— На улице без формы вас узнавали?

— Только пару раз. Когда я был травмирован и прогуливался возле арены, меня узнавали. А просто на улице — редко. Больше стали узнавать под конец сезона. Удивился, когда меня узнали в аэропорту Монреаля. Я вышел из машины с баулом, а кто-то из прохожих сказал: «Поздравляем с победой!».

— Раз по 17-18 тысяч зрителей приходят на финальные матчи, то и фанаток в социальных сетях, думаю, много?

— Не сказал бы, что много, но есть, конечно. Иногда пишут в личку.

— Что самое забавное писали в личку?

— Забавно, когда пишут через переводчик и отправляют мне на русском. А перевод не всегда правильный. Пару раз я отвечал. После победы в кубке было много сообщений — на все и не ответишь.

— После поражений хейт прилететь может?

— Честно, в Канаде такого ни разу не было.

Фото Global Look Press

Руа держит эмоции под контролем

— Вы отыграли сезон в МХЛ. Можете сравнить уровень Лиги Квебека и российской лиги?

— В МХЛ больше площадки. Поэтому спокойно играют через раскаты. Много техничных игроков. В Канаде площадки — меньше. Закинули шайбу и побежали работать. В России хоккей техничнее, а в Канаде — быстрее.

— Вам комфортнее играть в быстрый хоккей?

— Мне интересно играть в обеих лигах. В Канаде хоккей приближен к НХЛ. Хочется играть в лучшей лиге мира. Поэтому мне лучше развиваться в Лиге Квебека.

— Вы говорили в интервью, что Патрик Руа — жесткий тренер. В чем это проявлялось?

— Мы, например, «спим» на игре. Он подзовет и разбудит команду. Он не орет на нас, а грамотно подсказывает. Кому-то нужен втык, чтобы проснуться. Патрик говорит по делу, когда мы играем хорошо, а когда — не очень.

— Помните матч, когда Руа хорошо вас разбудил?

— Мы играли дома с «Галифаксом». После второго периода проигрывали 1:4. Не помню дословно, что в раздевалке сказал Патрик, но мы вышли на лед и сравняли счет или сделали 3:4. Речь подействовала, мы боролись до конца.

— Лично вам Руа часто указывал на ошибки?

— Не так часто. Обычно с нами больше работает тренер по защитникам, а Патрик — с нападающими. Конечно, если что-то идет не так, он одним взглядом может взбодрить тебя.

— Какие ошибки выводили Руа из себя?

— Несобранность. Ему важно, чтобы на тренировках и на играх команда была в фокусе. Чтобы каждый был готов играть по тактике и выполнять задание тренера.

— Планшетки летали по раздевалке?

— Нет. Патрик ничего не бил и не кидал. Он, конечно, эмоциональный, но все эмоции держит под контролем.

Фото ХК «Квебек Рэмпартс»

Переезд в Канаду

— Почему два года назад вы решили уехать в Лигу Квебека?

— Мне предложили поехать в Квебек. Обсуждали с семьей мое будущее и решили согласиться. Хоккей в Канаде быстрее и больше приближен к НХЛ. Так легче выйти на драфт. Но главное, что хоккей в Лиге Квебека больше похож на НХЛ.

— Ваш агент говорил, что вы ехали в команду, чтобы поработать с Патриком Руа. Это так?

— Да. У него играло много русских. Он хорошо к ним относился. Мы с ним хорошо поговорили — сразу решили, что поедем в «Квебек».

— Как проявлялось хорошее отношение к русским?

— Патрик ко всем относится одинаково. Никого не разделяет. Хорошее отношение касается еще и болельщиков. Бывало, на игры приносили плакаты на русском в честь меня.

— Русских в Квебеке много?

— Я общался только с женщиной, которая помогала мне с переездом. Сейчас мы уже как друзья. В Канаду я приехал с плохим английским. Она помогала мне первое время.

— Как справлялись в команде с тем, что плохо знали английский?

— Спокойно. Первое время было сложно. На тренировках внимательно смотрел, что рисуют на планшете. На упражнениях не вставал первым, чтобы тоже посмотреть, как правильно выполнять. Пацаны в команде помогали мне. Что-то забивал в переводчик, чтобы понять.

