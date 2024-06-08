Феноменальный сезон канадского защитника «Эдмонтона». Бушар почти затмил Макдэвида и Драйзайтля в плей-офф!

Эван Бушар входит в тройку самых результативных игроков плей-офф.

Эван Бушар — тот человек, о котором в связи с успехами «Эдмонтона» в последние годы говорилось меньше всего. Выбраться из-за спин Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля почти невозможно.

Но в нынешнем сезоне и особенно по ходу плей-офф ему это удалось сделать. На счету Бушара 27 (6+21) очков в 18 матчах — пятый результат в истории НХЛ для игроков его амплуа. На первом месте расположился легендарный Пол Коффи (37 очков) — именно он работает с обороной «Ойлерз» после назначения Криса Ноблока.

Сам по себе Бушар — достаточно скромный и часто закрытый человек, из которого слова приходится тащить клещами. При этом он остается максимально спокойным и холодным на площадке, что на первых порах воспринималось как безразличие к происходящему. Прогресс защитника с тех пор, как он закрепился в НХЛ, был очевиден.

В феврале 2023-го в «Нэшвилл» отправился Тайсон Бэрри, который проиграл конкуренцию более молодому коллеге в качестве защитника первой бригады большинства. Инициатором обмена в дедлайн был менеджмент «Эдмонтона», не пожалевший активов ради приобретения Маттиаса Экхольма. Опытный швед не зря считается одним из лучших двусторонних защитников лиги. Его воздействие на Бушара оказалось огромным. Все важные статистические метрики канадца улучшились — игровое время, набранные очки, превосходство по броскам и моментам в равных составах.

Пока сложно отделаться от мысли, что стремительный прогресс Бушару во многом обеспечило его звездное окружение. Сам по себе он не настолько взрывной и опасный, как Кэйл Макар, Куинн Хьюз или Ноа Добсон. Его сложно назвать основным катализатором атакующего потенциала «Ойлерз», несмотря на шикарное умение отдать первый пас и пушечный щелчок на чужой синей линии.

Фото USA Today Sports

Настоящий прорыв Бушара связывают именно с работой с Коффи, который в свои 60 с лишним лет впервые перебрался из ложи на тренерскую скамейку. Оказалось, что легендарный в прошлом защитник, не отличавшийся в годы своей карьеры надежностью, благотворно повлиял на защитников команды в целом. Они стараются больше работать с шайбой и реже отбрасываются. Игровое время Бушара резко выросло еще в минувшем плей-офф, и нельзя было сказать, что он успешно справлялся с повышенной нагрузкой. В серии с будущим обладателем Кубка Стэнли «Вегасом» и сам Эван, и Экхольм подсели. Тот опыт оказался максимально полезным.

По сравнению с прошлым регулярным чемпионатом Бушар играет в среднем на 4 с половиной минуты больше (с 18,31 до 23,00). Это космический прыжок, свидетельствующий о том, что защитника уже можно отнести к элите. Набранные очки не имеют прямого отношения к делу. Важно спокойно играть много без потери качества. Канадцу это прекрасно удается. В равных составах при Ноблоке он проводит солидные 18,10, тогда как при Джее Вудкрофте было 15,11, при Дэйве Типпетте — 16,12, при Тодде Маклеллане — 10,10.

Фото USA Today Sports

Молодым игрокам свойственно расти, но для этого им надо создать максимально комфортные условия. У Бушара есть сильный напарник, звездные нападающие и лучшее в мире большинство.

Раньше он проводил с Макдэвидом 36 процентов игрового времени в формате «пять на пять», в нынешнем сезоне — уже 57. Корреляция в успехах очевидна.

Однако даже без капитана на площадке показатели защитника резко не проседали. Когда они находились на льду одновременно, то, по данным Natural Stat Trick, «Эдмонтон» в минувшем регулярном чемпионате забросил 63 шайбы и пропустил 36 (63,64 процента), только с Бушаром — 31 и 22 (58,49), оба отсутствовали — 72 и 74 (49,32).

В плей-офф картина получается еще более выгодной для защитника. При одновременном пребывании на льду — 20 и 8 (71), один Бушар — 5 и 3 (62,5), один Макдэвид — 1 и 4 (20), оба на скамейке — 13 и 23 (36,11). Сухие цифры помогают прекрасно понять значение Эвана для команды. Оно порой не меньше, чем у двух главных суперзвезд и основного вратаря Стюарта Скиннера. Его умение выходить из-под давления соперника в финале будет максимально востребованно. Начнутся проблемы в этом плане — не поможет даже Макдэвид. Пока же появление у экспертов фамилии Бушара в списке претендентов на звание самого ценного игрока плей-офф воспринимается абсолютно естественно. Как восход солнца утром. Канадец эти комплиментарные оценки полностью заслужил.