Станет ли Мичков лучшим новичком сезона в НХЛ? И кто может ему помешать?

Разбираем фаворитов на «Колдер Трофи».

Многообещающий старт сезона

Шансы Матвея Мичкова на «Колдер Трофи» начали оценивать еще до начала сезона НХЛ. Отъезд за океан седьмого номера драфта-2023 спровоцировал рассуждения, побьется ли форвард за ценный трофей, вручаемый молодым новичкам лиги. Талант россиянина прекрасно известен. Недаром одно время Мичков котировался наравне с Коннором Бедардом, который и выиграл драфт-лотерею в 2023 году. Ближе к церемонии позиции Матвея ослабли. Однако седьмой пик также подчеркивает, что «Филадельфия» поверила в перспективы россиянина, который на тот момент активно покорял КХЛ.

Сомнения относительно будущего Мичкова в НХЛ связывались с фигурой главного тренера «Филадельфии». Требовательный Джон Торторелла не признает авторитетов, а выбор на драфте для него, уверен, не больше, чем формальность. И если Матвей и получил особенный статус в клубе, то точно не в глазах тренера. Показательно, как недавно Торторелла усадил молодого таланта в запас на два матча. Воспитательные меры подействовали: после возвращения в состав пермяк набирает очки три игры подряд, а всего на последнем отрезке заработал 5 (2+3) баллов. А главное — «Флайерз» добились трех побед!

После 16 матчей Мичков уступает по очкам в «Филадельфии» только Трэвису Конекны. Старт сезона Матвею удался. Дебютант НХЛ почти следует графику «очко за игру». Спешу напомнить, что нападающему только в декабре исполнится 20 лет. Юный возраст не мешает показывать зрелую игру, которая, правда, иногда омрачается отрезками ребятничества. Вспомните хотя бы момент, когда Мичков на последних секундах основного времени проучил Маклина Селебрини из «Сан-Хосе» и оставил команду в меньшинстве на старте овертайма.

Матвей — самый результативный игрок моложе 21 года в НХЛ. За первый месяц чемпионата нападающий опередил и Бедарда, и надежду «Юты» Логана Кули, и Юрая Слафковски из «Монреаля», и своих конкурентов по драфту-2023 Лео Карлссона и Адама Фантилли. Мощный старт в сравнении со сверстниками делает Мичкова одним из главных претендентов на «Колдер». Форвард без раскачки залетел в основу «Филадельфии», набирает много очков и прогрессирует. А если еще повысится результативность в равных составах, то Мичков с отрывом умчит от конкурентов по статистике.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Основные конкуренты

Каждый год клубы НХЛ открывают новых молодых талантов. Традиционным кандидатом номер один на «Колдер» считается первый номер последнего драфта. Однако Селебрини пока не так ярок в «Сан-Хосе», как на уровне NCAA, где нападающий разрывал за Университет Бостона. Вдобавок Маклину мешают травмы. Выбранного под вторым номером Артема Левшунова «Чикаго» обкатывает в АХЛ. А третий пик Беккет Сеннеке продолжает играть в юниорской лиге Онтарио, несмотря на подписанный контракт с «Анахаймом».

Основным конкурентом Мичкова в борьбе за «Колдер» видится Логан Станковен. 21-летний форвард проводит второй сезон в НХЛ, но в прошлой регулярке отыграл только 24 матча, так что еще может претендовать на приз. Они идут вровень по очкам, но в пользу канадца говорит лучший показатель полезности и отсутствие штрафных минут. Состав «Далласа» очень сбалансирован: в последних матчах Логан не попадает в топ-6, но выходит в тройке с Джейми Бенном и Уайаттом Джонстоном, что тоже говорит о многом.

Борьба Станковена и Мичкова напоминает противостояние Кирилла Капризова и Джейсона Робертсона в 2021 году. Последнего со Станковеном роднит не только клубная прописка. Американец заходил в основу «Старз» еще до первого полноценного сезона в НХЛ, а также набирался опыта в АХЛ. Мичков, как и Капризов, напрямую зашли в лигу из КХЛ. Очевидно, обоим потребовалось время, чтобы привыкнуть к североамериканскому хоккею. Все это также может влиять на результаты голосования, ведь выбирают обладателя «Колдера» журналисты.

В четверку бомбардиров входит Максим Цыплаков, но, как бы полезно ни играл экс-спартаковец в «Айлендерс», соперничать с другими топ-новичками по статистике объективно сложно. Обратим внимание на перспективного защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона, который за 18 матчей насобирал 11 (0+11) очков. Американец впечатляет своими габаритами. Скромная антропометрия (рост — 178 см) не помешала его дебюту в НХЛ. Однако защитникам трудно тягаться с нападающими в борьбе за «Колдер». Достаточно напомнить, что в XXI веке лишь пять оборонцев выиграли престижный приз. А Хатсон далек от уровня Кэйла Макара. В тройку номинантов может попасть голкипер «Питтсбурга» Йоэль Бломквист, но для реальных шансов на трофей финну нужно как минимум затащить команду в плей-офф.

Мичкову никто не обещал легкой жизни в «Филадельфии». Назойливый Торторелла, большие ожидания, новая лига — список трудностей еще можно расширить. Но по первому месяцу чемпионата Матвей оправдывает возложенные авансы. Со временем он должен показывать еще более зрелую игру — тогда и шансы на «Колдер» повысятся.