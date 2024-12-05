Зал и нашей хоккейной славы! Свитер Боброва, шлем Якушева, краги Ковальчука и Овечкина — в уникальном фоторепортаже Рабинера из Торонто

Обозреватель «СЭ» прогулялся по святому хоккейному месту Канады и был потрясен.

Прежде мне доводилось бывать в Зале хоккейной славы дважды — но бегом, без возможности неспешно прогуляться по его музею, посмаковать экспонаты, погрузиться в атмосферу. Растянувшаяся на четыре дня ноябрьская церемония включения новых членов, среди которых был Павел Дацюк, дала такой счастливый шанс.

Зал хоккейной славы в Торонто. Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Ощущения — магические. После встречи героев с болельщиками, о которой я подробно рассказывал в «СЭ», пошел гулять по музею и незаметно для самого себя выпал из окружающей жизни на три часа. Не сомневаюсь, что такое происходит там с каждым, кто любит хоккей. Когда очнулся — оставался лишь час до появления самого Дацюка, его близких и друзей, вместе с которыми по любезному разрешению Волшебника я поучаствовал еще и в частной экскурсии с двумя гидами, рассказавшими ему и другим гостям ряд замечательных историй.

Как Гретцки и Кросби бросали мимо цели

Например, такую. Есть в Зале славы и кинотеатр с экранами в формате 3D и 2D, на которых крутят всякие легендарные хоккейные истории, и помещение для интерактива, где участники бросают по воротам и должны попасть в определенные их точки — как в конкурсе на точность броска во время Матча звезд.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

И заглянули туда однажды уже закончивший карьеру Уэйн Гретцки с сыном. На Великом были темные очки да бейсболка почти до носа, чтобы никто не узнал. Фокус удался. Но до поры.

Первые четыре броска Гретцки пришлись вообще мимо ворот. Ну, бывает. Услужливый сотрудник Зала подошел к нему и сочувственно сказал: «Мистер, вы руки на клюшке пошире разведите — может, тогда получится». Тут Уэйн, к тому времени уже снявший очки, не выдержал и чуть-чуть приподнял кепку. Советчик разве что в обморок не грохнулся.

Схожая история произошла с Сидни Кросби. Он участвовал в другом интерактиве — также поначалу неопознанный и забивший лишь два из восьми. Его спросили: «Какой вам уровень сделать?» — «Ну, я же Про. Значит, соответствующий», — тихо сказал скромный Сид. «Уверены?» — уточнил работник. Это тоже заставило Кросби слегка снять завесу секретности — аккуратно, чтобы другие не увидели. Со схожим, разумеется, эффектом.

Притом что до Зала славы Сидни по времени еще далеко (туда принимают не раньше чем через три года после официального окончания профессиональной карьеры, которые сейчас у Дацюка и стукнули, после чего он сразу же и получил туда пропуск), связанных с ним экспонатов там уже полно. Например, шайба, клюшка и перчатки, которыми он забивал за сборную Канады золотой гол американцам в овертайме Олимпиады-2010 в Ванкувере. И даже ворота, куда это было сделано, сведя с ума всю Страну кленового листа!

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

А рядом — упаковка от ящика пива, который после той игры президент США Барак Обама по факту проигрыша в заключенном перед игрой пари отправил канадскому премьеру Стивену Харперу.

Советские хоккейные артефакты в Канаде

Великие канадские артефакты любых хоккейных времен в самой Канаде — это понятно и логично, и 18 канадских долларов за входной билет — совсем небольшая цена за то, чтобы всю эту сказку увидеть. Но то, что Зал хоккейной славы в Торонто вполне может называться и Залом российской хоккейной славы, наверняка удивит вас гораздо больше. В этом утверждении нет ни капли преувеличения, и оттого — двойной респект его создателям и хранителям. Как и за каждого из одиннадцати наших членов Зала: тренера Анатолия Тарасова (введен в 1974-м), вратаря Владислава Третьяка (1989), защитников Вячеслава Фетисова (2001), Сергея Зубова (2019), нападающих Валерия Харламова (2005), Игоря Ларионова (2008), Павла Буре (2012), Сергея Федорова (2015), Сергея Макарова (2016), Александра Якушева (2018), Павла Дацюка (2024).

Во время экскурсии нам рассказали, что нынешняя экспозиция — лишь 10-15 процентов всего, что есть в запасниках Зала. Остальное находится на огромном складе в пригороде Торонто. Это уже выходит за все рамки воображения.

