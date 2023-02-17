«Самый грязный игрок, все у него исподтишка». Он травмировал Ковальчука и Ягра, а Овечкин называл его крысой

История Яркко Рууту.

Яркко Рууту родился 23 августа 1975 года в финском городе Ваанта, располагающемся в 19 километрах от Хельсинки, поэтому заниматься хоккеем начал в столичном ХИФК, воспитанниками которого также являются два родных брата Яркко — Микко и Туому.

Когда нападающему исполнилось 20 лет, он решил попробовать свои силы в студенческой лиге США (NCAA). Рууту выступал за команду Технического университета Мичигана, но уже через год форвард вернулся в Финляндию и подписал свой первый профессиональный контракт с родным ХИФКом. За два сезона в финском чемпионате Яркко заработал более трехсот штрафных минут. Несмотря на юный возраст, нападающий не стеснялся регулярно сбрасывать краги и крушить соперников у бортов. Но стоит признать, что Рууту был хорош не только в силовой борьбе — в 85 матчах форвард набрал 41 очко, чем привлек внимание тренерского штаба сборной Финляндии. В 1998 году Яркко впервые удостоился вызова в основную национальную сборную на чемпионат мира. На турнире нападающий принял участие во всех десяти играх сборной Суоми, забросил одну шайбу, заработал 16 минут штрафа и стал обладателем серебряных медалей.

Яркко Рууту выясняет отношения с американскими хоккеистами. Фото Getty Images

Переезд в Америку

Через месяц после окончания чемпионата мира Рууту был выбран «Ванкувером» в третьем раунде драфта НХЛ под общим 68-м номером. Несмотря на это, следующий сезон нападающий снова провел в Финляндии — Яркко принял участие в 25 матчах за ХИФК и набрал в них 14 очков, после чего отправился в расположение «Ванкувера».

Сезон-1999/00 форвард начинал в качестве основного игрока «Кэнакс», но спустя восемь матчей в НХЛ Рууту спустили в «Сиракьюз Кранч» — фарм-клуб «Ванкувера» в АХЛ. Там Яркко провел свой самый результативный сезон в карьере — в 69 матчах нападающий набрал 62 (29+33) очка, заработав при этом 172 штрафные минуты. Несмотря на яркую игру, следующий сезон форвард снова начал в фарм-клубе, только теперь Рууту играл за «Канзас Сити» в межнациональной хоккейной лиге. Ближе к концу регулярного чемпионата Яркко подняли в основную команду и больше в фарм-клубы не отправляли. В НХЛ Рууту перестали доверять место в первых двух звеньях, основной задачей форварда стали провокации, драки и силовая борьба.

«Снайпером и бомбардиром себя точно не назову. Скажу так, я игрок оборонительного плана, играть против которого мало кому приятно. Моя задача состоит в том, чтобы любым способом осложнить жизнь сопернику. Иногда даже приходится перегибать палку, залезать оппоненту под кожу, вынуждая его сделать необдуманный поступок и подвести команду. Что уж тут поделать — такова моя стихия. Ни в коем случае не стремлюсь нанести травму, но при этом играю предельно жестко, стремясь сделать так, чтобы оппонент перестал получать удовольствие от хоккея», — так себя характеризовал сам Рууту.

Нападающий действовал в очень жесткой, а порой и жестокой форме. Яркко не раз травмировал своих звездных соперников.

Яркко Рууту. Фото Getty Images

Удар в голову Ягра

В 2006 году Рууту во второй раз удостоился вызова на Олимпиаду. На турнире форвард провел восемь матчей, стал обладателем серебряных медалей, но не сумел набрать ни одного очка. Несмотря на отсутствие результативных действий, нападающий стал одним из самых обсуждаемых игроков Олимпиады в Турине.

Во втором периоде матча против сборной Чехии Рууту травмировал одну из главных звезд турнира — Яромира Ягра. Чешский форвард находился с шайбой около борта, а Яркко на большой скорости влетел в него и попал локтем в голову. После этого инцидента Рууту был удален до конца игры, а Ягр долгое время не мог встать со льда и лежал в луже крови.