— Самое главное, тренеру кивать на установке, чтобы он видел, что вы поняли.

— Да-да (улыбается). Такое было поначалу, когда я плохо понимал английский.

— В смешные истории попадали? Например, перепутали время или приехали не туда.

— Возможно, такие и были, но очень незначительные. В какие-то серьезные истории не попадал. Я всегда ходил с кем-то из партнеров, которые подсказывали.

— Сколько времени потребовалось, чтобы выучить язык?

— Месяца три было сложно. Потом выучил основные слова. Постепенно добавлял новые и новые термины. Сейчас я общаюсь свободно, но бывает, попадаются сложные слова или люди с акцентом, которые говорят очень быстро. Иногда переспрашиваю, что значит конкретное слово.

— В Канаде вы живете в семье?

— Да. И я уже не первый хоккеист в этой семье. Меня хорошо встретили. Первое время было сложно — новые люди, новые знакомства. Но мне повезло с семьей, мы сразу хорошо начали общаться.

— Вы поняли, зачем канадские семьи берут к себе хоккеистов из других стран? Я слышал, что за это им полагаются льготы, в том числе налоговые.

— Честно, этим вопросом я не задавался. Какие-то льготы им дают. Для них круто содержать человека, который играет в хоккейной команде. Возможно, они привыкли к этому. Они ходят на все матчи, приезжали на выездные игры плей-офф.

— Долго привыкали к новой жизни вдали от дома?

— Первые полгода было тяжело. Из-за того, что далеко от родной семьи. Потом освоился, стало комфортнее. Последний сезон прошел хорошо. Скучал, конечно, по дому, но не так сильно.

— Родители не боялись отпускать вас так рано в другую страну?

— Нет. Они были готовы к этому. Мама немного переживала. Но все равно восприняли нормально и, наоборот, советовали ехать.

— Как проходит обычный день игрока «Квебека»?

— Встаю примерно в полвосьмого утра. В 08.00 я уже на арене. Тренируемся на льду и в зале до 11.45. Потом идем кушать и начинается школа. Кто-то учится в колледже, кто-то онлайн. Возвращаюсь домой ближе к пяти вечера. Я учусь в колледже в Ярославле.

— Местным игрокам обязательно получать образование?

— Как я понял, да. За этим следят. Если ты хорошо учишься, платят стипендии и выдают подарочные карточки в магазины или торговые центры.

— За победу в Мемориальном кубке пришли премии?

— Да, но не сильно много. Сумму говорить не буду.

— Вам хватает денег, чтобы жить в Канаде?

— Конечно. Семья меня кормит. Могут отвезти, если куда-то нужно. Для жизни хватает всего.

Фото из личного архива хоккеиста

Квебек, тренировки в Канаде

— Чем занимаетесь в свободное от тренировок и игр время?

— Можем с пацанами выйти погулять, сходить на шоппинг или поиграть в баскетбол. Иногда просто отдыхаю дома или играю в приставку.

— Местные парни любят баскетбол?

— Да. Еще любят бейсбол, американский футбол и гольф. В гольф почти все играют. Я как-то пробовал, но получалось не очень. Надо подучиться.

— На бейсбол ходили с командой?

— С командой мы смотрели супербоул. Когда выиграли два кубка, приезжали на открытие бейсбольного матча. Потом кто-то остался смотреть, кто-то — нет.

— Чем отличается тренировочный процесс в Канаде?

— Почти все то же самое. Сначала нам объясняют упражнения в раздевалке. Потом, если нужно, еще подсказывают на льду. Тренировки проходят чуть быстрее, меньше остановок. Укладываемся в сорок минут или час, но работаем интенсивно.

— В чем выросли за два года игры в Лиге Квебека?

— Все приходит постепенно. Добавилась, конечно, сила. Набрал опыта за два года, но надо еще работать и работать.

— По скаутским отчетам читал, что вы прибавили именно в обороне. Что помогло этому?

— Добавил в «физике» и мощи. Лучше стал читать игру, когда привык к их хоккею.

— Вы — габаритный игрок. Драться приходилось в сезоне?

— Нет. Драк не было. Но во время заварушки на пятаке всегда уберу соперника — это классика для хоккея.