Причем с НХЛ многое совершенно не связано. Высшая ценность — хоккей как таковой, славные страницы его истории. Как вам, например, вот этот синий свитер Всеволода Боброва с чемпионата мира 1954 года в Стокгольме? Того самого, когда сборная СССР впервые появилась на ЧМ, с ходу выиграла, а Гений прорыва (так называлось стихотворение о нем Евгения Евтушенко) был признан лучшим нападающим!

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Или, рядом с фотографией Валерия Харламова, джерси — хотя тогда слова такого не знали — Анатолия Фирсова, которым (Фирсовым, а не джерси, само собой) в нашем разговоре, помню, восторгался не кто-нибудь, а самый титулованный тренер в истории лиги Скотти Боумэн. Мастер носил его на своем последнем международном турнире, Олимпиаде 1972 года в японском Саппоро. На Суперсерию-72 после замены Анатолия Тарасова Бобровым он уже не поехал, и это одна из великих тайн нашего хоккея, о которых спорят по сей день.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Или флаг ЦСКА с орденом Ленина, врученный, как тут сообщается, Владиславу Третьяку в приложение к самому ордену Ленина. Читаю это и решаю перепроверить — правда ли, что великому вратарю вручили самую почетную награду СССР? Памяти в таких вещах доверять нельзя, даже если читал и вроде как знаешь. Точно! Это было 7 июля 1978 года.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Или свитер того же Третьяка с ЧМ-79 в Москве. В нашей беседе, помню, Владислав Александрович удивлялся, как он тут мог оказаться. А очень просто — Алексей Касатонов, и не только он, рассказывал, что администраторы советских команд, которые должны были забирать у игроков после сезона их форму, потом втихую ее продавали...

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Это, правда, не вполне монтируется с утверждением гидов, что фундаментальный принцип Зала хоккейной славы — ничего ни у кого не покупать, а только принимать в дар. Что ж, может, какой-то отдельно взятый любитель хоккея купил, а спустя время, потешив свое самолюбие, отдал в Hall of Fame. А может — когда нельзя, но очень хочется, то можно.

В Зале славы есть все

Но иные родственники оказываются вредными и искомый экспонат в Зал не дают — например, маску легендарного вратаря Джерри Чиверса. Сколько там всего масок с того момента, когда их стали делать, и по нынешний день — не представляете. Например, Жака Планта, с которого маски в НХЛ, собственно, и начались.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

А вот три шайбы с самого быстрого хет-трика в истории лиги — Билла Мосиенко, забитые в «Мэдисон-сквер -гарден» в 1952 году в течение 21 секунды, — пожалуйста, они здесь. Вообще, ходишь, слушаешь, читаешь — и узнаешь о любимой лиге много нового. Например, я был совершенно не в курсе, что до Первой мировой войны наряду с НХЛ существовала также лига NHA и Кубок Стэнли разыгрывался между чемпионами двух этих лиг.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Вот самая старая клюшка в музее, которой 173 года, и самая старая шайба, которой 150. И коньки того же периода. И старейшая «Замбони», машина для заливки льда, из Бостона.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Хотите персональный стенд Павла Буре с джерси времен «Ванкувера»? Вот вам пожалуйста, да еще и с автографом.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Хотите его же свитер в составе советской молодежки? Глядите!

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Хотите клюшку Сергея Федорова из чемпионского сезона-1996/97, когда еще не попали в аварию Владимир Константинов и Сергей Мнацаканов и «Русская пятерка» рвалась к первому кубку «Детройта» за полсотни лет? Не вопрос!

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Хотите свитер Дацюка в составе сборной России на ЧМ-2003? Будьте любезны.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Чемпионский свитер обладателя «Конн Смайт Трофи» Андрея Василевского в составе «Тампы»? Сколько угодно.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Присутствует в Зале славы и самый что ни на есть свежачок — стенд в честь победы «Флорида Пантерз» в Кубке Стэнли этим летом. Свитер Сергея Бобровского со всех четырех домашних матчей финальной серии, ловушка и блин, которые он использовал весь чемпионский сезон.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

А также: перчатки Александра Баркова и Мэтью Ткачака. Джерси Арона Экблада. Шлем Сэма Райнхарта. Коньки Антона Лунделла. Клюшка Сэма Беннетта. Капа с зубов (!) того же Ткачака. Бутылка из-под чемпионского шампанского. И даже пластиковые крыски, которых болельщики сотнями бросали на лед. На другом стенде еще есть клюшка Владимира Тарасенко с седьмого матча против «Эдмонтона».

