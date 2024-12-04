18 мне уже. «Динамо-СПб», СКА-1946 и «Спартак» — новые лауреаты OLIMPBET ICE AWARDS

Лидеры OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ и OLIMPBET МХЛ уже выбили по два десятка побед в сезоне.

Сезон в российском хоккее, начавшийся, казалось бы, совсем недавно, продолжается уже почти три месяца. Только недавно мы обсуждали стартовые расклады, как пора подводить итоги ноября. Матчи идут непрерывным потоком каждый день, все четче обрисовываются контуры группы претендентов на высокие места, становится понятно, от кого ждать подвигов.

И все новых обладателей находят премии OLIMPBET ICE AWARDS — почти каждую неделю в тех или иных номинациях определяются триумфаторы. Впрочем, вакантных мест в списке победителей еще хватает, поэтому борьба будет продолжаться до самого финиша.

Дыхание за спиной

В ВХЛ, как уже не раз отмечалось, в нынешнем сезоне какая-то невероятная плотность результатов. Команды выстроились настолько стройной вереницей, что, например, третье место от 21-го находится в 10 очках, и во второй половине таблицы дела обстоят примерно так же. Конкуренция настолько рафинированная, что удачная серия может быстро поднять команду в группу лидеров, а неудачная — скажем, на выезде, погрузить в пучины борьбы за зону плей-офф.

«Динамо» Санкт-Петербург. Фото Официальный сайт ХК «Динамо» Санкт-Петербург

Или, например, вызвать решительные меры руководства. Количество тренеров, отправленных в отставку с начала чемпионата, в ноябре уже перевалило за десяток. Напомним, что еще в предыдущем месяце коучей сменили самарский ЦСК ВВС, красноярский «Сокол», ханты-мансийская «Югра», а также с виду вполне благополучные пермский «Молот» и тюменский «Рубин». И парад увольнений на этом не закончился.

В начале ноября не выдержало терпение у боссов «Ижстали» — ничего удивительного, ведь ижевский коллектив прочно идет на последнем месте. Поэтому Андрею Шеферу указали на дверь, сделав ставку на легенду местного хоккея Константина Маслюкова. Под его руководством команда поначалу проиграла еще трижды, но из следующих пяти встреч победила в четырех, в том числе и с находящимися в верхней части таблицы «Южным Уралом» и «Горняком-УГМК». После чего Маслюков отбросил приставку «и.о.»

Чуть позже рокировка произошла в самом титулованном клубе ВХЛ — нефтекамский «Торос» в середине месяца расстался с Анатолием Степановым, который с сибирского выезда привез только победу по буллитам над барнаульским «Динамо-Алтаем». Уже после этого команда проиграла трижды за четыре домашних матча, а новым главным тренером был выбран известный в прошлом игрок Евгений Федоров, начинавший сезон в штабе хабаровского «Амура» в КХЛ.

«Торос» против «Южного Урала». Фото Официальный телеграм-канал «Тороса»

Во второй половине месяца работы лишились еще три тренера. В «Магнитке» расстались с легендой клуба Равилем Гусмановым и его штабом — это случилось после того как магнитогорцы в 10 матчах с середины октября одержали только две победы, одна из которых по буллитам. С Дмитрием Полозовым «металлурги» в четырех выездных играх победили дважды. В пензенском «Дизелисте» после неудачной выездной серии, увенчавшейся поражением 1:7 от клуба «Торпедо-Горький», попрощались с Альбертом Логиновым и вернули уже работавшего с командой Дмитрия Шандурова. Он дебютировал победой над «Молотом» (4:1). А вот у новичка лиги «Юнисон-Москва», занимающего предпоследнее место, полноценного тренера пока нет — после ухода Игоря Горбенко на серии из шести проигрышей кряду, исполняющим обязанности стал Андрей Пелевин, а его помощником уже знакомый нам по «Торосу» Степанов.

Зато в «Динамо-СПб» от мыслей о смене тренера максимально далеки, ведь команда лидирует в регулярке. В девяти матчах с начала ноября петербуржцы победили семь раз. Успех в гостевой игре с «Тамбовом» (6:1) стал 18-м в сезоне в основное время (и 20-м всего) и принес динамовцам победу в номинации «18+» премии премии OLIMPBET ICE AWARDS. При этом легкой прогулки перед игрой «Динамо СПб» ожидать не приходилось. Тамбовский клуб до этого выиграл шесть матчей подряд, а в основное время в последний раз проигрывал еще 17 октября «Норильску». Петербуржцы усилиями Максима Баина открыли счет уже на первой минуте, но затем два с лишним периода главным героем встречи был вратарь «Тамбова» Шамиль Валиуллин. Лишь в концовке, когда Баин оформил дубль, отпали вопросы о победителе.

