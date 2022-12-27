Овечкин точно побьет рекорд Гретцки. За сколько матчей он его обгонит?

Не исключено, что нападающий «Вашингтона» забросит и 1000 шайб за карьеру в НХЛ.

Мы живем в эпоху Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» переписывает историю сильнейшей лиги планеты. 24 декабря нападающий превзошел достижение легендарного Горди Хоу. Мистер Хоккей забросил 801 шайбу в регулярных чемпионатах, а Овечкин, оформив дубль с «Виннипегом», забил 802 гола и вышел на второе место в списке снайперов НХЛ. Заданный Овечкиным темп результативности поражает воображение. Дионн, Халл, Ягр, Хоу — Александр обогнал выдающихся хоккеистов разных лет и взбирается к снайперскому олимпу.

Установивший, как когда-то казалось, недосягаемый рекорд Уэйн Гретцки отличился 894 раза за энхаэловскую карьеру. 92 точных броска отделяют россиянина от немыслимой отметки. Каждый гол Овечкина добавляет уверенности в том, что форвард покорит снайперскую вершину. «Когда Саша только начинал играть, об этом никто даже не задумывался. Со временем на него стали смотреть с другой стороны», — говорил в недавнем интервью «СЭ» Алексей Жамнов. И со словами главного тренера сборной России невозможно не согласиться.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Удивительно, что в 2016 году сам Овечкин не верил, что возможно побить рекорд Гретцки. Спустя шесть лет гонка Александра и Уэйна — центральный сюжет ближайших лет. Не только «Вашингтона», но и всей лиги. НХЛ помешана на статистике и рекордах. Только посмотрите, как «Кэпиталз» отреагировали на 802-й гол Александра. Практически сразу после игры с «Виннипегом» в магазине появилась продукция, посвященная новому достижению Овечкина. Футболка, кепка, шапка, шайба — маркетологи «Вашингтона» не проспали вспышку и сорвут солидный куш на величии россиянина. Уверен, макеты заготовили давно. Все же понимали, что рано или поздно Овечкин опередит Хоу. И когда это произойдет, поток любви и гордости за снайпера «Столичных» взлетит на космический уровень. Подобно тому, с каким темпом Александр мчится за рекордом Гретцки.

Рассуждения о том, сколько матчей потребуется Овечкину, чтобы опередить канадскую суперзвезду, продолжаются не первый сезон. И с каждым годом по законам математики повышается их точность. Александра ждут три контрактных сезона с «Вашингтоном», не говоря об оставшихся 46 матчах в текущей регулярке. Форвард при всей двужильности, конечно же, не проведет все 292 матча до 2026 года. Не исключены травмы, микроповреждения, болезни и дисквалификации. Но представим, что Овечкин откроет эликсир молодости и не пропустит ни одного матча до конца контракта с «Вашингтоном». Тогда, чтобы забросить 93 шайбы и обогнать Гретцки, надо забивать по голу в каждом 3,14 матча.

От виртуального сценария перейдем к более реальному. Спроецируем будущую результативность Александра, оттолкнувшись от темпа шести последних сезонов, включая текущий. С регулярки-2017/18 Овечкин не опускался ниже графика 0,53 шайбы за матч, при средней результативности — 0,63 гола за игру. Как бы ни складывались сезоны и какие трудности ни встречались на пути, нападающий медленно, но верно шел к цели и кошмарил вратарей соперников.

Статистика не доказывает, что с возрастом результативность Овечкина падает. В то же время нельзя утверждать, что Александр сохранит голевой темп в ближайшие три сезона. В регулярке-2022/23 нападающий идет к очередному полтиннику — за 46 матчей осталось забросить 28 шайб. И если Овечкин выбьет 50 голов в текущем сезоне, то до рекорда Гретцки останется лишь 64 точных броска.

Предположим, Александр покорит полсотни голов в регулярке-2022/23. Тогда, чтобы обогнать Гретцки, Овечкину достаточно будет забросить 64 шайбы за три сезона. По 21,3 гола за регулярку, что в два раза ниже худшего в карьере темпа за последние шесть лет. Если нападающий сохранит текущую активность, то не только обгонит канадскую легенду за 150-160 матчей. Ови замахнется на 900, а возможно, и на 1000 голов в регулярках до конца карьеры. И когда вы подумаете, что 1000 шайб — невозможная высота, вспомните, о каком хоккеисте идет речь. Кажется, для Овечкина нет ничего невозможного в мире спорта.

Математический анализ не учитывает травмы и внешние факторы, которые могут помешать Александру. Мир не застрахован от новой эпидемии или обострения политической обстановки. Локаута в НХЛ не предвидится, но исключать потенциальную забастовку профсоюза игроков нельзя. Пока же все идет к тому, что Овечкин опередит Гретцки и установит новый снайперский рекорд лиги. За сколько матчей россиянин сделает это — не так и важно. В любом случае нового преследователя на горизонте не предвидится. И Овечкин близок к тому, чтобы вписать имя в историю как лучший снайпер сильнейшей лиги на планете.