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

А вот ты вдруг оказываешься в раздевалке величайшего «Монреаль Канадиенс» конца 60-х — 70-х, который под руководством Скотти Боумэна клепал одну победу за другой, в общей сложности только при нем — пять. С Кеном Драйденом в воротах, Лэрри Робинсоном и Сержем Саваром в обороне, Ги Лефлером и еще кучей легенд в атаке.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Вроде в ней ничего советского или российского нет. Но все, что связано с Боумэном, создателем первой в истории «Русской пятерки» в НХЛ, игравшей в составе незабываемых «Детройт Ред Уингз» 90-х, — разве не про наш хоккей?.. А с Драйденом, защищавшим ворота «Кленовых листьев» в Суперсерии-72? А с Робинсоном, который в тренерском тандеме с Вячеславом Фетисовым выиграл Кубок Стэнли-2000 с «Нью-Джерси»?

Суперсерия

Но необязательно проводить какие-то косвенные ассоциации, если есть прямые. Вот аж несколько стендов, посвященных Суперсерии 1972 года, самому резонансному событию в истории мирового хоккея. Взгляните только на один размер этого баннера!

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Другой стенд на ту же тему. Серп и молот, черно-белое фото Красной площади во время парада, но вот и настоящий артефакт — огромная матрешка, подаренная канадской делегации во время советской части серии. Указано даже с абсолютной точностью: матрешка высотой два фута (61 сантиметр) была вручена на четвертом матче в Ванкувере Биллу Хэю, отец которого Чарльз Хэй был в то время президентом Федерации хоккея Канады и сыграл одну из ключевых ролей в том, что Суперсерия оказалась возможной.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Рядом с матрешкой — шлем лучшего бомбардира нашей сборной в той серии Александра Якушева, в котором член Зала славы в Торонто выходил на лед во всех восьми матчах. Выглядит шлем так, что после броска сегодняшней клюшкой не осталось бы ничего ни от этого хлипкого прикрытия головы, ни от самой головы игрока.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Но тогда и клюшки были совсем другими. На этом стенде вы ее увидите — ею играл Владимир Петров. Тут же есть и коньки Евгения Мишакова (не наши, заметьте, а фирмы Bauer), и перстень из белого золота на 14 карат, врученный Владиславу Третьяку на 40-летие Суперсерии, и официальный флаг Советского Союза, который висел под сводами дворцов на матчах серии, и даже... пачка сигарет «Столичные». Это ездившие в СССР пара тысяч болельщиков, когда Зал славы объявил, что собирает экспонаты, понесли туда все, что у них имелось! А про Третьяка в аннотации к стенду указано, что, если до Суперсерии его в Канаде никто не знал, то за время, пока она проходила, он стал для всей страны как член семьи.

Тут надо не только смотреть, но и читать. И, в частности, узнавать, что вот этот флаг Канады посольство страны в Москве вручило болельщику Крису Хэднетту, пролетевшему 11 256 километров, чтобы поболеть за своих на таком экстремальном выезде. А той массовой поездке около трех тысяч канадцев изрядно поспособствовала эмоциональная речь Фила Эспозито после четвертого матча серии, когда болельщики в Ванкувере «Кленовые листья» нещадно освистали и великий мастер выступил с призывом не мочить их, а, напротив, поддержать.

Ее вы можете посмотреть и послушать на расположенном тут же экране. И мало того, что тысячи канадцев услышали это и тут же озаботились получением советских виз, так в поддержку команды во время пребывания в СССР через океан летели тысячи писем. С флагом мистера Хэднетта соседствуют книга «Величайший гол», выпущенная о той серии, и посвященное ей же вино.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

А как вам виниловые пластинки о Суперсерии-72 с воспоминаниями автора решающих голов в трех последних матчах Пола Хендерсона, главного тренера канадцев Гарри Синдена и комментарием главных эпизодов на канале СВС?!

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Олимпиада в Пхенчхане и «Металлург»

Многих у нас наверняка поразят фото и краги Ильи Ковальчука с Олимпиады в Пхенчхане. И шайба, которой Кирилл Капризов в овертайме финала с немцами забил золотой гол. А находящийся рядом с ними свитер принадлежит форварду женской сборной России на тех Играх Екатерине Смолиной.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Удивительно, правда, — учитывая, что НХЛ к той Олимпиаде никакого отношения не имела, и скептики, в том числе у нас в стране, в связи с этим склонны то золото недооценивать? В Зале славы, как видите, отношение совсем другое.

Перечислен там же, кстати, весь состав мужской сборной. Вряд ли Илья Каблуков или Иван Телегин в курсе, что они упомянуты в Зале хоккейной славы в Торонто. А они там есть!

