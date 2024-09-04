Кто станет лучшим в ВХЛ и МХЛ? Представляем новую хоккейную премию OLIMPBET ICE AWARDS

«Спорт-Экспресс» совместно с компанией OLIMPBET представляет спецпроект, посвященный чемпионатам МХЛ и ВХЛ. На протяжении всего сезона мы будем внимательно следить за матчами двух лиг, чтобы по ходу чемпионата выбрать лучших хоккеистов и клубы в 14 номинациях для каждого турнира — OLIMPBET ICE AWARDS. Они охватывают как спортивную, так и неспортивную части нашей любимой игры.
Особенность премии в том, что награждения будут проводиться в течение всего регулярного чемпионата — на протяжении всех семи месяцев болельщиков и, конечно, победителей будут ждать яркие церемонии вручения наград. Для каждой номинации OLIMPBET подготовил кастомные кубки, которые будут вручать на хоккейных матчах.
Матчи МХЛ и ВХЛ насыщены яркими моментами не меньше, чем игры КХЛ. В молодежке каждый из вас может увидеть в деле будущие таланты. В последние годы все больше клубов запускают тренд на омоложение и подключают эмхаэловцев к основе. Следить за матчами МХЛ стоит еще и потому, что многие из них проходят по непредсказуемым сценариям. Страсти, эмоции, закрученные сюжеты — все это молодежный хоккей.
ВХЛ — лига между КХЛ и МХЛ. В ней молодые игроки, которые еще не подходят основным командам, набираются опыта в матчах на взрослом уровне. Подобный лифт помогает хоккеистам выйти на новый уровень, когда основная команда не может переварить обилие юниоров. Помимо этого, в ВХЛ достаточно опытных игроков, которые в силу разных причин (возраст, мастерство, финансовые запросы) не подходят КХЛ.
Учрежденные премии только добавят чемпионатам МХЛ и ВХЛ интереса и интриг. Ведь победителями многих из них могут стать не только фавориты турниров. Призы разделены на два направления: командное и игровое. В каждом предусмотрено по семь номинаций.
От сезона к сезону в МХЛ формируется похожий костяк претендентов на Кубок Харламова. Клубы с сильными детскими школами и выстроенными вертикалями стабильно занимают высокие места в чемпионате. Вот и в ближайшем сезоне к привычным фаворитам отнесем «СКА-1946», «Локо», московское «Динамо», «Чайку», «Белых медведей» и «Мамонтов Югры».
Хотя сенсации в молодежном хоккее встречаются довольно часто. В прошлом сезоне всех удивил мытищинский «Атлант», который пробился в «Золотой» дивизион и дал бой в плей-офф будущему финалисту — «Локо». Не обошлось без неожиданных результатов на «Востоке». «Белые медведи» отыгрались у «Омских ястребов», уступая по ходу серии 0-2 (в плей-офф МХЛ до финала команды играют до трех побед).
В командном направлении главными претендентами на победу считаются именно фавориты лиги. Как от «Востока», так и от «Запада». В сезоне-2023/24 регулярный чемпионат выиграл «Локо» — не видим причин, почему команда Олега Таубера может резко сдать в ближайшей регулярке. В нападении ярославцы останутся без Егора Сурина, которого Игорь Никитин активно подключает к основе «Локомотива», однако запаса мастерства хватает, чтобы второй год подряд забросить больше всех шайб на первом этапе сезона и выиграть номинацию «Бразильская система». Высокие шансы также у «СКА-1946».
В игровых номинациях многое зависит от того, в каких лигах начнут и продолжат сезон главные звездочки МХЛ. Взять того же Ивана Рябкина. В прошлом чемпионате нападающий московского «Динамо» разрывал лигу и набрал 58 (24+34) очков за 44 матча. Отыграй Иван полноценную регулярку за бело-голубых, то, вполне вероятно, звание лучшего бомбардира МХЛ перешло бы к нему. На сборах Алексей Кудашов привлекал Рябкина в команду КХЛ. Неизвестно, сколько матчей Иван проведет за «Динамо», но, если он все-таки сыграет в МХЛ, вратарям и защитникам соперников стоит насторожиться.
Отдельно выделим номинацию «Лучшие социальные сети». Хоккеисты задействованы в ней только косвенно — это будет дуэль пресс-служб. МХЛ вводит много правильных инициатив для популяризации лиги. И многие клубы поддерживают этот тренд. Теперь по итогам сезона OLIMPBET определит лучший SMM МХЛ, чем явно замотивирует пресс-службы придумывать новые форматы и генерировать еще больше контента.
Номинации в командном направлении:
«18+». Победителем становится команда, которая первой в сезоне одержит 18 побед.
«Бразильская система». Побеждает команда, которая первой в сезоне забросит 100 шайб.
«5 из 5». Выигрывает команда, которая первой в сезоне одержит 5 побед подряд.
«Держи оборону». Вручается команде, которая пропустит меньше всех шайб по итогам регулярного чемпионата.
«Все мысли о кубке». Победителем становится команда, которая первая обеспечит себе место в плей-офф.
«Лучшие соцсети». Побеждает команда с лучшие социальными сетями.
