Кто станет лучшим в ВХЛ и МХЛ? Представляем новую хоккейную премию OLIMPBET ICE AWARDS

«Спорт-Экспресс» совместно с компанией OLIMPBET представляет спецпроект, посвященный чемпионатам МХЛ и ВХЛ. На протяжении всего сезона мы будем внимательно следить за матчами двух лиг, чтобы по ходу чемпионата выбрать лучших хоккеистов и клубы в 14 номинациях для каждого турнира — OLIMPBET ICE AWARDS. Они охватывают как спортивную, так и неспортивную части нашей любимой игры.

Особенность премии в том, что награждения будут проводиться в течение всего регулярного чемпионата — на протяжении всех семи месяцев болельщиков и, конечно, победителей будут ждать яркие церемонии вручения наград. Для каждой номинации OLIMPBET подготовил кастомные кубки, которые будут вручать на хоккейных матчах.

«Магнитка». Фото Официальный сайт ВХЛ

Уникальные номинации

Матчи МХЛ и ВХЛ насыщены яркими моментами не меньше, чем игры КХЛ. В молодежке каждый из вас может увидеть в деле будущие таланты. В последние годы все больше клубов запускают тренд на омоложение и подключают эмхаэловцев к основе. Следить за матчами МХЛ стоит еще и потому, что многие из них проходят по непредсказуемым сценариям. Страсти, эмоции, закрученные сюжеты — все это молодежный хоккей.

ВХЛ — лига между КХЛ и МХЛ. В ней молодые игроки, которые еще не подходят основным командам, набираются опыта в матчах на взрослом уровне. Подобный лифт помогает хоккеистам выйти на новый уровень, когда основная команда не может переварить обилие юниоров. Помимо этого, в ВХЛ достаточно опытных игроков, которые в силу разных причин (возраст, мастерство, финансовые запросы) не подходят КХЛ.

Артур Бровкин, «Нефтяник». Фото Официальный сайт ВХЛ

Учрежденные премии только добавят чемпионатам МХЛ и ВХЛ интереса и интриг. Ведь победителями многих из них могут стать не только фавориты турниров. Призы разделены на два направления: командное и игровое. В каждом предусмотрено по семь номинаций.

МХЛ: стабильные фавориты и сенсации

От сезона к сезону в МХЛ формируется похожий костяк претендентов на Кубок Харламова. Клубы с сильными детскими школами и выстроенными вертикалями стабильно занимают высокие места в чемпионате. Вот и в ближайшем сезоне к привычным фаворитам отнесем «СКА-1946», «Локо», московское «Динамо», «Чайку», «Белых медведей» и «Мамонтов Югры».

Хотя сенсации в молодежном хоккее встречаются довольно часто. В прошлом сезоне всех удивил мытищинский «Атлант», который пробился в «Золотой» дивизион и дал бой в плей-офф будущему финалисту — «Локо». Не обошлось без неожиданных результатов на «Востоке». «Белые медведи» отыгрались у «Омских ястребов», уступая по ходу серии 0-2 (в плей-офф МХЛ до финала команды играют до трех побед).

«Атлант». Фото Официальная группа «Атланта» в ВК

В командном направлении главными претендентами на победу считаются именно фавориты лиги. Как от «Востока», так и от «Запада». В сезоне-2023/24 регулярный чемпионат выиграл «Локо» — не видим причин, почему команда Олега Таубера может резко сдать в ближайшей регулярке. В нападении ярославцы останутся без Егора Сурина, которого Игорь Никитин активно подключает к основе «Локомотива», однако запаса мастерства хватает, чтобы второй год подряд забросить больше всех шайб на первом этапе сезона и выиграть номинацию «Бразильская система». Высокие шансы также у «СКА-1946».

В игровых номинациях многое зависит от того, в каких лигах начнут и продолжат сезон главные звездочки МХЛ. Взять того же Ивана Рябкина. В прошлом чемпионате нападающий московского «Динамо» разрывал лигу и набрал 58 (24+34) очков за 44 матча. Отыграй Иван полноценную регулярку за бело-голубых, то, вполне вероятно, звание лучшего бомбардира МХЛ перешло бы к нему. На сборах Алексей Кудашов привлекал Рябкина в команду КХЛ. Неизвестно, сколько матчей Иван проведет за «Динамо», но, если он все-таки сыграет в МХЛ, вратарям и защитникам соперников стоит насторожиться.

МХК «Динамо». Фото Официальный сайт МХК «Динамо»

Отдельно выделим номинацию «Лучшие социальные сети». Хоккеисты задействованы в ней только косвенно — это будет дуэль пресс-служб. МХЛ вводит много правильных инициатив для популяризации лиги. И многие клубы поддерживают этот тренд. Теперь по итогам сезона OLIMPBET определит лучший SMM МХЛ, чем явно замотивирует пресс-службы придумывать новые форматы и генерировать еще больше контента.

Номинации в командном направлении:

«18+». Победителем становится команда, которая первой в сезоне одержит 18 побед.

«Бразильская система». Побеждает команда, которая первой в сезоне забросит 100 шайб.

«5 из 5». Выигрывает команда, которая первой в сезоне одержит 5 побед подряд.

«Держи оборону». Вручается команде, которая пропустит меньше всех шайб по итогам регулярного чемпионата.

«Все мысли о кубке». Победителем становится команда, которая первая обеспечит себе место в плей-офф.

«Лучшие соцсети». Побеждает команда с лучшие социальными сетями.

«Прорыв месяца». Проводится ежемесячно, победителем становится команда, занявшая 1-е место в индексе силы.