Тут же — Зал славы ИИХФ, который занимает один отсек общего Зала, и его перевели сюда в 1998 году. Наших членов Зала Международной федерации хоккея — намного больше. Вот они и их имена с флагом — кстати, не СССР, что в случае советских хоккеистов и тренеров было бы, мне кажется, логичнее, а России: Вениамин Александров, Всеволод Бобров, Павел Буре, Вячеслав Быков, Виталий Давыдов, Игорь Дмитриев, Валерий Каменский, судья Юрий Карандин, Алексей Касатонов, Виктор Коноваленко, Владимир Крутов, Виктор Кузькин, Игорь Ларионов, Константин Локтев, Борис Майоров, Сергей Макаров, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Владимир Петров, Николай Сологубов, функционер Андрей Старовойтов (один из главных действующих лиц в организации Суперсерии-72), Вячеслав Старшинов, Анатолий Тарасов, Виктор Тихонов, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Анатолий Фирсов, Валерий Харламов, Андрей Хомутов, Аркадий Чернышев, Владимир Юрзинов, Александр Якушев, Алексей Яшин. Считаю правильным перечислить все эти великие имена.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Здесь же — шерстяная спортивная кофта Хелмута Балдериса с надписью «СССР» и книга Анатолия Тарасова.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

А вот этому, совсем неожиданному, определенно будет рад мой старый товарищ Алексей Мишуков, пресс-атташе магнитогорского «Металлурга» аж с конца 1980-х. Хотя он об этом наверняка в курсе. Это свитер члена Зала славы Сергея Федорова в последний год его хоккейной карьеры, проведенный, как известно, в уральском клубе. Кстати, с нашивкой в память о трагедии ярославского «Локомотива», случившейся как раз на старте того сезона...

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Ларионов и Самсонов

Там же я узнал, что есть хоккейный клуб «Лацио». Причем в Америке — он выступал в уже почившей итало-американской хоккейной лиге. Играли «лациале» в оранжевом, как «Филадельфия». Диво дивное!

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

А еще — что на одном турнире как-то участвовала сборная Аргентины, и удивительный свитер оттуда есть в Зале славы. Представляете себе соотечественников Диего Марадоны и Лионеля Месси в коньках и с клюшками?

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

А как можно обойтись без Кубка вызова 1979 года, когда в серии из трех матчей в «Мэдисон-сквер-гарден» сборная СССР переиграла сборную НХЛ — 2-1, а неожиданно вышедший на третью игру в воротах Владимир Мышкин отыграл насухо и советская команда разгромила соперника — 6:0? Оттуда — клюшка капитана Бориса Михайлова и свитер форварда Виктора Тюменева, который играл во втором и третьем матчах.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Один из участников частной экскурсии по Залу славы — друг Дацюка Сергей Самсонов, обладатель «Колдер Трофи» (приза лучшему новичку НХЛ), финалист Кубка Стэнли в составе «Эдмонтона» (как и нынешние, дошел до седьмого матча), бронзовый призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Восемь лет он работал в системе «Каролины», дорос до директора клуба по развитию игроков, а потом ушел в агентство Gold Star к Дэну Мильштейну и занимается сейчас тем же самым у него. Один из ведущих форвардов «Коламбуса» Кирилл Марченко говорил мне, что очень благодарен Самсонову за все, что тот для него делает, и стал не последним уже на сегодня энхаэловцем во многом благодаря его работе.

Самсонов не слишком охотно позирует в части Зала с упомянутой мною выше копией раздевалки «Монреаля», поскольку небольшой кусок карьеры в этом клубе получился для него не слишком удачным. Но все же улыбается.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

А вот у стенда «Бостон Брюинз», его первого клуба в НХЛ, который его задрафтовал и где он взял «Колдер Трофи», Самсонов фотографируется с гораздо большим удовольствием. Это действительно ЕГО команда!

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Какими-то артефактами Зал славы делится с соседними заведениями — впрочем, находящимися в том же помещении, на его территории: неправильно говорить, что к нему относится только музейная часть на нижнем этаже. Вот, например, ванкуверский свитер Игоря Ларионова — не просто члена Зала, но и единственного россиянина, уже 13 лет входящего в его выборный комитет.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Максимальный срок, который можно в нем находиться, — полтора десятка лет, и уже официально объявлено, что Профессор будет среди тех, кто выбирает новых членов Зала славы, как раз до 31 декабря 2026 года. Он рад был бы приехать в Торонто на праздник Дацюка, да тренерская работа в Нижнем Новгороде не позволила. Пришлось ограничиваться телефонными поздравлениями.

Мало сомнений, что включение в Зал за этот период, в частности, легенд прошлого Александра Якушева и Сергея Макарова произошло с его подачи. Впрочем, членов комитета — 18 человек, и одного желания Ларионова для этого, мягко говоря, недостаточно. Инициатором он мог быть, но дальше уже нужна была готовность остальных.