Тремя днями позже до отметки в 18 побед мог добраться и тульский АКМ, но уступил другой дружине из Петербурга «СКА-Нева». А на второе место с отставанием всего в одно очко от «Динамо-СПб» вышла «Рязань-ВДВ». «Десантники», которые в прошлом сезоне звезд с неба не хватали, в середине месяца одержали пять побед подряд и немного оторвались от воскресенского «Химика» и новокузнецкого «Металлурга». При этом главный козырь рязанцев — строгая игра в обороне, меньше них в лиге пропускает только «Динамо-СПб». Но как уже говорилось — в таблице все очень плотно. Поэтому ждем новых поворотов сюжета.

«Рязань-ВДВ». Фото Официальная группа «Рязань-ВДВ» в ВК

Чертова дюжина

Есть обладатель премии OLIMPBET ICE AWARDS и в МХЛ. Хотя там условия для первенства в номинации «18+» были чуть мягче, чем у ВХЛ, — в зачет шли и те победы, которые одержаны в овертаймах, и успехи в буллитных сериях. Хотя и здесь победа в напряженной борьбе за трофей досталась нынешнему лидеру лиги — «Омские ястребы» в ноябре выдали впечатляющую серию из семи побед подряд, а решающую добыли 12 ноября в Уфе. Причем и здесь — в дополнительное время. Ничего удивительного, что потерпевшие в 25 матчах всего четыре поражения сибиряки идут первыми в Золотом дивизионе «Востока».

Если бы «ястребы» допустили хоть одну осечку, приз могли бы забрать молодые игроки «Спартака», уверенно возглавляющего таблицу Золотого дивизиона на «Западе». Красно-белые опережают ближайших преследователей на шесть очков, хотя «Академия Михайлова» и петербургский «СКА-1946» провели на три игры меньше. Но дело даже не в этом. Сбавившие было в начале октября спартаковцы вновь набрали максимальные обороты. В ноябре они обыграли и »СКА-1946», и лидеров Серебряного дивизиона — «Красную армию» и бобруйский «Динамо-Шинник». Хотя и действующие чемпионы из Петербурга сдаваться не намерены, »СКА-1946» одержал в ноябре уже семь побед подряд. При этом армейцы тоже выиграли номинацию премии OLIMPBET ICE AWARDS. Они забирают награду в категории «Бразильская система», первыми в лиге добравшись до отметки в 100 заброшенных шайб.

СКА-1946. Фото Официальный канал СКА-1946 в ВК

Любопытно, что эту отметку «СКА-1946» преодолел в матче с другим представителем клубной системы — красногорским «Академия СКА-Юниор». Аутсайдерам Серебряного дивизиона одни из лидеров Золотого набросали 13 безответных шайб. Причем в первом периоде гости отличились только трижды, а вот затем вышли на график в пять голов за 20 минут. Амир Нугманов оформил хет-трик, Арсений Ильин и лучший снайпер команды Матвей Поляков сделали по дублю.

До этого матча лидером «гонки за сотней» был лидер Серебряного дивизиона на «Востоке» «Толпар» — остановившись на отметке в 95 голов, уфимцы волей календаря получили неделю отдыха. Зато смогли спокойно наблюдать не только за голевыми подвигами армейцев, но и за тем, как их основные преследователи из ярославского «Локо-76» довели серию поражений до четырех подряд.

Яркие матчи уже после перформанса «СКА-1946» выдали еще два клуба, претендовавших на приз. Основная команда «Локо» забросила семь безответных шайб московскому «Динамо», а белорусское «Динамо-Шинник», борющееся за первое место в Серебряном дивизионе «Запада» с «Красной армией», набросало авоську «АКМ-Юниору» (6:3).

Впрочем, у премии OLIMPBET ICE AWARDS еще много номинаций, и уже совсем скоро мы должны узнать имена вратаря, первого оформившего пять «сухарей», или защитника, забившего 10 голов. Следим за борьбой лучших молодых игроков и ждем новых свершений!