«Потеря Ничушкина в плей-офф стала большим ударом». Интервью форварда «Миннесоты» Тренина

Обозреватель «СЭ» поговорил с российским силовым форвардом «Уайлд».

Главный тренер «Миннесоты» перетащил Тренина из «Колорадо»

В этом году Кириллу Капризову в «Миннесоте» стало гораздо веселее с точки зрения возможности поговорить на родном языке. Весной, завершив сезон в «Сочи», контракт с «Дикарями» подписал 22-летний центрфорвард Марат Хуснутдинов, а после открытия рынка свободных агентов к нему присоединился его 27-летний коллега по амплуа Яков Тренин. О таких, как он, придумали выражение «косая сажень в плечах» — 188 сантиметров роста, 93 килограмма веса. Не самый типичный российский нападающий! Зато классический типаж весьма популярных в Северной Америке — даже термин они для подобных игроков придумали — «невоспетые герои», во многом благодаря усилиям которых зачастую и выигрывается плей-офф.

Челябинец под 13-м номером, в 17 лет уехавший в канадские юниорские лиги, закрепился в НХЛ в качестве мощного и надежного ролевого форварда, специалиста по меньшинству, в то же время и забивающего 10+ голов за регулярный чемпионат. Но после пяти сезонов в «Нэшвилле», который в 2015 году задрафтовал его во втором раунде, в этом году сменил сразу два клуба. У него заканчивался контракт, и перед дедлайном «Хищники» обменяли его в «Колорадо», где он провел содержательный и драматичный отрезок в пару месяцев, включая плей-офф, когда «Лавина», недавний обладатель Кубка Стэнли, проиграла во втором раунде, хотя и считалась одним из главных претендентов на трофей. А сразу после 1 июля, когда в НХЛ открылся рынок свободных агентов, Тренин подписал контракт с «Миннесотой», и очень приличный — четыре года, 3,5 миллиона долларов за сезон.

Утром в день матча «Миннесоты» в Санрайзе против действующего обладателя Кубка Стэнли «Флориды» я поговорил с главным тренером «Уайлд» Джоном Хайнсом. Дело было на предматчевой раскатке гостей, которая проходила в том самом центре Baptist Health IcePlex, где всегда работают и «Пантеры» — и команды тренировались параллельно на соседних катках! Честно говоря, такого мне раньше видеть не доводилось. За другой стенкой располагался фан-шоп «Флориды» с огромным количеством разнообразного мерча, посвященного выигрышу кубка, а на втором этаже — спортбар, где даже утром можно выпить кружечку хорошего местного разливного пива и посмотреть бейсбол или соккер, наш, европейский футбол.

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс. Фото Global Look Press

Но я к этому замечательному времяпрепровождению пришел уже днем, между тренировкой и игрой. Пока же задал несколько вопросов Хайнсу, и если те из ответов, что посвящены Капризову, приведу в отдельном материале, то вот что он сказал о Хуснутдинове и Тренине:

— Хуснутдинов сделал хороший шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном, когда он пришел из КХЛ и сыграл несколько матчей в конце сезона. Он провел лето здесь, привыкает к энхаэловскому стилю игры с ее скоростью и борьбой за шайбу на каждом метре площадки. Он хорош на вбрасываниях, завоевал место в спецбригаде меньшинства. Похоже, Марат движется в верном направлении. Это хорошо, потому что он молодой игрок, который получил некоторый опыт в прошлом сезоне, но нужно было расти дальше. И он сделал шаг вперед, чтобы доказать, что он — игрок НХЛ на каждый день.

Тренин — хоккеист того типа, на которого мы нацеливались из-за его стиля игры. Большой сильный парень, хорош в меньшинстве, может и забивать. У него сложно отнять шайбу, он привносит в игру мощь. Я реально доволен обоими этими приобретениями!

К словам Хайнса можно добавить высказывание генерального менеджера «Уайлд» Билла Герина: мол, в прошлом сезоне у команды здорово просело меньшинство, и клуб целенаправленно искал хоккеистов, которые смогли бы этот недостаток закрыть. И нашли в первую очередь в лице российского нападающего.

С самим Трениным мы поговорили уже после матча. Автобус уже ждал уверенно выигравшую «Миннесоту», поэтому времени на долгую беседу не было, но те пять минут, что мы общались, Яков отвечал максимально содержательно.

Кирилл Капризов. Фото Nick Wosika-Imagn Images, USA Today Sports

С Капризовым вместе играли в молодежке

— Какие эмоции вы пережили в момент каждого из двух изменений в вашей карьере за последние полгода?

— Эмоции разные были. Когда меня в первый раз поменяли, сначала было волнительно. Но оказался в новом коллективе, меня там хорошо приняли — и как будто пошел на повышение, потому что команда боролась за кубок, хоть и вылетели во втором раунде. Тем не менее в моей карьере ничего ближе к кубку пока не было. А когда стал свободным агентом, уже сам решал, куда перейти. Это уже другие эмоции. Здесь тоже хорошо приняли.