Свитер Овечкина — за 140 канадских долларов

Вот ворота, в которые Уэйн Гретцки забросил свою 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд, принадлежавший на тот момент Горди Хоу, и это было мегасобытие. На другом стенде — шлем Великого с той игры. То есть у ворот, в которые Александр Овечкин забьет 895-й гол в лиге, нет ни одного шанса оказаться где-либо еще.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

А теперь идем на этаж выше, в магазин при Зале славы, расположенный на выходе из него. Хотите пить чай из чашки с изображением Овечкина? 20 канадских долларов (чуть больше 14 американских) — и она ваша!

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Купить вашингтонскую майку с «восьмеркой» ребенку (или такую же, питтсбургскую, с Кросби)? 35 канадских (25 американских). Приобрести игровой свитер Ови или Никиты Кучерова? Это уже 140 канадских. А вот джерси Дацюка с символикой Зала славы — дороже, 200. Потому что с пылу с жару, прямо под мероприятие — такой потом еще поди найди, сразу станет раритетом!

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Впрочем, через несколько дней, когда в Филадельфии я обнаружу в клубном фаншопе, что игровое джерси Матвея Мичкова стоит 259,99 американского, цены в Торонто мне покажутся более чем божескими.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

В этом же магазине — игрушечные вратарские клюшки Андрея Василевского и Игоря Шестеркина, великолепно сделанная фигурка Овечкина...

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Есть, конечно, экспонаты от Овечкина и в самом музее Зала славы. Например, краги, которыми он в матче с «Питтсбургом» в январе 2017 года набрал тысячное очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Чемпионские перстни

...Экскурсия по Залу славы в компании Дацюка, его родных и друзей заканчивается, и мы поднимаемся в большой зал, где этим утром он общался с болельщиками, а накануне — с журналистами. Теперь на сцене, где сидели герои, возвышается Кубок Стэнли.

«Вы — одиннадцатый из «Детройта» 2002 года, включая Скотти Боумэна, кто стал членом Зала», — говорят Волшебнику. А дальше показывают, как по истечении каждых 13 лет с кубка срезают верхний пласт, заполненный фамилиями обладателей, чтобы появлялось место для новых. Тут даже подсчитали, что фамилия Дацюка будет значиться на трофее до 2069 года. Павлу, дай бог ему здоровья, к тому времени будет 91 год.

Но прежде чем подойти к кубку, нас отводят в специальное помещение, где за стеклом мы прямо по годам можем увидеть перстни, которые вручали обладателям кубка. Увеличение расходов от десятилетия к десятилетию — налицо. Насколько скромно все было еще даже в начале этого века — и как до рези в глазах сверкает золотом перстень «Вегаса» в прошлом году. Ну, так то Лас-Вегас — названия и города, и клуба требуют...

Павлу Валерьевичу наверняка было приятно увидеть перстни с двух своих побед — в 2002-м и 2008-м. Как и с побед Евгения Малкина с «Питтсбургом» в 2016-м и 2017-м, Александра Овечкина с «Вашингтоном» в 2018-м...

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Под конец Дацюк фотографируется с каждым из участников экскурсии. Самсонов в нашей беседе следующим утром заметит, что канадского гида, который сам никогда бы не попросил о фото с легендой (им с такими просьбами обращаться запрещено), Волшебник подозвал сам — потому что видел, как тот этого хочет. А Павел — такой человек, который обладает эмпатией и уважает людей, которые уделяют ему внимание.

Не упустил возможности сфотографироваться с великим хоккеистом, двукратным обладателем Кубка Стэнли на его фоне и автор этого репортажа. В такой-то компании и обстановке!

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Потом, фотографируясь со всеми вместе — родными, друзьями, включая его агента Дэна Мильштейна и Сергея Самсонова, а также спецкором «СЭ», Дацюк поднял кубок над головой. Такая привилегия положена только обладателям трофея. Остальным можно к нему прикасаться, но вот поднимать — ни-ни. Сотрудники музея несут кубок исключительно в белых перчатках.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Здесь же вы можете увидеть первую версию кубка, а также фотографию лорда Стэнли, который все это, нами так обожаемое, собственно, и придумал.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Ладно впечатлительный журналист — сам Дацюк, побывавший в музее Зала хоккейной славы впервые, выходил из него под серьезным впечатлением. Когда проводишь часы в этом храме хоккея, особенно остро понимаешь, какому важному делу посвятил жизнь. И чего стоит включение в этот почетнейший список.