Яромиру наложили девять швов в районе левого глаза, но, к счастью, он избежал сотрясения мозга и принял участие во всех оставшихся матчах турнира. Тот грязный силовой прием вызвал широкий резонанс, вся хоккейная общественность была возмущена поступком Рууту, ведь в том моменте Ягр находился в своей зоне и не представлял никакой опасности для сборной Финляндии.

«Рууту хотел нанести Ягру травму — сомнений в этом у меня почти нет. Такие удары случайными не бывают. Яромиру крупно повезло, что он вчера смог вернуться на лед. Кстати, вышел он уже в новом шлеме», — сказал нападающий сборной России Виктор Козлов.

В следующем сезоне НХЛ Ягр получил травму в результате столкновения с защитником «Баффало» Брайаном Кэмпбеллом. После матча чешского нападающего попросили сравнить приемы Кэмпбелла и Рууту. «Здесь был чисто игровой эпизод и жесткая атака со стороны соперника. В отличие от туринского инцидента, когда меня откровенно бросили на борт с намерением сделать инвалидом», — сказал Ягр.

Яркко Рууту проводит силовой прием против Тео Флери. Фото Getty Images

Травмировал Ковальчука

Спустя два года новой «жертвой» Яркко стал звездный российский нападающий Илья Ковальчук. Во втором периоде матча «Атланты» и «Питтсбурга» Рууту собирался провести силовой прием против Ковальчука, но в последний момент Илья решил увернуться, из-за чего удар финна пришелся в колено.

Форвард «Трэшерз» рухнул на лед, а его партнер по команде Стив Маккарти сразу полетел заступаться и подрался с Яркко. Сам Рууту после матча заявил, что не нарушал правила: «Нет причин, по которым меня могли бы наказать, я просто завершал силовой прием, не меняя направления». Илья Ковальчук же сказал, что не считает, что финский нападающий специально хотел его травмировать: «Рууту привык играть в таком стиле. Да, он сломал не только меня, были и другие случаи. Но не считаю, что Яркко целился именно в мое колено. Я же уворачивался от стыка, однако не успел убрать ногу». К счастью, травма форварда «Атланты» оказалась несерьезной, игрок начал тренировки на льду уже через несколько дней после силового приема от Рууту.

Месть Криса Саймона

Самый яркий эпизод с финским нападающим случился в декабре 2007 года. Удивительно, но тогда в роли потерпевшего выступил сам Яркко Рууту. У канадского тафгая Криса Саймона не выдержали нервы, и после одной из потасовок он специально встал коньком на ногу финского нападающего. По итогу Рууту удалось избежать травмы — он пропустил всего один матч. Саймону повезло меньше — лига выписала канадцу рекордную, 30-матчевую дисквалификацию.

«Рууту слишком грязный игрок. Едва он появился в НХЛ, между нами сразу стали возникать конфликты. Конечно, неправильно тыкать в человека железом... Но мысленно мне аплодировали многие в лиге. Все, с кем я говорил, были на моей стороне. Но даже в этом случае после игры во мне ничто не бурлило. Наплевать было на этого Рууту. Признаю, я был неправ. Но ведь никому и легких-то травм не нанес! Рууту пропустил всего один матч и потом спокойно играл дальше. Я же оказался вне хоккея на несколько месяцев. Где справедливость?» — рассказывал Саймон.

За 710 матчей в НХЛ Рууту заработал 1186 штрафных минут и стал одним из самых грязных игроков в истории лиги. «Наверное, Яркко Рууту — самый грязный игрок в лиге, все у него исподтишка. Крыса такая бегает...» — рассказывал Александр Овечкин.

Тем не менее у финского нападающего была неплохая карьера. Яркко Рууту принял участие в шести чемпионатах мира, три раза завоевывал серебряные медали и один раз бронзовые. Также форвард трижды вызывался на Олимпиаду и по разу завоевал серебряную и бронзовую медали.

В конце карьеры Рууту провел четыре сезона за финский «Йокерит», а после вступления команды в КХЛ решил перебраться в швейцарский «Биль», за который провел всего четыре матча, после чего завершил игровую карьеру. В настоящее время Яркко работает скаутом в «Коламбусе».