«Прорыв месяца». Проводится ежемесячно, победителем становится команда, занявшая 1-е место в индексе силы.
Номинации в индивидуальном направлении:
«Кепки долой». Вручается игроку, который первым в сезоне оформит хет-трик.
«Сухарь». Победителем становится вратарь, который первым в сезоне 5 раз сыграет на ноль.
«Лучшая защита — это нападение». Побеждает защитник, который первым в сезоне забросит 10 шайб.
«Супергерой». Вручается игроку, который первым в сезоне забросит 5 победных шайб.
«Идеальный баланс». Победителем становится игрок, который первым забросит 10 шайб и сделает 10 голевых передач.
«Крепкий орешек». Вручается игроку, который первым в сезоне сделает 50 силовых приемов.
«Железный человек». Побеждает игрок, который первым в сезоне заблокирует 50 бросков.
С сезона-2024/25 клубы ВХЛ разыграют титул чемпиона России. Нововведение повысит узнаваемость турнира, а также престижность достижений игроков и тренеров. По аналогии с КХЛ и МХЛ вторая по значимости лига страны имеет пул главных претендентов на чемпионство. Традиционно опасны «Рубин», «Югра» и развивающаяся АКМ. Большой и качественной ротацией владеет «СКА-Нева». Удивить может новичок турнира — «Юнисон-Москва», подписавший в межсезонье игроков с кахаэловским бэкграундом: Кирилла Петрова, Артема Лукоянова, Константина Климонтова, Евгения Рымарева.
Стоит внимательнее следить за игрой «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое летом возглавил тренер атакующих взглядов Игорь Гришин. В прошлом сезоне его «Химик» стал самой результативной командой ВХЛ (201 шайба за 56 матчей). А «Динамо» поделило с «Молотом» второе-третье места. С приходом Гришина нападение бело-голубых может заиграть еще ярче, так что в номинации «Бразильская система» у петербуржцев высокие шансы на победу.
В последние годы немало вратарей из ВХЛ поднимаются в КХЛ: Дорожко, Долганов, Лозебников, Мыльников, Самойлов, Гамзин. Во второй по силе лиге страны достаточно перспективных голкиперов. Ожидаем, что битва за победу в премии «Сухарь» получится очень напряженной. Какой вратарь не любит играть на ноль? В прошлом сезоне больше всех матчей засушил Геогрий Кузнецов из «Тамбова» (6). В ближайшей регулярке команды проведут больше игр, а значит, шансы улучшить достижение только повышаются.
Номинации в командном направлении:
«18+». Победителем становится команда, которая первой в сезоне одержит 18 побед.
«Бразильская система». Побеждает команда, которая первой в сезоне забросит 100 шайб.
«5 из 5». Выигрывает команда, которая первой в сезоне одержит 5 побед подряд.
«Держи оборону». Вручается команде, которая пропустит меньше всех шайб по итогам регулярного чемпионата.
«Все мысли о кубке». Победителем становится команда, которая первой обеспечит себе место в плей-офф.
«Лучшая пресс-служба по мнению ВХЛ и OLIMPBET».
«Лучший клубный маркетинг».
Номинации в индивидуальном направлении:
«Кепки долой». Вручается игроку, который первым в сезоне оформит хет-трик.
«Сухарь». Победителем становится вратарь, который первым в сезоне 5 раз сыграет на ноль.
«Лучшая защита — это нападение». Побеждает защитник, который первым в сезоне забросит 10 шайб.
«Супергерой». Вручается игроку, который первым в сезоне забросит 5 победных шайб.
«Идеальный баланс». Победителем становится игрок, который первым забросит 10 шайб и сделает 10 голевых передач.
«Крепкий орешек». Вручается игроку, который первым в сезоне сделает 50 силовых приемов.
Более того, в сезоне-2024/25 БК OLIMPBET начинает сотрудничество сразу с несколькими хоккейными клубами.
Череповецкий клуб «Северсталь» влюбил в себя болельщиков еще со времен Андрея Разина. Его преемник — Андрей Козырев — ставит похожий симпатичный хоккей и много доверяет молодежи. Матчи череповчан часто складываются по непредсказуемым сценариям, что так любят зрители. OLIMPBET планирует помогать «Северстали» продолжать активно развиваться не только на льду, но и вне его, укрепляя связи с болельщиками и любителями хоккея.
Еще одним партнером OLIMPBET в новом сезоне станет хоккейный клуб «Витязь». За свою историю команда не раз демонстрировала по-настоящему богатырскую силу, выиграв множество наград и титулов. Вместе с «Витязем» OLIMPBET обеспечит всем поклонникам команды яркие и незабываемые ощущения от предстоящего нового хоккейного сезона.
— Начало сезона мы мощно ознаменовали четырьмя новыми подписаниями — OLIMPBET стал партнером хоккейных клубов ЦСКА, «Северсталь», «Витязь» и дальневосточного «Адмирала». В наших планах — развивать и поддерживать российский хоккей, поддерживая статус главного хоккейного букмекера страны. Надеемся, премия OLIMPBET ICE AWARDS будет мотивировать игроков и клубы совершенствоваться, расти и достигать новых спортивных вершин, — комментирует директор по развитию OLIMPBET Константин Гусев.
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