«Академия Михайлова». Фото Официальная группа «Академии Михайлова» в ВК

Номинации в индивидуальном направлении:

«Кепки долой». Вручается игроку, который первым в сезоне оформит хет-трик.

«Сухарь». Победителем становится вратарь, который первым в сезоне 5 раз сыграет на ноль.

«Лучшая защита — это нападение». Побеждает защитник, который первым в сезоне забросит 10 шайб.

«Супергерой». Вручается игроку, который первым в сезоне забросит 5 победных шайб.

«Идеальный баланс». Победителем становится игрок, который первым забросит 10 шайб и сделает 10 голевых передач.

«Крепкий орешек». Вручается игроку, который первым в сезоне сделает 50 силовых приемов.

«Железный человек». Побеждает игрок, который первым в сезоне заблокирует 50 бросков.

ВХЛ: битва за звание чемпиона России

С сезона-2024/25 клубы ВХЛ разыграют титул чемпиона России. Нововведение повысит узнаваемость турнира, а также престижность достижений игроков и тренеров. По аналогии с КХЛ и МХЛ вторая по значимости лига страны имеет пул главных претендентов на чемпионство. Традиционно опасны «Рубин», «Югра» и развивающаяся АКМ. Большой и качественной ротацией владеет «СКА-Нева». Удивить может новичок турнира — «Юнисон-Москва», подписавший в межсезонье игроков с кахаэловским бэкграундом: Кирилла Петрова, Артема Лукоянова, Константина Климонтова, Евгения Рымарева.

СКА-Нева против «Динамо» Санкт-Петербург. Фото Официальная группа СКА-Нева в ВК

Стоит внимательнее следить за игрой «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое летом возглавил тренер атакующих взглядов Игорь Гришин. В прошлом сезоне его «Химик» стал самой результативной командой ВХЛ (201 шайба за 56 матчей). А «Динамо» поделило с «Молотом» второе-третье места. С приходом Гришина нападение бело-голубых может заиграть еще ярче, так что в номинации «Бразильская система» у петербуржцев высокие шансы на победу.

В последние годы немало вратарей из ВХЛ поднимаются в КХЛ: Дорожко, Долганов, Лозебников, Мыльников, Самойлов, Гамзин. Во второй по силе лиге страны достаточно перспективных голкиперов. Ожидаем, что битва за победу в премии «Сухарь» получится очень напряженной. Какой вратарь не любит играть на ноль? В прошлом сезоне больше всех матчей засушил Геогрий Кузнецов из «Тамбова» (6). В ближайшей регулярке команды проведут больше игр, а значит, шансы улучшить достижение только повышаются.

Георгий Кузнецов. Фото Официальная группа ХК «Тамбов» в ВК

Номинации в командном направлении:

«18+». Победителем становится команда, которая первой в сезоне одержит 18 побед.

«Бразильская система». Побеждает команда, которая первой в сезоне забросит 100 шайб.

«5 из 5». Выигрывает команда, которая первой в сезоне одержит 5 побед подряд.

«Держи оборону». Вручается команде, которая пропустит меньше всех шайб по итогам регулярного чемпионата.

«Все мысли о кубке». Победителем становится команда, которая первой обеспечит себе место в плей-офф.

«Лучшая пресс-служба по мнению ВХЛ и OLIMPBET».

«Лучший клубный маркетинг».

Номинации в индивидуальном направлении:

«Кепки долой». Вручается игроку, который первым в сезоне оформит хет-трик.

«Сухарь». Победителем становится вратарь, который первым в сезоне 5 раз сыграет на ноль.

«Лучшая защита — это нападение». Побеждает защитник, который первым в сезоне забросит 10 шайб.

«Супергерой». Вручается игроку, который первым в сезоне забросит 5 победных шайб.

«Идеальный баланс». Победителем становится игрок, который первым забросит 10 шайб и сделает 10 голевых передач.

«Крепкий орешек». Вручается игроку, который первым в сезоне сделает 50 силовых приемов.

ХК «Северсталь». Фото Официальная группа ХК «Северсталь» в ВК

Более того, в сезоне-2024/25 БК OLIMPBET начинает сотрудничество сразу с несколькими хоккейными клубами.

Череповецкий клуб «Северсталь» влюбил в себя болельщиков еще со времен Андрея Разина. Его преемник — Андрей Козырев — ставит похожий симпатичный хоккей и много доверяет молодежи. Матчи череповчан часто складываются по непредсказуемым сценариям, что так любят зрители. OLIMPBET планирует помогать «Северстали» продолжать активно развиваться не только на льду, но и вне его, укрепляя связи с болельщиками и любителями хоккея.

Еще одним партнером OLIMPBET в новом сезоне станет хоккейный клуб «Витязь». За свою историю команда не раз демонстрировала по-настоящему богатырскую силу, выиграв множество наград и титулов. Вместе с «Витязем» OLIMPBET обеспечит всем поклонникам команды яркие и незабываемые ощущения от предстоящего нового хоккейного сезона.

ХК «Витязь». Фото Официальная группа КХ «Витязь» в ВК

— Начало сезона мы мощно ознаменовали четырьмя новыми подписаниями — OLIMPBET стал партнером хоккейных клубов ЦСКА, «Северсталь», «Витязь» и дальневосточного «Адмирала». В наших планах — развивать и поддерживать российский хоккей, поддерживая статус главного хоккейного букмекера страны. Надеемся, премия OLIMPBET ICE AWARDS будет мотивировать игроков и клубы совершенствоваться, расти и достигать новых спортивных вершин, — комментирует директор по развитию OLIMPBET Константин Гусев.