— Драться просто никто не хочет?

— За два сезона в нашей команде никто не дрался. Думаю, какие-то штрафы и дисквалификации есть — у нас все-таки юниорская лига.

— Партнеры по команде спрашивают про российский хоккей или про жизнь в нашей стране?

— О хоккее — почти нет. Спрашивают про еду, про жизнь, но нечасто.

— В русские рестораны в Квебеке ходите?

— Есть один магазинчик с русской едой. Продаются конфеты, газировки, соленья в банках. Иногда заходил туда. Я — всеядный, мне комфортно кушать любую еду.

Фото из личного архива хоккеиста

Будущее в «Баффало»

— Следующий сезон вы отыграете за «Квебек»?

— Да. В АХЛ можно играть только с 20 лет. Сначала я приеду в «Квебек», потом поеду на сборы в «Баффало». Дальше — посмотрим.

— Кубок в Челябинск привезти не получится?

— Думаю, нет. Будет сложно отправить его в Челябинск. Как вернусь в Квебек, мне его дадут на некоторое время. Но, конечно, хотелось показать его дома.

— Ждали, что именно «Баффало» выберет вас на драфте НХЛ?

— Нет. Я просто смотрел драфт. Без особых предчувствий. Был очень рад, что меня задрафтовали. Это мечта каждого хоккеиста.

— Рассчитывали, что выберут именно в пятом раунде?

— О раундах особо не думал. Просто смотрел церемонию. Пятый раунд — тоже нормально. Надо дальше доказывать и работать.

— «Сэйбрз» уже подписали с вами контракт новичка. Что в клубе говорят о вашем будущем?

— Я приеду на тренинг-кэмп, они посмотрят на меня и тогда что-то скажут. После контракта меня просто поздравили с подписанием. Сказали, чтобы летом я отдохнул, провел время с семьей, поработал и приехал в лагерь готовым.

— «Баффало» не пользуется особым вниманием среди игроков. Читал исследования, что именно в этот клуб большинство хоккеистов НХЛ отказались бы переходить.

— Я так не думаю. В команде много молодых игроков. Хочется принести большую пользу «Баффало», если я попаду туда. Да, в команде много молодых защитников, пробиться будет сложно, но нет ничего невозможного.

— После драфта вас поздравил кто-то из «Баффало»?

— Поздравил Кисаков, с которым мы были на тренинг-кэмпе. Из основы «Баффало» никто не писал.

— Как получилось, что в 15 лет вы из школы «Трактора» перешли в «Металлург»?

— В «Тракторе» я играл в четвертом звене. В «Магнитке» работал знакомый тренер — Станислав Андреевич Шумик. Поговорили с ним. Сначала приехал на просмотр, после чего остался в команде.

— Как вышло, что в «Тракторе» вы играли только в четвертом звене? Остальные были сильнее вас?

— Не знаю, это же еще детский уровень. За одно лето все может измениться. Возможно, тогда действительно я играл хуже остальных защитников.

— О решении уехать в Канаду не жалеете?

— Нет, конечно. Полностью доволен решением уехать в Канаду. Меня выбрали на драфте НХЛ, я подписал контракт новичка — пока все идет в гору.

— Чего больше всего вам не хватает в Канаде?

— Здесь просто другой менталитет у людей. Но ко всему можно привыкнуть. Канадцы добрее, что ли. Не всегда понятно, что они думают на самом деле. А в России люди прямые: всегда скажут в лицо, как есть на самом деле.

— С двуличием в Канаде не сталкивались?

— Я — нет. Везде есть хорошие люди и не очень. Это не зависит от страны.

Хоккей
ХК Баффало Сэйбрз
1
0
Читайте также
Хэмилтон и Шакира: любовь или обман наивной публики?
Без России и с громкими скандалами. Поляки открыли ненужную европейскую Олимпиаду
CNN: Пассажиры батискафа «Титан» погибли безболезненно, их тела вряд ли будут найдены
Появилось видео падения плиты на две иномарки в Москве
В США назвали атаку на Чонгарский мост самовольным решением Киева
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Катарцы покупают долю у владельца «Вашингтона». Но никакого Мбаппе в клубе Овечкина ждать не стоит