— Почему выбрали «Миннесоту» — из-за отличного контракта?

— Было много предложений. Просто из «Миннесоты» главный тренер позвонил. Звонил и Маркус Фолиньо, то есть со мной работали точечно. Тренер говорил: «Мы с тобой работали (с 2020 по 2023 год Джон Хайнс был главным тренером «Нэшвилла». — Прим. И.Р.), у нас была хорошая «химия», и хотел бы видеть тебя в команде». Только после этого уже начали обсуждать условия.

— «Уайлд» начали сезон неожиданно здорово — в шести матчах четыре победы, ни одного поражения в основное время. Чем объясните?

— Мы провели хороший тренинг-кемп, где уже стали хорошо друг друга понимать. Там было много силовой борьбы, на упражнениях нас готовили так, чтобы хорошо начать сезон, войти в него сразу. У нас много талантливых игроков, которые могут и забить, решить эпизод. И в третьем-четвертом звеньях играть и приносить пользу есть кому.

— Как вас встретил Кирилл Капризов? Много ли общаетесь и хорошо ли знали друг друга прежде?

— Конечно, хорошо — играли вместе в молодежной сборной. Да еще и по году между школами часто друг против друга играли. Встретил хорошо — приятно, когда есть русские в команде. Есть с кем пообщаться!

— Ваш генеральный менеджер в «Миннесоте» Билл Герин говорил, что слабым местом команды в прошлом сезоне была игра в меньшинстве, и в вашем лице специально приобрели игрока для этой роли. От вас требуют именно этого и силовой составляющей?

— Приятно, что тренер доверяет такую роль. Да, в целом мы в лагере много над этим работали. Сейчас у нас хорошее начало сезона, в том числе и благодаря меньшинству. И в целом мы меньше удаляемся.

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон. Фото Ron Chenoy-Imagn Images, USA Today Sports

Маккиннон — машина и рабочая лошадка

— Пару месяцев в «Колорадо» вы играли с такими суперзвездами НХЛ, как Нэйтан Маккиннон и Кэйл Макар. Какими они останутся в памяти?

— Нэйтан — машина, но в то же время и рабочая лошадка. Приятно смотреть, как он относится к своему телу, своей работе. Вне льда, по выходным пашет! Насколько эти люди уже всего добились — но они и пашут, и относятся к простым людям с уважением. Это больше всего в глаза бросилось. Касается это и Макара — очень приятного парня.

— Со стороны переломной для «Колорадо» в плей-офф выглядела ситуация с Валерием Ничушкиным, который к моменту своей очередной отправки на программу помощи игрокам НХЛ был лучшим снайпером Кубка Стэнли. А как было изнутри?

— Изнутри, конечно, это ощущалось как большой и неожиданный удар. После этого мы немножко поникли. Тем не менее старались, как могли, вырвать серию, но не получилось.

— Верите ли, что Ничушкин вернется в НХЛ и будет играть на том же уровне?

— Конечно. Как я понял, его там ждут. Уже прибыл в Денвер, катается индивидуально и, когда будет можно, присоединится к команде.

— Поддерживаете отношения с партнерами по «Эвеланш»?

— Чуть-чуть общаемся. Но сейчас начался сезон, у всех работа, хоккей, особо не до общения.

Яков Тренин в матче за «Нэшвилл». Фото Global Look Press

Выпустили в большинстве из уважения к сопернику

— До этой весны вы всю карьеру играли в «Нэшвилле». Насколько трудно было расставаться с этим клубом и городом?

— Конечно, было тяжело. Они меня задрафтовали, я там всю карьеру играл. Когда меня обменяли, немножко боязно было ехать в новый клуб. Не знал, как примут. Благо хорошо все сложилось. С теплыми эмоциями попрощался с бывшими партнерами.

— «Предаторз» защитили вас в ситуации с матчами Глобальной серии в Чехии осенью 2022 года, куда вас не хотели впускать, но организация сказала: «Не будет Тренина — не будет матчей». Это растрогало?

— Там, по-моему, в первую очередь «Сан-Хосе» впрягалось (за Евгения Свечникова. — Прим. И.Р.). Но, конечно, было приятно. Когда мы были в Чехии, коллективом сплотились еще сильнее.

— Вас воспринимают как нападающего нижних звеньев. Ставите ли перед собой задачу в «Миннесоте» поднять свой статус, совершить такой выход на новый уровень, который в свое время удался, например, Ивану Барбашеву?

— Конечно, хотелось бы. Тем не менее тренер доверяет мне игровое время, и за него можно набирать больше очков. Пока не получается. Будем работать!

— В конце матча с «Флоридой» третье-четвертое звенья даже в большинстве выпустили!

— Да, но это больше был шаг уважения к противоположной команде, чтобы не добивать лежачего соперника.